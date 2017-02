Helgens matcher i 3. Liga

Vi ser tillbaka på matcherna från helgen.

1. FSV Mainz 05 II – SC Paderborn 0 – 1

Mål

0 – 1 Mario Kruska (83.)

Publik

698



Mainz U23 kommer få det mycket svårt att klara sig kvar. Nu har man tio poäng upp till en plats ovanför nedflyttningsstrecket. Paderborn ser ut att kunna stoppa sitt fria fall genom ligorna. Tre segrar på de fyra senaste matcherna.

Kan det ha att göra med att klubbens mångårige president, Wilfried Finke återvänt på sin post? Finke var klubbens president från 1997 till sommaren 2016 och har investerat mycket av sina pengar i SC Paderborn. Besviken på klubbens misslyckanden avgick han. Sedan december är Finke tillbaka som president. Vid sin återkomst tillkännagav Finke att ”jag tar på mig ansvaret för att vi åkte ur 2. Liga men jag är också ansvarig för klubbens stora framgångar” (läs

”Klubben har ett tydligt mål, vi ska spela i 2. Bundesliga, alltså ta oss upp från 3. Liga” sade Finke.

Wilfried Finke är känd för att vara en auktoritet som hellre fattar beslut själv än diskuterar. Det blir intressant att följa Paderborn med alfahannen Finke tillbaka på chefsposten. Från vilken han styrt och verkat i snart tjugo år.



Wehen Wiesbaden – Sportfreunde Lotte 0 – 3

Målen

0 – 1 Jaroslaw Lindner (17.)

0 – 2 Jaroslaw Lindner (47.)

0 – 3 André Dej (78.)

Publik

1460



En av säsongens besvikelser mot ett av säsongens glädjeämnen. Wehen Wiesbaden, ständigt med ambitionen att återvända till 2. Bundelsiga, åker på en klar förlust mot nykomlingen Lotte.

”Es muss sich eine Menge ändern” sade Wehen Wiesbadens tränare Thorsten Fröhling efter matchen. Onekligen. Klubben har elva raka ligamatcher utan vinst. Inte sedan den 1 oktober då man slog





Holstein Kiel – VfR Aalen 2 – 2

Målen

1 – 0 Manuel Janzer (5.)

2 – 0 Steven Lewerenz (30.)

2 – 1 Maximilian Welzmüller (70.)

2 – 2 Matthias Morys (79.)

Publik

4413



I Kiel har man börjat snegla upp mot topplaceringarna. Mot Aalen såg det länge ut som om det skulle bli tre poäng och därmed rejäl vittring på tredjeplatsen i den fortfarande jämna tabellen. Aalen kommer tillbaka starkt och tar med sig en poäng från den långa resan. Båda lagen nu i mitten på tabellen med vardera 30 poäng.



Rot-Weiß Erfurt – FSV Frankfurt 1 – 0

Mål

1 – 0 Christoph Menz (straff, 22.)

Publik

3891



Ein Befreiungsschlag kallas det ofta när ett lag som legat pyrt till äntligen tar en seger och lyfter i tabellen. Erfurts Befreiungsschlag var första segern efter tre raka förluster och man lyfter en placering i tabellen.



Chemnitzer FC – Hallescher FC 1 – 1

Målen

0 – 1 Klaus Gjasula (straff, 57.)

1 – 1 Tom Baumgart (90.+1)

Publik

8283



Oavgjort mellan två lag som smyger med i toppen. Hade Halle tagit alla poängen här så hade man puttat bort lokalkonkurrenten Magdeburg (Sachsen-Anhalt) från tredjeplatsen. Chemnitz hade gärna vunnit den här matchen och närmat sig Halle. Nu fick man nöja sig med att jubla åt inbytte Tom Baumgarts kvittering på övertid.



Jahn Regensburg – Sonnenhof Großaspach 1 – 1

Målen

0 – 1 Julian Leist (19.)

1 – 1 André Luge (45.+3)

Publik

3783



I första halvleks tredje övertidsminut ska Großaspachs målvakt Kevin Broll försöka undvika att en boll går til hörna. Trots att han har gott om tid på sig lyckas han med en snedspark få bollen till Regensburgs mittfältare André Luge som lugnt kan placera bollen i öppet mål.

Andra halvlek blir mållös trots ett rejält chansövertag för Jahn Regensburg.



MSV Duisburg – VfL Osnabrück 2 – 2

Målen

0 – 1 Kwasi-Okyre Wriedt (2.)

1 – 1

2 – 1 Kingsley Onuegbu (72.)

2 – 2 Marc Heider (90.+2)

Publik

17745



I veckan avled MSV-legenden Michael Tönnies endast 58 år gammal. Tönnies, kallad ”Tornado” för sin snabbhet, gjorde imponerande 101 mål på 179 matcher för sitt MSV. På 90-talet innehade Tönnies Bundesligarekordet för snabbaste hattrick. Rekordet sattes då hans MSV slog Karlsruhe med 6 – 2. Tönnies gjorde mål i 10:e, 12:e och 15:e minuten bakom en viss Oliver Kahn i KSC-målet.

Inför matchen mot Osnabrück hyllades Tönnies med tal och en mäktig koreografi där hans tröja i jätteformat rullades ut över MSV:s fanblock. Dagen till ära lämnade MSV:s huvudsponsor plats på tröjan för texten TORNADO i stora bokstäver.

Själva matchen blev svängig. Osnabrück spelade överraskande bra och ledde länge. MSV kvitterade i 55:e minuten och tog ledningen i den 72:a. Osnabrück kvitterade på övertid. En underhållande match. MSV leder fortfarande ligan. Osnabrück är tvåa.



1. FC Magdeburg – FSV Zwickau 1 – 1

Målen

0 – 1 Marcel Bär (31.)

1 – 1 Nico Hammann (straff 45.+1)

Publik

15053



Publikfest i Magdeburg när två DDR-storheter möts. Zwickau slåss omgång efter omgång för att ta sig upp ovanför nedflyttningsstrecket. Mot Magdeburg gjorde de röda en utmärkt första halvlek.

Andra halvlek blev Magdeburg mot Zwickaus målvakt Johannes Brinkies (kom från

Poängen i Magdeburg stärker säkert FSV Zwickau en hel del inför mötet med Werders U23 nästa helg. En jättechans till tre poäng.



Preußen Münster – Hansa Rostock 3 - 1

Målen

1 – 0 Sinan Tekerci (11.)

2 – 0 Mirkan Aydin (53.)

3 – 0 Tobias Warschewski (76.)

3 – 1

Publik

8601



Preußen Münster är en stor besvikelse men mot ett svagt Hansa räcker spelet till tre poäng. Hansa gör återigen en match full av individuella misstag. Kanske kan vi skylla på att nyförvärven inte är inspelade ännu. Vad vet jag.

Ska Hansa ha någon chans att närma sig toppen får vi se till att vinna flera matcher i rad. Vilket inte verkar troligt. Det verkar snarare bli ännu en ganska grå säsong där vi får nöja oss med at säkra kontraktet så fort som möjligt.

Tommy Grupe blir kvar hos oss en säsong till. Genom att Grupe spelade sin sextonde match för säsongen förlängs kontraktet automatiskt till juni 2018.

Soufian Benyamina kanske är lite nöjd med gårdagen i alla fall. Det var hans första match från start sedan december 2015 och hans första mål för säsongen.

Preußen Münster klättrade i och med segern over nedflyttningsstrecket.



Werder Bremen II – Fortuna Köln 1 – 1

Målen

1 – 0 Niklas Schmiedt (41.)

1 – 1 Kristoffer Andersen (84.)

Publik

603



Werder II tar ledningen genom ett distansskott från Niklas Schmidt som passar perfekt precis under ribban. Dessförinnan har hemmalagets målvakt Eric Oelschlägel räddat en straff från Hamdi Dahmani i 30:e minuten.

Efter att Bremen fått inbytte Tabellen



2017-02-06 14:23:00

