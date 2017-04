Inför 1. FSV Mainz 05 II - FC Hansa Rostock

Hansa har chansen att med en seger borta mot Mainz ta ett stort steg mot nytt kontrakt.

För tabelljumbon Mainz innebär matchen förmodligen sista halmstrået.



lördag 8 april 14.00

söndag 9 april 14.00

Vi slog tabellettan så nu far vi ner till Mainz och slår tabelljumbon lite kvickt och behändigt. Om det vore så enkelt... Hansa är inte direkt laget att satsa pengar på den här säsongen. Ändå gjorde vi en riktigt bra match mot Duisburg och varför skulle vi inte med samma eller nästan samma lag kunna ta tre poäng i Mainz?Målskytten Amaury Bischoff fick en smäll på ankeln mot Duisburg och fick bäras ut på bår. Det visade sig dock redan nästa dag att Bischoffs skada inte var så farlig. I torsdags kunde Bischoff testa sin ankel under ett kort löppass. Det gick men inte utan smärtor. Bischoffs medverkan imorgon är därför väldigt osäker. Även Matthias Henn skadade sig i matchen mot Duisburg när han under ett försök att rensa bollen sprang in i stolpen. Bischoff och Henn reser med till Mainz.Timo Gebhart däremot stannar hemma. Tränare Brand är inte riktigt nöjd med Gebharts inställning. ”Med vilka spelare kan vi vinna matcher?” frågade Brand på presskonferensen. ”Med Gebhart har vi inte vunnit. Alla spelare måste förstå vad 3. Liga innebär och det har jag inte riktig sett hos Timo” förklarar Brand. Oj. Timo Gebhart har varit skadad nästan ofattbart ofta under sin karriär. Skadebenägenheten har fortsatt hos Hansa. När Gebhart först fått sitta på läktaren mot Duisburg och nu får stanna hemma från matchen mot Mainz kan det bli svårt för Gebhart att komma tillbaka. Timo Gebhart är en fotbollsspelare som med sina kvaliteter snarare hör hemma i Bundesliga än i 3. Liga. Men om kroppen inte håller och inställningen möjligen inte är den bästa kan det gå snabbt utför.Jag antar att Brand gärna skickar ut samma elva som mot Duisburg. I så fall den här:Schuhen - Ahlschwede, Henn (Nadeau?), Hoffmann, Dorda - Erdmann - Andrist, Gardawski, Jänicke, Bischoff (Holthaus?) - ZiemerEfter 5:e, 10:e, 15:e, 20:e, 25:e och 30:e omgången har 3. Liga haft samma jumbo i 1. FSV Mainz 05 II. De rödvita har nio poäng upp till en placering ovanför nedflyttningsstrecket.Med sina 24 fullträffar är Mainz också det lag som gjort minst antal mål. Preliminär laguppställning:Watkowiak - Costly, Rossmann, Ihrig, Schorr - Zimling, D. Bohl - Trümner, Klement, Bouziane - SeydelMatchen spelas imorgon söndag med avspark klockan 14. Matchvädret ser ut att bli fantastiskt med 19 grader och sol. Hansa får med sig 900 fans och därmed lär matchen bli åtminstone en halv hemmamatch eftersom Mainz U23 sällan lockar mer än 1.000 åskådare. Domare är Eric Müller från Bremen. Matchen går att lyssna på via Hansas fanradio.Werder Bremen II – Chemnitzer FCWehen Wiesbaden – Rot-Weiß ErfurtFortuna Köln – Sportfreunde LotteFSV Zwickau – VfR AalenSC Paderborn – FSV Frankfurt VfL Osnabrück – Hallescher FCMSV Duisburg – Sonnenhof GroßaspachHolstein Kiel – Preußen Münster1. FSV Mainz 05 II – Hansa Rostock 1. FC Magdeburg – Jahn Regensburg=konferens