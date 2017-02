Inför FSV Frankfurt - Hansa Rostock

Hansa vill fortsätta klättra i tabellen efter den efterlängtade segern hemma mot Halle.

Mot ett krisande FSV Frankfurt borde vi ha en bra chans till tre poäng.

Tyvärr saknar vi några viktiga spelare.



Wir

FC Hansa – det vill säga vår proffstrupp inklusive tränare och övriga – sitter just nu på tåg mot

Vi saknar

Tyvärr kan inte heller Amaury Bischoff vara med. Bischoff är influensasjuk och får stanna hemma. Sannolikt tar Stefan Wannenwetsch Bischoffs plats i startelvan.

Åter med i truppen är Aleks Stevanovic. Ånyo inte med i truppen är Tobias Jänicke. När Jänicke sommaren 2015 återvände till Rostock och utrustades med kontrakt fram till 2018, sågs han som lagets framtida motor och blev till och med lagkapten. Det var då. Sedan dess har vi fått spelare som Stefan Wannenwetsch,

I övrigt tror jag att

Så här tror jag att vi börjar imorgon:

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Holthaus - Andrist, Erdmann, Grupe, Quiring - Bischoff, Benyamina



Der Gegner

FSV Frankfurt har förlorat sina tre senaste matcher och är bara två poäng från en plats under nedflyttningsstrecket. Noll poäng mot motståndare som Erfurt, Chemnitz och Regensburg är oroväckande svagt.

Däremot har FSV ofta vunnit matcher rejält och gjort många mål. Fem plusmål för ett lag på femtonde plats är ovanligt. FSV kan överraska med snabbt konstruktivt spel. Efter tre raka förluster kommer FSV förmodligen inleda försiktigt imorgon. Ett önskescenario vore så klart ett tidigt mål för Hansa. Här FSV:s preliminära startuppställning:

Pirson - Ochs, Barry, Schorch, Corbin-Ong - Y. Stark, Streker - Russ, Ornatelli, Salem - Kader



Das Spiel

Match börjar imorgon klockan 14 på Frankfurter Volksbank-Stadion, fram till 2006 Stadion am Bornheimer Hang. FSV:s hemmaplan har gått från att länge ha varit en sliten, blåsig och trist idrottsplats via en rad ombyggnationer och moderniseringar till en riktigt trevlig fotbollsarena med plats för drygt 12.000 åskådare. Tyvärr är hemmamatcherna sällan välbesökta. Publiksnittet ligger på beskedliga 3.600. Mot Hansa lär det bli över 4.000 men då är cirka 1.000 hansafans.

Vädret imorgon bjuder hyfsat fotbollsväder med mestadels sol och 8 grader varmt. Domare är Dr. Robert Kampka från Mainz. Matchen direktsänds på NDR och ndr.de.



Topspiel

Titta gärna ikväll klockan 18.30 när ligaledaren MSV Duisburg tar emot tvåan 1. FC Magdeburg inför 20.000 på Schauinsland-Reisen-Arena. Matchen livestreamas på mdr.de





Der 24. Spieltag

fredag 24 februari 18.30

MSV Duisburg – 1. FC Magdeburg mdr.de

fredag 24 februari 19.00

SC Paderborn – SV Wehen Wiesbaden

VfL Osnabrück – ndr.de

lördag 25 februari 14.00

1. FSV

Sportfreunde Lotte – Chemnitzer FC sportschau.de

Fortuna Köln – Rot-Weiß Erfurt mdr.de

Hallescher FC – Sonnenhof Großaspach MDR

FSV Frankfurt – NDR

VfR Aalen – Jahn Regensburg

söndag 26 februari 14.00

2017-02-24 10:02:26

