Ingen publik, inga mål.

Årets första hemmamatch blev en trist historia.

Inför tomma läktare spelade Hansa 0 – 0 mot Regensburg.

Samtliga fyra nyförvärv fanns med från start.



Efter sex veckors uppehåll blir det en trevande första halvlek. Hansa försöker få sina nya spelare med i speluppbyggnaden. Hansa hittar än så länge inget riktigt spel.Regensburg är spelmässigt bättre och rullar mer boll. Vi slipper riktigt farliga situationer i vårt straffområde eftersom gästerna oftast slår bort den avgörande passningen.En svag halvlek från båda lagen. Vår bästa chans är när Christopher Quiring efter 28 minuter kommer ensam med målvakten som rusar ut och skickar iväg bollen som landar hos Amaury Bischoff. Vår nye portugis skickar bollen från 40 meter mot öppet mål men missar med några meter.Mest aktive Hansaspelare är faktiskt Tommy Grupe som flera gånger kommer fram på sin vänsterkant och skär in mot straffområdet. Annars är glädjeämnena få. Det finns tendenser till att Amaury Bischoff kommer att hitta Christopher Quiring så småningom. Bischoff kan slå passningar och Quiring är snabb och kan behandla bollen. Dennis Erdmann får sitt sjätte gula kort. Hans högljudda gnäll ekar på vårt tomma Ostseestadion. Även om jag av hela mitt hjärta hoppas på tre poäng så blir en fotbollsmatch utan publiksnabbt ganska trist.Hansa inleder andra halvlek med förskräckande dåligt spel. De första tio minuterna är rent usla. Med en dryg halvtimme kvar kommer Stephan Andrist in istället för Tim Väyrynen. Stephan Andrist ska absolut spela från start i det här laget. Det är oroande att Christian Brand inte riktigt ser det så.Regensburg är hungrigare och sätter Hansa under press. Marcel Schuhen håller oss kvar i matchen med tre, fyra riktigtkvalificerade räddningar. Mest aktiv hos oss är Stephan Andrist. Han skapar på egen hand två klara målchanser.Med mindre än tjugo minuter kvar är Regensburg väldigt nära att ta ledningen. En hörna hamnar framför fötterna på Jann George som från bara fem meter dundrar bollen i ribban. Det hade inte varit helt orrättvist med ett ledningsmål för gästerna.Hansa har varit en besvikelse så här långt. Mot slutet vaknar vi dock till. I 77:e minuten har Tobias Jänicke ett volleyskott som målvakten tyvärr hinner reflexrädda. Matchens avslutning bjuder äntligen på lite rolig fotboll. Amaury Bischoff visat sitt kunnande med en för honom typisk dribbling genom mittfältet som avslutas med en diagonalboll över 30 meter. I straffområdet hinner målvakten precis före Stephan Andrist på bollen.Efter den sinnesrörelsen använder Regensburg de sista minuterna till att spela säkerhetsfotboll. Man bill plötsligt inte förlora den poäng man har.Matchen slutar mållöst och omstarten blev ganska misslyckad. Måtte vi aldrig mer få uppleva en match på ett tomt Ostseestadion.Marcel Schuhen i målet fick betyget 1,5 av Kicker. Ingen annan Hansaspelare fick bättre än 3,5. Det säger kanske en del om hur kul det här var.Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Marc. Hoffmann, Dorda - Erdmann, Bischoff - Jänicke, Quiring (83. Bülbül) - Väyrynen (59. Andrist), ZiemerPentke - Hein, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Lais, Geipl - George (81. Luge), Saller, Thommy - Grüttner (86. Hyseni) Marcel Ziemer , Christian Dorda, Tim Väyrynen, Dennis ErdmannOliver Hein, Andreas Geipl, Marvin KnollDas Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.Patrick Schult (Hamburg)VfL Osnabrück – Preußen Münster 3 – 0Sonnenhof Großaspach – Chemnitzer FC 2 – 2Hallescher FC – Rot-Weiß Erfurt 1 – 0FSV Frankfurt – Holstein Kiel 0 – 0VfR Aalen – Wehen Wiesbaden 1 – 1Sportfreunde Lotte – Werder Bremen II 1 – 2Fortuna Köln – 1. FC Magdeburg 2 – 1FSV Zwickau – 1. FSV Mainz 05 II 1 – 0SC Paderborn – MSV Duisburg 0 – 1Hansa Rostock – Jahn Regensburg 0 – 0söndag 5 februari 14.003. Liga, 21. SpieltagPreußen Münster – Hansa Rostock