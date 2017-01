Investerare vill köpa spelare

Hansa verkar få loss pengar till att förstärka laget.

Timo Gebhart är skadad – igen.



Ska vi efter flera svåra år äntligen kunna förstärka oss genom spelarköp? Ja, om vi får tro Hansas investerare, multimiljonären Rolf Elgeti. I en intervju med Ostsee-Zeitung säger Elgeti att ”om två, tre nya, starka spelare troligen betyder skillnaden mellan vårt nuvarande läge och att spela med i toppen, då är det ekonomiskt vettigt att köpa spelare. Jag kan tänka mig att stödja sådana affärer och det vet klubben.”Enligt Elgeti har det redan förekommit diskussioner om spelarköp. ”Initiativet måste dock komma från klubben. Jag vill inte stressa fram felaktiga beslut. Men om klubben har bra idéer får de inte stupa på att det inte finns pengar.”2015 räddade Rolf Elgeti vår klubb från konkurs genom att köpa våra stadionskulder.Elgetis intervju i Ostsee-Zeitung gör onekligen att man börjar hoppas på under igen. Nu känns det plötsligt väldigt spännande att följa med i vad som händer de närmaste veckorna.I slutet på höstsäsongen drabbades Timo Gebhart av en muskelbristning i låret. Efter att ha varit borta tre veckor kunde Gebhart åter delta i träningen när vi startade efter jul igen. I veckan skadade sig Gebhart på nytt – återigen en muskelbristning i låret. Gebharts många skador börjar bli mer än oroande. När Gebhart kom till oss i somras var det många som tyckte att Hansa värvade en sportinvalid. Gebhart har den här säsongen dragits med ljumskbesvär och därför avstått flera matcher. Nu kommer han missa hela vinterträningen och kanske någon av de första ligamatchernaGebhart har under sin karriär dragit på sig nästan ofattbart många skador. Sehr verletzungsanfällig är det tyska uttrycket för mycket skadebenägen. För en lyckad karriär behöver man ha turen att klara sig ifrån återkommande skadebekymmer. Kanske är Gebharts kropp för trasig för fotboll på elitnivå. Det vore tråkigt eftersom Timo Gebhart är en bra fotbollsspelare och en väldig tillgång för Hansa i 3. Liga.På lördag möter vi som vanligt under vinteruppehållet ett danskt lag. Precis som förra året är det FC Nordsjaelland som står för motståndet. Förmodligen blir Nordsjaelland vinteruppehållets riktiga värdemätare. FCN ligger nia i Superligaen och har varit igång i tio dagar med sin träning. Precis lika länge som vi alltså. I Nordsjaellands trupp hittar vi inga svenskar, däremot fem spelare från Ghana.Matchen har avspark 13.30 nu på lördag och livestreamas med bild och ljud av Hansas fanradio. https://livestream.com/hansa-fanradio