Inför FC Hansa Rostock - VfR Aalen

Det går att ana en allt större optimism hos Hansa efter att vi tagit fyra poäng på de senaste två omgångarna och därmed hamnat så nära tredjeplatsen som bara fyra poäng.Mot Aalen är vår speldirigent Amaury Bischoff tillbaka efter sin influensa. Saknas gör bara Timo Gebhart och Ronny Garbuschewski (individuell träning) samt Marcel Ziemer som inte är i matchform efter sin inflammation i örat.VfR Aalen befinner sig i en väldigt speciell situation. För några veckor sedan lämnade klubben in en konkursansökan. I normala fall ska en sådan innebära att DFB bestraffar laget med nio minuspoäng. Ännu vet ingen säkert hur DFB kommer att besluta. Om det blir de förmodade nio minuspoängen är VfR Aalen ett bottenlag och måste slåss för att kravla sig över nedflyttningsstrecket. Detta trots att man just nu befinner sig på åttonde plats i tabellen.Spelarna verkar klara av ovissheten ganska bra. I matchen efter konkursbeskedet blev det seger mot Chemnitz. I senaste omgången föll man mot Regensburg med uddamålet trots att man ledde med tjugo minuter kvar.Alen har bara släppt in 23 mål på 24 omgångar. Det blir en rejäl utmaning för ett Hansa som dras med notorisk ineffektivitet i målgörandet sedan säsongen började. Aalens backlinje bestående av bland annat före detta Hansaspelaren Robert Müller är samspelt. Vad kan vi göra för att ta oss igenom den? Aalen kommer spela defensivt och inte ta några risker. Det ska bli intressant att se hur Christian Brand och vårt lag gör för att lösa motståndarnas starka defensiv.VfR Aalen har en väldig förmåga att spela oavgjort. De svartvita har tagit en poäng i tretton ligamatcher. Die Remis-Könige der Liga.Med Amaury Bischoff tillbaka i laget tror jag att vi får se ett aktivt Hansa där Stephan Andrist som vanligt blir väldigt delaktig i det offensiva spelet. Christopher Quiring på vänsterkanten har också blivit mer och mer synlig i de senaste matcherna. Så här kommer vi troligen starta:Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Holthaus - Erdmann, Grupe - Andrist, Quiring - Bischoff, BenyaminaAalen är en sydtysk stad med knappt 70.000 invånare. Den ligger i Baden-Württemberg knappt åtta mil öster om Stuttgart . Klubben har lånat sina färger från stadens färger som är just svart och vitt.VfR Aalen gick upp i 2. Bundesliga 2012 och blev kvar i tre säsonger. Redan när man var på väg ur 2. Liga drogs man med svåra ekonomiska problem vilka nu alltså har utvecklats till att klubben gått i konkurs.VfR har i skrivande stund 34 poäng. Om DFB bestraffar klubben med de föreskrivna nio poängen skulle VfR plötsligt ligga näst sist på 25 poäng och ha tre poäng upp till närmaste lag över strecket.Så här ser den preliminära laguppställningen ut:Bernhardt - Traut, R. Müller, Geyer, Menig - Welzmüller, Preißinger - Deichmann, Morys - Wegkamp, ToshevMatchen har avspark imorgon klockan 14. FC Hansa räknar med 10.000 åskådare på Ostseestadion. Domare är Frank Willenborg från Osnabrück. Matchvädret ser ut att bli fantastiskt med 14 grader, sol och bara en lätt vind.NDR och ndr.de direktsänder matchen.Chemnitzer FC – Fortuna KölnHolstein Kiel – SC PaderbornRot-Weiß Erfurt – FSV ZwickauJahn Regensburg – Sportfreunde LotteHansa Rostock – VfR AalenSonnenhof Großaspach – FSV Frankfurt Preußen Münster – Hallescher FC1. FC Magdeburg – 1. FSV Mainz 05 IIWehen Wiesbaden – VfL OsnabrückWerder Bremen II – MSV Duisburg*=konferens