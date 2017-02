Kaos i FC Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue har det jobbigt.

Med en budgettrupp slåss man med näbbar och klor för att klara sig kvar i 2. Bundesliga.

Efter storstryk mot Dynamo Dresden får tränaren gå. Men fler problem återstår.







Bulgariske tränaren



Dotchev framstår som en lågmäld, kommunicerande och sympatisk man. Därför blev åtminstone jag ganska förvånad när det under hösten och efter jul har hörts fler och fler kritiska röster om honom. Det sades att Dotchev inte längre nådde hela laget, att Aues spel inte utvecklades. Kanske är det sant. Men Dotchev hade inte precis obegränsade möjligheter med säsongens upplaga av FC Erzgebirge Aue.



Innevarande säsong låg Aue på sista plats när ligan återupptogs i januari. I första matchen efter jul gav ett mål på övertid Aue segern hemma mot 1.FC Heidenheim och ett skutt upp till sextonde plats i tabellen. Segern var en välförtjänt belöning för en enorm viljeinsats.

Sedan har det återigen gått sämre. På de senaste fyra matcherna har Aue tagit två poäng och är åter sist i tabellen. Aue har inte spelarna för att bjuda på något bländande spel. Den genomsnittlige Auespelaren har ett marknadsvärde på 410.000 €. Inför återkomsten i 2. Bundesliga var man försiktig med utgifterna. Endast anfallaren Pascal Köpke (son till Andreas Köpke), som först spelat på lån från Karlsruher SC, betalade man 500.000 € i övergångssumma för. Faktum är att Aue har en trupp som sett till marknadsvärde bara slår Würzburger Kickers. Det genomsnittliga marknadsvärdet för en Auespelare är 410.000 € vilket till och med är minst i hela 2. Bundesliga.



Dotchev hade alltså en trupp som är predestinerad för att kämpa för ingenting annat än att klara sig kvar. Med sin budgettrupp kan klubbens ansvariga inte gärna ha väntat sig något annat än en lång svår kamp för att undvika att ånyo ramla ner i 3. Liga. De ansvariga i Aue… vilka är det? Klubbens president heter Helge Leonhardt. I klubbens styrelse sitter hans tvillingbor Uwe Leonhardt. Tvillingarnas kusin Wolfgang Leonhardt sitter i klubbens förtroenderåd.

Aue är en gammal gruvarbetarstad. Klubben kallas ibland till och med för ”FC Schalke des Ostens”. Klubben har på senare år vårdat sin image som en arbetarklubb. Publiken förväntar sig att se ett ärligt arbetande, hårt slitande kollektiv på planen. Ett lag utan stjärnor. Så har det alltid varit och så verkar det förbli. I lilla Aue med bara 17.000 invånare är det viktigt att människorna har känslan av att spelarna identifierar sig med bygden.

Men gör familjen Leonhardt det? Bröderna Uwe och Helge Leonhardt är engagerade i flera bolag, däribland holdingbolag både i Schweiz och i USA. De äger fastigheter, resebolag och bilfirmor. De sitter med i styrelser i utländska bolag.



Familjen Leonhardt har både en och flera gånger varit klubben ekonomiska trygghet, bland annat genom att vara huvudsponsor i flera år. Det kan mycket väl vara så att de har varit den starkast bidragande orsaken till att lilla Aue faktiskt kunnat vara med och konkurrera i tysk proffsfotboll. Erzgebirge Aue har spelat inte mindre än elva säsonger i 2. Bundesliga. Ingen annan före detta DDR-klubb har gjort fler.

Under hösten har missnöjet med familjen Leonhardt kommit upp till ytan. På årsmötet i höstas fick familjen Leonhardt, representerad av klubbens president Helge Leonhardt, ta emot massiv kritik för sitt sätt att sköta klubben som ett stängt familjebolag. Klubben styrs med svågerpolitik och ingen förutom familjen Leonhardt kan påverka de beslut som fattas, hette det.

Efter det långa och ofta hätska mötet gick Helge Leonhardt ut med ett öppet brev till klubbens anhängare. Där bemötte han inte kritiken utan förklarade att nu gällde det att kavla upp ärmarna, hålla ihop och se till så att klubben klarar sig kvar i 2. Bundesliga.

Några dagar senare sade Leonhardt i en tv-intervju att han upplevt hösten som en svår prövning då han och hans familj utsatts för ständiga påhopp och faktiskt upplevt sig bli trakasserade.



Det är så klart svårt att veta vad som är sant och inte sant i det som sägs. Däremot är det uppenbart att klubben står inför många svåra problem. Vem ska bli tränare efter nyss sparkade Dotchev? Vad skulle det innebära om laget åkte ner i 3. Liga? Har klubben överhuvudtaget råd att trilla ur 2. Liga? Vad händer om klubben gör sig av med bröderna Leonhardt? Vad blir kvar av klubben då?

Laget spelar just nu på en byggarbetsplats. Nya Sparkassen-Erzgebirgsstadion blir klar till hösten. Klarar FC Erzgebirge av att betala hyra för nya arenan om man spelar i 3. Liga inför knappt 5.000 istället för som mot Dynamo 10.000 åskådare?



Vi följer utvecklingen i Aue med spänning och återkommer.

I söndags förlorade Erzgebirge Aue sin hemmamatch mot Dynamo Dresden med 1 – 4. Sachsenderbyt blev en tydlig påminnelse om hur stor skillnaden kan vara mellan ett topplag med resurser och ett bottenlag med blygsamma medel. Dynamo spelade ut lillebror Aue fullständigt och ledde med 4 – 0 i paus. I andra halvlek tog Dynamo det betydligt lugnare och Aue fick göra ett tröstmål.Bulgariske tränaren Pavel Dotchev tog över ett helt nytt lag sommaren 2015. Aue hade precis åkt ur 2. Bundesliga och nästan en hel trupp hade lämnat klubben. Av en helt ny trupp lyckade Dotchev formade ett vinnande lag. Ingen – absolut ingen hade tippat Aue som toppkandidat före säsongen. När säsongen väl började fanns Aue med i toppstriden hela tiden. Till jul låg man på kvalplatsen till 2. Bundesliga, när 3. Liga var färdigspelad hade man lagt beslag på andraplatsen med imponerande 70 poäng. Jag antar att Pavel Dotchev hyllades som en hjälte då.Dotchev framstår som en lågmäld, kommunicerande och sympatisk man. Därför blev åtminstone jag ganska förvånad när det under hösten och efter jul har hörts fler och fler kritiska röster om honom. Det sades att Dotchev inte längre nådde hela laget, att Aues spel inte utvecklades. Kanske är det sant. Men Dotchev hade inte precis obegränsade möjligheter med säsongens upplaga av FC Erzgebirge Aue.Innevarande säsong låg Aue på sista plats när ligan återupptogs i januari. I första matchen efter jul gav ett mål på övertid Aue segern hemma mot 1.FC Heidenheim och ett skutt upp till sextonde plats i tabellen. Segern var en välförtjänt belöning för en enorm viljeinsats.Sedan har det återigen gått sämre. På de senaste fyra matcherna har Aue tagit två poäng och är åter sist i tabellen. Aue har inte spelarna för att bjuda på något bländande spel. Den genomsnittlige Auespelaren har ett marknadsvärde på 410.000 €. Inför återkomsten i 2. Bundesliga var man försiktig med utgifterna. Endast anfallaren Pascal Köpke (son till Andreas Köpke), som först spelat på lån från Karlsruher SC, betalade man 500.000 € i övergångssumma för. Faktum är att Aue har en trupp som sett till marknadsvärde bara slår Würzburger Kickers. Det genomsnittliga marknadsvärdet för en Auespelare är 410.000 € vilket till och med är minst i hela 2. Bundesliga.Dotchev hade alltså en trupp som är predestinerad för att kämpa för ingenting annat än att klara sig kvar. Med sin budgettrupp kan klubbens ansvariga inte gärna ha väntat sig något annat än en lång svår kamp för att undvika att ånyo ramla ner i 3. Liga. De ansvariga i Aue… vilka är det? Klubbens president heter Helge Leonhardt. I klubbens styrelse sitter hans tvillingbor Uwe Leonhardt. Tvillingarnas kusin Wolfgang Leonhardt sitter i klubbens förtroenderåd.Aue är en gammal gruvarbetarstad. Klubben kallas ibland till och med för ”FC Schalke des Ostens”. Klubben har på senare år vårdat sin image som en arbetarklubb. Publiken förväntar sig att se ett ärligt arbetande, hårt slitande kollektiv på planen. Ett lag utan stjärnor. Så har det alltid varit och så verkar det förbli. I lilla Aue med bara 17.000 invånare är det viktigt att människorna har känslan av att spelarna identifierar sig med bygden.Men gör familjen Leonhardt det? Bröderna Uwe och Helge Leonhardt är engagerade i flera bolag, däribland holdingbolag både i Schweiz och i USA. De äger fastigheter, resebolag och bilfirmor. De sitter med i styrelser i utländska bolag.Familjen Leonhardt har både en och flera gånger varit klubben ekonomiska trygghet, bland annat genom att vara huvudsponsor i flera år. Det kan mycket väl vara så att de har varit den starkast bidragande orsaken till att lilla Aue faktiskt kunnat vara med och konkurrera i tysk proffsfotboll. Erzgebirge Aue har spelat inte mindre än elva säsonger i 2. Bundesliga. Ingen annan före detta DDR-klubb har gjort fler.Under hösten har missnöjet med familjen Leonhardt kommit upp till ytan. På årsmötet i höstas fick familjen Leonhardt, representerad av klubbens president Helge Leonhardt, ta emot massiv kritik för sitt sätt att sköta klubben som ett stängt familjebolag. Klubben styrs med svågerpolitik och ingen förutom familjen Leonhardt kan påverka de beslut som fattas, hette det.Efter det långa och ofta hätska mötet gick Helge Leonhardt ut med ett öppet brev till klubbens anhängare. Där bemötte han inte kritiken utan förklarade att nu gällde det att kavla upp ärmarna, hålla ihop och se till så att klubben klarar sig kvar i 2. Bundesliga.Några dagar senare sade Leonhardt i en tv-intervju att han upplevt hösten som en svår prövning då han och hans familj utsatts för ständiga påhopp och faktiskt upplevt sig bli trakasserade.Det är så klart svårt att veta vad som är sant och inte sant i det som sägs. Däremot är det uppenbart att klubben står inför många svåra problem. Vem ska bli tränare efter nyss sparkade Dotchev? Vad skulle det innebära om laget åkte ner i 3. Liga? Har klubben överhuvudtaget råd att trilla ur 2. Liga? Vad händer om klubben gör sig av med bröderna Leonhardt? Vad blir kvar av klubben då?Laget spelar just nu på en byggarbetsplats. Nya Sparkassen-Erzgebirgsstadion blir klar till hösten. Klarar FC Erzgebirge av att betala hyra för nya arenan om man spelar i 3. Liga inför knappt 5.000 istället för som mot Dynamo 10.000 åskådare?Vi följer utvecklingen i Aue med spänning och återkommer.

1 KOMMENTARER 88 VISNINGAR 1 KOMMENTARER88 VISNINGAR KARL FAGRENIUS

2017-02-28 12:35:41

ANNONS:

Fler artiklar om Hansa Rostock

Hansa Rostock

2017-02-28 12:35:41

Hansa Rostock

2017-02-26 11:59:00

Hansa Rostock

2017-02-24 10:02:00

Hansa Rostock

2017-02-20 18:37:28

Hansa Rostock

2017-02-20 12:49:43

Hansa Rostock

2017-02-17 19:53:00

Hansa Rostock

2017-02-11 19:39:24

Hansa Rostock

2017-02-10 10:42:00

Hansa Rostock

2017-02-06 14:23:00

Hansa Rostock

2017-02-05 21:36:00

ANNONS:

Erzgebirge Aue har det jobbigt. Med en budgettrupp slåss man med näbbar och klor för att klara sig kvar i 2. Bundesliga. Efter storstryk mot Dynamo Dresden får tränaren gå. Men fler problem återstår.Det blev 0 – 0 mellan FSV Frankfurt och Hansa Rostock. Hansa spelade från början avvaktande mot ett bra hemmalag. Marcel Schuhen fick göra ett par avgörande räddningar. Nu har vi bara fyra poäng upp till tredjeplatsen.Hansa vill fortsätta klättra i tabellen efter den efterlängtade segern hemma mot Halle. Mot ett krisande FSV Frankfurt borde vi ha en bra chans till tre poäng. Tyvärr saknar vi några viktiga spelare.Rückblick. Vi ser tillbaka på helgens tio matcher i 3. Liga.Hansa tog sig samman efter förra helgens misslyckande och gjorde en riktigt bra match mot Halle. Matchen var sevärd och innehöll massor av målchanser. Marcus Hoffmann nickade in Hansas segermål i den 80:e minuten.Hansa gjorde en usel insats mot Großaspach förra helgen. Nu kräver vi att spelarna visar hjärta och kämpar hem tre poäng mot Halle på söndag.Hansa fick bara oavgjort mot Sonnenhof Großaspach. Detta trots ledning i halvtid och en man mer i över en timme. Även i tredje matchen efter jul gjorde Hansa en svag insats.Hansa har startat året med bara en poäng på två matcher. Vårt nya lag fungerar inte ännu.Vi ser tillbaka på matcherna från helgen.Hansa förlorade söndagens bortamatch mot Preußen Münster. Matchen slutade 3 - 1 efter att Hansa stått för flera individuella misstag. Nu får vi se till att inte dras in i bottenstriden. Vi har sex poäng ner till lagen under strecket.