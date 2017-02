Inför Sonnenhof Großaspach - Hansa Rostock

Hansa har startat året med bara en poäng på två matcher.

Vårt nya lag fungerar inte ännu.



FC Hansa

Låt oss börja med hur Hansa tar sig till Großaspach. Laget flyger till

Vi har problem att få spelat att stämma efter att laget fått ett nytt utseende. Med nya spelare som Amaury Bischoff och

Laget har en annan struktur nu. Inte bara måste de nya spelarna bli hemmastadda. Gamla spelare måste finna sig i en annan roll. Amaury Bischoff är efter sina framgångsrika år i Münster van att vara kreativ chef på mittfältet. Återstår att se hur hans roll utvecklas.

Inför matchen imorgon saknar vi fortfarande skadade Timo Gebhart och Aleks Stevanovic som precis börjat träna med laget.

Hur kommer startelvan att se ut imorgon? Det är svårt att säga eftersom Christian Brand har ändrat ordentligt i startuppställningen.

Så här startade vi mot Regensbsurg: Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Hoffmann, Dorda - Erdmann, Bischoff - Jänicke, Quiring – Väyrynen, Ziemer

Så här mot Münster: Schuhen - Ahlschwede, Hoffmann, Henn, Holthaus - Grupe - Andrist, Wannenwetsch, Bischoff, Quiring – Benyamina

Sex spelare utbytta. Det är svårt att tro att Brand har kommit underfund med riktigt hur han vill ha det ännu. Det kan bli problematiskt om vi fortsätter att inte vinna. Vad händer om vi till exempel inte lyckas vinna imorgon och plötsligt bara har tre poäng ner till nedflyttningsplatserna? Vill det sig illa dras vi in i nedflyttningsstriden med ett lag som inte fungerar. Varje match i 3. Liga är en jämn kamp. Flera klubbar är vana vid att kämpa för att undvika nedflyttning större delen av säsongen. Klubbar som inte har de skickliga individualisterna, inte bjuder på några spektakulära målfester men som fungerar som lag.

Det kan bli svårt för Hansa att klara sig mot sådant motstånd om vi inte hittar en fungerande lagstruktur.

Hur startar vi då mot Großaspach?

Wannenwetsch eller Jänicke? Svårt att säga. Jag har börjat tycka om Stefan Wannenwetsch för den fighter han har visat sig vara. Jag tror att han får starta. Bischoff och Quiring är säkra startspelare.

Gärna både

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Dorda - Grupe - Andrist, Bischoff, Quiring - Benyamina, Ziemer



SG Sonnenhof Großaspach

Var ligger Großaspach? Jo knappt fyra mil norr om Stuttgart. Sonnenhof, visst låter det som ett gemytligt hotell? Det är det också. Sonnenhof är ett hotell i Kleinaspach som gav sitt namn åt det korplag som uppstod på 70-talet. Nuvarande SG Sonnenhof Großaspach uppstod efter att FC Sonnenhof Kleinaspach och SpVgg Großaspach fusionerat i augusti 1994. Rödsvarta SG Sonnenhof Großaspach spelar i 3. Liga sedan 2013.

Med nye tränaren Oilver Zapel har Großaspach fått spelet att stämma bättre och bättre efter en tveksam start. Nu är man nia efter två segrar inför jul och två oavgjorda i år. Preliminär startelva:

K. Broll - Krause, Leist, Gehring - Sohm, Hägele, Jüllich, Lorch - Rodriguez, L. Röser, Osei Kwadwo



Das Spiel

Matchen börjar imorgon klockan 14. Det kan bli lite av en hemmamatch för Hansa som får med sig cirka 800 fans. Großaspach har sällan fler än 2.000 åskådare på hemmamatcherna på mechatronik arena.

NDR och ndr.de direktsänder matchen i konferens med matchen Sportfreunde Lotte – Holstein Kiel.

Domare är Sven Waschitzki från Essen. Vädret lär bli riktigt bra med 8°, växlande molnighet och bara en lätt vind.



Der 22. Spieltag

fredag 10 februari 19.00

VfL Osnabrück – 1. FSV ndr.de

VfR Aalen – Rot-Weiß Erfurt swr.de

lördag 11 februari 14.00

Hallescher FC – Jahn Regensburg MDR*/mdr.de*

Sportfreunde Lotte – Holstein Kiel WDR*/NDR*/ndr.de*

Sonnenhof Großaspach – NDR*/ndr.de*

SC Paderborn – 1. FC Magdeburg WDR*/MDR*/mdr.de*

FSV Frankurt – Chemnitzer FC MDR*/mdr.de*/hessenschau.de

FSV Zwickau – mdr.de

Fortuna Köln – Wehen Wiesbaden

söndag 12 februari 14.00

MSV Duisburg – Preußen Münster WDR/wdr.de

2017-02-10

