Inför Hansa Rostock - Halle

Hansa gjorde en usel insats mot Großaspach förra helgen.

Nu kräver vi att spelarna visar hjärta och kämpar hem tre poäng mot Halle på söndag.



Wir

Faktum är att Hansa vunnit en enda av de senaste tio ligamatcherna. I år väntar vi fortfarande på vår första trepoängare. Efter att vi haft ledningen mot Großaspach och sedan spelat en man mer i 65 minuter och ändå inte mäktat med att ta tre poäng blev tränare

Hoppas att han fått spelarna att tända till. Insatserna innan och efter jul har helt enkelt inte varit bra nog. Nu vill vi se en gedigen kampinsats mot Halle och tre poäng.

Bara en spelare fattas –

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Gardawski - Erdmann, Grupe - Andrist, Bischoff, Quiring - Benyamina



Der Gegner

Halle har smugit från mittengäng till att faktiskt vara en tänkbar kandidat att ta steget upp i 2.

Efter jul har Halle slagit Erfurt hemma, spelat oavgjort mot Chemnitz borta och Regensburg hemma. I matchen mot Regensburg kvitterade gästerna med bara några minuter kvar. Hade Halle vunnit den matchen hade man faktiskt varit tvåa. Preliminär laguppställning:

Bredlow - Schilk, Kleineheismann, F. Franke, Baumgärtel - Gjasula, Fennell - Ajani, Pfeffer, Brügmann - Pintol



Das Spiel

Matchen spelas på söndag och avslutar den 22:a omgången. Matchen klassas som högriskmatch. Det innebär att inga biljetter säljs på matchdagen. På Süd- och Osttribüne säljs ingen alkohol.

Hansa räknar med upp mot 11.000 åskådare. Halle förväntas få med sig cirka 1.000 fans. Domare är Sören Storks från Velen. Vädret i Rostock på söndag ska ge 5°, mest moln och lätta vindar.

MDR och Mdr.de direktsänder matchen.



Der 22. Spieltag

fredag 17 februari 19.00

1. FSV

lördag 18 februari 14.00

Werder Bremen II – SC Paderborn

Rot-Weiß Erfurt – Sportfreunde Lotte

Chemnitzer FC – VfR Aalen

Preußen Münster – Sonnenhof Großaspach WDR*

Wehen Wiesbaden – FSV Zwickau

1. FC Magdeburg – VfL Osnabrück MDR/NDR*

Holstein Kiel – Fortuna Köln WDR*/NDR*

Jahn Regensburg – FSV

söndag 19 februari 14.00

Hansa Rostock – Hallescher FC MDR

*=konferens

2017-02-17 19:53:02

Hansa fick bara oavgjort mot Sonnenhof Großaspach. Detta trots ledning i halvtid och en man mer i över en timme. Även i tredje matchen efter jul gjorde Hansa en svag insats.Hansa har startat året med bara en poäng på två matcher. Vårt nya lag fungerar inte ännu.Vi ser tillbaka på matcherna från helgen.Hansa förlorade söndagens bortamatch mot Preußen Münster. Matchen slutade 3 - 1 efter att Hansa stått för flera individuella misstag. Nu får vi se till att inte dras in i bottenstriden. Vi har sex poäng ner till lagen under strecket.På söndag spelar vi borta mot Preußen Münster. Vår motståndare har hittills haft en eländig säsong och ligger under nedflyttningsstrecket.Ett par nyheter.I eftermiddags spelade Hansa träningsmatch mot Berliner AK. Matchen slutade 3 – 3.Idag blev det officiellt. Anfallaren Melvin Platje lämnar FC Hansa.Årets första hemmamatch blev en trist historia. Inför tomma läktare spelade Hansa 0 – 0 mot Regensburg. Samtliga fyra nyförvärv fanns med från start.