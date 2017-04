Helgens matcher i 3. Liga

3. Liga har så kallad englische Woche varför matcherna duggar tätt.

Vi tar ett grepp om helgens tio matcher.



1. FSV Mainz 05 II – Chemnitzer FC 0 – 1

1. FC Magdeburg – Rot-Weiß Erfurt 2 - 0

Werder Bremen II – Holstein Kiel 0 – 2

Sportfreunde Lotte – VfR Aalen 0 – 2

Fortuna Köln - FSV Frankfurt 0 – 0

SC Paderborn – Sonnenhof Großaspach 1 – 2

MSV Duisburg – Jahn Regensburg 1 – 1

Wehen Wiesbaden – Preußen Münster 1 – 0

FSV Zwickau – Hallescher FC 2 – 0

VfL Osnabrück – Hansa Rostock 2 – 1

Publik: 1.198Chemnitz radar upp chanser mot tabelljumbon men vinner matchen på en mycket omdiskuterad straff som Anton Fink sätter. Chemnitz hänger på i toppstriden.Publik: 20.506En inramning som en fotbollsromantiker måste älska! Derby och östklassiker på samma gång. Det är 20 grader varmt med strålande solsken. Åskådarna bildar ett mäktigt blåvitt hav formerade av de 15.000 flaggor som delats ut inför matchen. Magdeburg blixtstartar och går till anfall efter anfall. Magdeburg ligger sedan flera veckor tvåa i 3. Liga och i denna fotbollens högborg vädrar fansen morgonluft. Erfurt kämpar i andra ändan av tabellen och får inrikta sig på att avvärja Magdeburgs alla framstötarErfurt klarar målet från påhälsning hela första halvlek och har ett par egna farligheter. Andra halvlek börjar med att hemmalagets Michel Niemeyer slår ett inlägg från höger som Manuel Ferrona Pulido trycker i mål från nära håll.Jublet låter vänta på sig eftersom många trott att bollen varit på fel sida kortlinjen. Erfurtspelarna protesterar men målet godkänns.Matchens avgörande mål är en delikatess. Christian Beck, Magdeburgs specielle målskytt, får bollen i straffområdet. Med ryggen mot mål lobbar han bollen med hjälp av en cykelspark – Fallrückzieher - över målvakten och in i mål. Stadion exploderar i blåvit lycka. Magdeburg tar tre poäng och ytterligare ett steg till mot 2. Bundesliga Magdeburg har 18.000 åskådare i snitt på sina hemmamatcher. Det är 4.500 mer än ligasuveränen MSV Duisburg har på sina.Publik: 1.779Två mål av Kingsley Schindler ser till att Holstein Kiel skuggar VfL Osnabrück på kvalplatsen upp till finare liga. En poäng skiljer lagen åt. Faktiskt var det här första gången som Holstein Kiel lyckade slå Werder II i 3. Liga. Werder II:s hemmarena är en ganska fin anläggning och heter Weserstadion Platz 11. Är inte det ett väl tråkigt namn?Luften har gått ur Lotte sedan man åkte ur DFB-Pokal. Det har blivit två poäng på fem matcher sedan kvartsfinalförlusten mot Borussia Dortmund VfR Aalen däremot har tagit fyra segrar de senaste fem omgångarna. Trots de nio minuspoängen som man på grund av sin konkursanmälan bestraffats med verkar VfR klara sig kvar utan några problem.Publik: 1846FSV Frankfurt blir kvar under strecket men tar in en poäng på lagen ovanför. För övrigt har FSV:s nya styrelse sammanträtt och meddelat att klubbens ekonomiska läge är mycket dåligt.Hotet om indragen licens hänger fortfarande över klubben.Publik: 4.770Paderborn tar ledningen efter tre minuter genom gamle hansaspelaren Ben Zolinski. Sedan fick Großaspach två straffar vilka Lucas Röser förvandlade till 1 – 1 och 1 – 2 innan paus. I andra halvlek fick Paderborn spela med tio man de sista tjugo minuterna när Christian Bickel blev skadad och man redan gjort sina tre byten. Man kan lugnt slå fast att Paderborn inte har något flyt alls. Det här ser ut att sluta med att SCP åker ner i Regionalliga.Publik: 12.345MSV får bara oavgjort hemma mot Regensburg trots att gästerna fick Marcel Hofrath utvisad några minuter före paus.Publik: 2.429Genom ett självmål med två minuter kvar smiter Wehen Wiesbaden förbi Münster i tabellen och ser ut att klara sig.Sex poäng ner till FSV Frankfurt som är laget närmast under strecket.Zwickaus fantastiska form håller i sig. FSV är fortfarande bästa lag efter nyår. Man har tagit 19 poäng på de senaste ju omgångarna. En fantastisk prestation för FSV som verkade cementerat i botten för inte så länge sedan.Ledningsmålet gjorde Jonas Nietfeld efter en dryg halvtimme. I den fjärde övertidsminuten fastställde Ronny König slutresultatet till 2 – 0. Zwickau går om Halle i tabellen och befinner sig plötsligt på den övre hälften av densamma. Zwickaus förvandling är fantastisk. Märk väl med samma lag som i höstas. Och med samma tränare i Torsten Ziegner.I mars sökte Zwickau av förståeliga skäl inte någon licens för 2. Bundesliga. Fortsätter ”Zwigge” (dialektalt) så här kan man få ångra det…Publik: 11.044En ny riktigt dålig match. Jag är förmodligen ingen fotbollsexpert och brukar inte diskutera om det ska spelas 4-4-2 eller 4-3-3 eller 4-5-1 och så vidare. Men jag har ögon att se med. Så till exempel kan jag njuta av VfB Stuttgart Dynamo Dresden när det är paus eller annat avbrott i Hansas match. Jag ser att Hansa spelar uselt. Inte halvdant eller mediokert utan riktigt dåligt. Då känns det underligt när vår tränare Christian Brand på presskonferensen efter matchen skildrar matchen som om vi av en slump råkar förlora en jämn batalj. ”So ist Fussball” säger Brand. Jag tycker det är genant. Vi har ju gjort en urdålig match. Vårt kvitteringsmål var frukten av inget offensivarbete alls utan ren tur. Det hade varit så skönt att någon enda gång höra Brand säga som det är nämligen att spelet vårt är uselt.Christian Brand, som med sin personlighet har varit ganska populär. Sedan några veckor blir han mer och mer ifrågasatt. Vi förstår inte vad han gör. Varför spelar vi plötsligt helt utan anfallare? Varför sitter våra anfallare på bänken samtidigt som Brand i en hast skickar upp två mittfältare på topp? Varför spelar Fabian Holthaus plötsligt mittfältare? Varför spelar Amaury Bischoff inte en enda minut?Brands beslut ser mer och mer ut som experiment. Eller desperata försök. Eller kanske helt enkelt hjälplöshet. Vad tycker spelarna, vad känner spelarna när Brand hela tiden bygger om lagkonstruktionen?På onsdag kväll spelar vi mot serieledande MSV Duisburg hemma på Ostseestadion. Vi har inte vunnit på sju omgångar. Spelet blir sämre och sämre. Vi dalar i tabellen. ”Die Mechanismen des Fussballs” innebär att en tränare brukar få gå när förlusterna kommer för ofta. Brand skulle sitta mycket illa till om vi förlorar på onsdag. Skulle vi – vilket är svårt att tro på - trots allt vinna på onsdag klarar vi oss ganska säkert kvar och Brand får behålla sitt jobb.Men det har ändå blivit svårt att riktigt tro på vår tränare. Kontrakt fram till 2019 har han också...