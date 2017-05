Ingen rolig avslutning

Hansa förlorade sista ligamatchen med 0 – 2 borta mot Chemnitz.

Därmed avslutar Hansa ligaspelet med fyra raka förluster.

Hansa slutar på femtonde plats i 3. Liga.

SC Paderborn åker ur.



Andretränare Uwe Ehlers leder laget i denna sista ligamatch borta mot Chemnitzer FC. Nye tränaren Pavel Dotchev börjar träna laget på måndag.Hansa inleder svagt och skapar absolut ingenting framåt. Chemnitz verkar vilja mer och tar ledningen efter 26 minuter. Dennis Mast slår ett hårt inlägg som Mathias Henn försöker rensa undan framför mål. Henn skickar upp bollen i nättaket och Chemnitz tar ledningen genom ett präktigt självmål.Knappa tio minuter senare ökar Chemnitz på till 2 - 0 efter en hörna där alla tror att Alexander Bittroff ska satsa på skott efter en retur. Istället lyfter Bittroff bollen till en fristående Tom Baumgart som gör mål.Chemnitz leder rättvist med två mål i halvtid. Hansa spelar dåligt. Vår fullständiga tandlöshet framåt påminner om den misslyckade säsong vi har bakom oss.Hansa inleder även andra halvlek tamt och idéfattigt. Efter tio minuter blir det bättre och vi skapar ett par chanser, bland annat får Marcus Hoffmann stå helt fri efter en hörna. Hoffmanns nick från sex meter är bra men målvakten lyckas i sista stund tippa bollen till en ny hörna.Spelet är öppnare nu och matchen roligare att titta på. Lagen byter chanser och även Marcel Schuhen får göra ett par räddningar.I slutet av matchen tröttnar Hansa och Chemnitz har ytterligare målchanser. Matchen slutar 2 – 0.Det är tråkigt att Hansa avslutar ligan på ett så uselt sätt. Sedan vi blev definitivt klara för fortsatt spel i 3. Liga har vi inte lyckats ta en enda poäng på fyra omgångar. Extra synd att vi inte spelar bättre idag när nästan 2.000 trogna hansafans följer med till Chemnitz.Nu har vi bara en tävlingsmatch kvar den här säsongen nämligen cupfinalen mot Pampow på torsdag.När 3. Liga nu är färdigspelad kan vi konstatera att MSV Duisburg och Holstein Kiel går upp i 2. Bundesliga . Jahn Regensburg får kvala för att försöka följa efter. De tre poängen som behövdes skaffade sig SSV Jahn genom att slå Preußen Münster borta med 1 – 0 efter att ha slagit in en straff i 83:e minuten.Ur 3. Liga åker FSV Frankfurt , 1. FSV Mainz 05 II och SC Paderborn.I sista omgången säkrade Rot-Weiß Erfurt på ett betryggande sätt nytt kontrakt genom att slå Sonnenhof Großaspach hemma med 4 – 1.Nu stod det mellan Werder Bremen II och SC Paderborn. Båda lagen såg länge ut att spela 0 – 0 i sina respektive matcher. Då nickar Werders nyss inbytte Dominic Volkmer in en frispark från Sambou Yatabaré i den 85:e minuten.En chock för Paderborn som måste få in ett segermål för att klara sig. Det misslyckas man med. Därmed är den tredje nedflyttningen i rad ett faktum – ett sorgligt rekord i tysk fotbollshistoria.2015 åkte man ur Bundesliga efter en säsong. 2016 trillade man ur 2. Liga och nu rasar man ner i Regionalliga. För nye tränaren Steffen Baumgart måste nedflyttningen kännas ofattbart grym. SC Paderborn har nämligen inte förlorat en enda matchen sedan Baumgart tog över efter Stefan Emmerling i mitten på april.SC Paderborn dras med stora ekonomiska bekymmer. Staden har sagt att man inte kommer att hjälpa klubben en gång till. Det kan mycket väl bli så att SC Paderborn inte kommer kunna ställa upp i Regionalliga utan får börja om i en ännu lägre serie.Padeborns fall är tungt och brutalt och gör faktiskt ont att se.Kunz - Bittroff, Dabanli, Reinhardt, J. Koch (46. Cincotta) - Jopek, Grote - Mast, A. Fink (88. Breitfelder), Baumgart (78. Hansch) – FrahnSchuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Dorda (72. Quiring) - Gardawski - Gebhart, Bischoff (72. Garbuschewski), Jänicke, Holthaus - Ziemer (46. Wannenwetsch)0 – 1 självmål (26.)0 – 2 Tom Baumgart (36.)Varningar, ChemnitzJan Koch, Tom Baumgart, Björn JopekTimo Gebhart7.853 (knappt 2.000 hansafans) på Community4you-Arena i ChemnitzMarcel Schütz (Worms)Landespokal Mecklenburg-Vorpommerntorsdag 25 maj 14.45FC Hansa Rostock – MSV PampowVfL Osnabrück – SC Paderborn 0 – 0MSV Duisburg – FSV Zwickau 5 – 11. FSV Mainz 05 II – Fortuna Köln 4 – 01. FC Magdeburg – Sportfreunde Lotte 2 – 0Werder Bremen II – VfR Aalen 1 – 0Wehen Wiesbaden – FSV Frankfurt 4 – 1Holstein Kiel – Hallescher FC 3 – 0Rot-Weiß Erfurt – Sonnenhof Großaspach 4 – 1Chemnitzer FC – Hansa Rostock 2 – 0Preußen Münster – Jahn Regensburg 0 – 1