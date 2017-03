Inför FSV Zwickau - Hansa Rostock

Den 28:e omgången i 3. Liga avslutas med en måndagsmatch.

FC Hansa med tveksam form gästar FSV Zwickau som definitivt är i form.

Hansa vill åstadkomma sin första seger på fem omgångar.

Zwickau vill ta sin femte raka seger.



0 KOMMENTARER 1 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1 VISNINGAR KARL FAGRENIUS

2017-03-19 10:20:34

ANNONS:

Fler artiklar om Hansa Rostock

Hansa Rostock

2017-03-19 10:20:00

Hansa Rostock

2017-03-16 10:17:00

Hansa Rostock

2017-03-14 18:57:00

Hansa Rostock

2017-03-12 21:50:08

Hansa Rostock

2017-03-11 20:45:00

Hansa Rostock

2017-03-09 18:49:00

Hansa Rostock

2017-03-08 14:19:00

Hansa Rostock

2017-03-05 11:44:00

Hansa Rostock

2017-03-03 12:32:00

Hansa Rostock

2017-03-02 13:48:06

ANNONS:

När vi mötte Zwickau i höstas var gästerna helt under isen samtidigt som vi hade en fantastisk dag. Hansa vann med 5 – 0. Sedan dess har vi inte haft någon match som varit i närheten av den festen. Istället har det mest varit små och stora besvikelser hela vägen fram till morgondagens match. Vad finns då att grunda eventuella förhoppningar på? Två saker: vårt kära FC Hansa gjorde åtminstone en bra halvlek nämligen den andra mot Fortuna Köln där vi tog ledningen och nästan vann matchen.Det är också hoppfullt att vi har spelare som Michael Gardawski och Timo Gebhart tillbaka. Gardawski börjar förmodligen på bänken.Jag hoppas att Gebhart får starta på topp i en på papparet defensiv uppställning samtidigt som vi har Amaury Bischoff på mittfältet.Det ska bli spännande att se om vi äntligen kan spela en kreativ och fartfylld fotboll.Eftersom samtliga tre lag under nedflyttningsstrecket i botten förlorade sina matcher igår har vi chansen att genom en seger lägga nio poäng mellan oss och medflyttningsplatserna. Så här hoppas jag att vi startar:Schuhen – Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Holthaus, Erdmann, Grupe – Quiring, Andrist, Bischoff – GebhartDet såg länge ut som om det skulle bli en förtvivlad kamp för att undvika att åka ur 3. Liga efter att just ha gått upp. Men nu har nykomlingen från västra Sachsen vaknat med besked och i tur och ordning slagit Kiel, Erfurt, Chemnitz och Regensburg och tagit sig upp på elfte plats i tabellen med 36 poäng.Mot Regensburg i onsdags låg Zwickau under redan efter sex minuter. Sedan kvitterade Patrick Göbel efter en knapp kvart. Innan paus gav hans bror Christoph Göbel Zwickau ledningen.Zwickau räddade sitt försprång in i mål och tog med sig tre poäng. Dessvärre skadade sig Christoph Göbel svårt i andra halvlek. Efter att ha fastnat med foten i gräset vred Göbel om knät och fick senare bäras ut på bår. Efter undersökning visade det sig att Göbel slitit av ett korsband och kommer att bli borta ungefär ett halvår. FSV Zwickaus förmodade startelva imorgon:Brinkies - Schröter, Wachsmuth, Acquistapace, Miatke – Lange – P. Göbel, Könnecke, Nietfeld, Öztürk, KönigMatchen skulle egentligen ha spelats igår. Nu spelas den istället imorgon med avspark klockan 20.30. På grund av demonstrationer fick så många som 2.500 poliser skickas till Leipzig. För att ha poliser till matchen mellan Zwickau och Hansa flyttades den därför till imorgon kväll.FSV Zwickau räknar med drygt 8.000 åskådare. Hansa får med sig upp mot 1.000 fans. Vädret spås bli riktigt hyfsat fotbollsväder med elva grader molnigt och troligen inget regn.Domare är Pascal Müller. MDR och mdr.de direktsänder matchen.Werder Bremen II – Preußen Münster 0 – 1VfL Osnabrück – Chemnitzer FC 3 – 0MSV Duisburg – Rot-Weiß Erfurt 3 – 21. FSV Mainz 05 II – Holstein Kiel 0 – 3VfR Aalen – FSV Frankfurt 2 – 0Fortuna Köln - Sonnenhof Großaspach 2 – 0SC Paderborn – Jahn Regesnburg 0 – 21. FC Magdeburg – Wehen Wiesbaden idag 14.00Sportfeunde Lotte – Hallescher FC idag 14.00FSV Zwickau – Hansa Rostock måndag 20.30Den 28:e omgången i 3. Liga avslutas med en måndagsmatch. FC Hansa med tveksam form gästar FSV Zwickau som definitivt är i form. Hansa vill åstadkomma sin första seger på fem omgångar. Zwickau vill ta sin femte raka seger.Hansa gjorde en bra match mot Fortuna Köln. Vi tog ledningen i andra halvlek genom ett vackert solomål av Soufian Benyamina. Dessvärre kvitterade gästerna med tretton minuter kvar.Imorgon kväll tar vi emot Fortuna Köln på Ostseestadion.Vi ser tillbaka på helgens matcher.Hansa dominerade första halvlek men Lotte tog ledningen. I andra halvlek drabbades Hansa på en minut av både baklängesmål och utvisning.Sportfreunde Lotte har inte bara tagit sig fram till kvartsfinal i DFB-Pokal. I ligan stormar nykomlingen fram med ett enormt självförtroende. Hansa får det garanterat jobbigt på lördag. Mot en stark motståndare. Och en usel fotbollsplan.Finns SC Paderborn kvar efter sommaren? Klarar Rot-Weiß Erfurt krisen? Vad har hänt med FSV Zwickau? Ny tränare hos FSV Frankfurt och hos FC Erzgebirge Aue. Nya datum för flyttade matcher.En usel första halvlek följdes av en nästan lika usel andra. Hansa hade tur som fick en poäng hemma mot VfR Aalen.Imorgon är det dags för Hansa att ta sig an VfR Aalen på Ostseestadion. Utmaningen för Hansa blir att försöka få hål på defensivt starka Aalen.Oroliga fans i Chemnitz, ny sponsor i Erfurt. Nytt gräs i Rostock, gammalt gräs i Lotte. Här är senaste nytt från 3. Liga!