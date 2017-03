Inför VfL Osnabrück - Hansa Rostock

FC Hansa har bara vunnit en enda match 2017.

På söndag väntar tabelltrean Osnabrück borta.



För ett par månader sedan skickade man ner Kerem Bülbül i andralaget för att han hade problem i umgänget med andra spelare. Förra veckan var Bülbül plötsligt tillbaka i truppen och blev dessutom inbytt mot Paderborn.Nu är plötsligt även Tobias Jänicke tillbaka i laget. Turerna kring Jänicke började med att han efter jul plötsligt inte längre blev uttagen till matcherna. Christian Brand sade då att Jänicke helt enkelt inte presterat nog för en plats men att denne hade chansen att ta sig tillbaka in i laget genom att prestera på träningarna. De senaste veckorna har Brand plötsligt sagt att det finns andra orsaker som gör att Jänicke inte tas ut till matcherna. Orsaker som Brand inte kunnnat gå in. Inte heller sportchefen René Schneider eller någon annan ansvarig har velat berätta varför Tobias Jänicke inte längre spelar.Men så igår meddelade sportchef Schneider plötsligt att Jänicke har ”realistiska chanser” att snart få vara med i laget igen. Idag meddelade Hansa sina medlemmar att styrelse, tränare och Jänicke själv haft ett samtal där man talat igenom problemet och lagt det bakom sig. Några detaljer avslöjades inte. Bara att Jänicke nu är tillbaka och konkurrerar om en plats i laget på samma villkor som de andra spelarna.En märklig historia. Jag har väldigt svårt att tro på att Jänickes degradering skulle bero på disciplinära problem. Jänicke är inte känd för att bråka och är dessutom en idol och förebild för många i och runt omkring Hansa. Tobias Jänicke är fotbollsfostrad hos Hansa och har gjort flera hundra matcher för klubben.Jag tippar att problemet som så ofta stavas pengar. Kanske får vi aldrig reda på vad det här egentligen handlade om. Så låt oss gå vidare. Vi konstaterar istället att det är roligt att Jänicke är tillbaka igen.Hansas skadeproblem är inte längre så omfattande. Ronny Garbuschewski är tillbaka och tränar med laget igen. Därmed har vi samtliga spelare i truppen med i ordinarie träning.Till matchen mot Osnabrück fattas Tommy Grupe efter sitt femte gula kort. Stefan Wannnewetsch dras med sviterna efter en influensa och kommer inte heller han att spela på söndag. Soufian Benyamina s medverkan har varit osäker eftersom ”Soufi” varit förkyld i veckan. Benyamina är för övrigt vår bäste målskytt in der Rückrunde med fyra fullträffar.Jag tror att vi startar så här.Schuhen - Ahlschwede, Henn, Hoffmann, Holthaus - Andrist, Erdmann, Bischoff, Gardawski - Väyrynen, GebhartNör VfL i vintras förlorade fyra ligamatcher i rad såg det ut att vara förbi med alla lilavita drömmar om 2. Bundesliga för den här gången. Men, 3. Liga är som bekant väldigt jämn. Ibland komiskt tät. Den 15 mars i år skrev Kicker ”Osnabrück – Klassenerhalt jetzt das Primärziel”. Osnabrück hade just förlorat med uddamålet mot Erfurt och tränare Enochs förklarade att man nu i första hand fick koncentrera sig på att behålla avståndet till lagen under nedflyttningsstrecket.Efter det har Osnabrück vunnit två matcher i rad – och är plötsligt trea. Borta är dysterheten och tillbaka är hoppet om en ljus 2. Bundesligaframtid. VfL Osnabrück har chansen att få kvala till eller rent av ta sig upp direkt till 2. Bundesliga. VfL befinner sig nämligen bara två poäng bakom tvåan Magdeburg Hansa kommer få det svårt på ett välfyllt Stadion and der Bremer Brücke. Så här kan Osnabrück komma att starta:Gersbeck - Engel, Appiah, Willers, Dercho - Sangaré, C. Groß, Syhre, Renneke - Wriedt, HeiderMatchen är en av tre söndagsmatcher med avspark klockan 14. VfL räknar med upp mot 10.000 åskådare. Hansa får med sig 1.300 fans.”Wat ein Wetterchen!” Ja, på söndag ska det bli 16 grader varmt och soligt i Osnabrück. Domare är Sven Waschitzki från Essen. Matchen direktsänds på NDR och www.ndr.de.fredag 31 mars 18.301. FSV Mainz 05 II – Chemnitzer FClördag 1 april 14.001. FC Magdeburg – Rot-Weiß ErfurtWerder Bremen II – Holstein KielSportfreunde Lotte – VfR AalenFortuna Köln – FSV Frankfurt SC Paderborn – Sonnenhof GroßaspachMSV Duisburg – Jahn Regensburgsöndag 2 april 14.00Wehen Wiesbaden – Preußen MünsterFSV Zwickau – Hallescher FCVfL Osnabrück – Hansa Rostock =konferens=Zwickau-Halle sänds i konferens med toppmatchen från Regionalliga Nordost mellan Energie Cottbus – och Carl Zeiss Jena.