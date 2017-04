Mycket välförtjänt poäng mot Magdeburg

Hansa gjorde en ny bra match när vi spelade oavgjort mot Magdeburg igår eftermiddag.

Trots flera klara målchanser för Hansa var det Magdeburg som tog ledningen.

Vi kvitterade på straff med en kvart kvar att spela.



Första halvlek

20.400 åskådare på plats på ett blåsigt Ostseestadion. Christian Brand väljer att starta med Marcel Ziemer ensam på topp. Christopher Quiring och Tobi Jänicke spelar. Amaury Bischoff sitter på bänken.

Hansa spelar med aggressiv pressing och skaffar sig på så vis initiativet. Vi skaffar oss tre hörnor innan fem minuter är spelade.

På en kontring hamnar Stephan Andrist ensam med Magdeburgs målvakt Leopold Zingerle. Andrists skott letar sig upp mot högra krysset men Zingerle gör en stark räddning.

Två minuter senare tar sig Christopher Quiring snyggt fram till höger och kan med gott om plats slå ett inlägg till Marcel Ziemer som nickar ner bollen till Stephan Andrist. Hans volleyskott är bra men målvakt Zingerle står bra placerad. Halva första halvlek spelad.

Matchen är öppen och spelas i ett högt tempo. 2.000 Mageburgfans skriker på straff när Chirsitan Beck fälls av Matthias Henn framför vårt mål. Jag tycker nog att Henn ändå hinner pilla undan bollen innan Beck faller. Den senare protesterar heller inte mot att domaren inte blåser.

Halvleken fortsätter att vara öppen och chansrik. Om Magdeburg haft två-tre klara målchanser har vi säker haft dubbelt så många. Hansa har ofta väldigt svårt att göra mål. Synd när vi spelar så bra och stämningen på Ostseestadion är så fantastisk som idag. Första halvlek slutar mållös.

Vi borde definitivt ha gjort minst ett mål på de chanser vi skapat.



Andra halvlek

Hansa fortsätter att spela framåt. Vi skaffar oss ett par hörnor och en frispark. Preics som i första halvlek förmår vi inte göra något av våra fasta situationer. Efter en knapp timme lämnar en utpumpad Marcel Ziemer planen. ”Cello” har gjort en mycket bra match. Det är alltid fascinerande hur den till synes lätt överviktige, inte fulltränade Ziemer lyckas suga fast de bollar han får, ta sig in i straffområdet eller servera sina medspelare.

Tim Väyrynen kommer in istället för Ziemer.

Efter exakt en timme slår Marius Sowislo en boll som rinner igenom vårt försvar och fram till Tarek Chahed. Nu ska Magdeburg egentligen göra mål men Marcel Schuhen gör en helt vansinnig reflexräddning på Chaheds skott från tre meters håll.

Mellan framgång och misslyvcnade ligger ofta bara några centimetrar. Nyss gjorde Marcel Schuhen en fantastisk räddning, nu blir hans utkast med adress Christian Dorda för kort. Tarek Chahed kan ta hand om bollen. Chahed hittar Marius Sowislo som hittar Christian Beck. Den mannen är obehagligt effektiv. Efter att med en behändig skottfint fått bort Maximilian Ahlschwede placerar Beck bollen bakom Marcel Schuhen. Magdeburg leder.

Tjugo minuter och Hansa är nära att kvittera per omgående. Stephan Andrist tvingar Zingerle till nästa klassräddning när denne får händerna på Andrists skruvade skott.

Christian Brand byter ut Christopher Quiring som varit bra men inte briljant. Fabian Holthaus in istället. Ja varför inte? Holthaus är en kämpe och älskar att ta ändlösa löpningar på sin vänsterkant. Till höger får vi som vanligt fram chanser genom Stephan Andrist. På vänstersidan brukar det precis som idag vara mindre aktivitet.

Hansa trycker på. Med en kvart kvar har vi en dubbelchans genom först Tim Väyrynen som skjuter ut snäv vinkel. Returen går ut till Stephan Andrist. Magdeburgs Tobias Schwede räddar på mållinjen. Men hur? Domaren anser att Schwede placerat händerna framför kroppen och på så vis räddat skottet. Straff för Hansa och Schwede får rött kort. Det är – även efter en handfull repriser – omöjligt att se om Schwede verkligen använt händerna. Men, meriterade domaren Wolfgang Stark står placerad bara några meter från händelsen och tvekar inte en sekund när han blåser.

Stephan Andrist slår straffen med en bestämd höger till höger om målvakten som går åt andra hållet. Kvitterat! Vad underbart att få betalt för allt slit!

Med åtta minuter kvar får Fabian Holthuas skottläge efter en hörna. Målvakten är skymd men lyckas slänga sig och tippa undan bollen. Förra helgen vände Regensburg 0 – 1 till seger 2 – 1 mot Magdeburg.

Kan vi göra likadant? Magdeburg spelar med tio man och Hansa dominerar de sista tio minuterna.

Amaury Bischoff har kommit in och får bollen till Tobi Jänicke som i flykten får iväg ett skott mot mål. Skottet går någon meter utanför.

Farligare än så blir det inte under de sista minuterna. Hansa spelar till sig en mycket rättvis poäng mot ett av ligans bästa lag. Efteråt är vår tränare uppenbart besviken. Inte så konstigt med tanke på alla de målchanser vi hade i första halvlek. Hade vi satt någon av alla dessa hade det här förmodligen slutat med seger. Nu blev det bara oavgjort. Det är ändå svårt att vara besviken. Vi gör återigen en mycket bra match inför över 20.000 åskådare.

Dessutom – vilket är nästan lika glädjande – inget bråk överhuvudtaget. So muß Fussball sein!

I tabellen utökar vi avståndet till närmaste lag under strecket till tio poäng med fem omgångar kvar. I bottenstriden har för övrigt det inträffat att FSV Frankfurt lämnat in en konkursanmälan. Det innebär att FSV med mycket stor sannolikhet kommer att bestraffas med nio minuspoäng av DFB. Det i sin tur innebär en nästan säker degradering till Regionalliga. FSV skulle efter avdragna nio poäng nämligen ha 14 poäng upp till en plats ovanför nedflyttningsstrecket. Ett annat krislag, SC Paderborn, sparkar tränare Stefan Emmerling efter gårdagens 0 – 4 borta mot Aalen. Emmerling övertog tränarsysslan hos SCP så sent som i december.

Hansa gör alltså återigen en bra match. Nu gäller det att regenerera så gott det går under söndagen. Imorgon eftermiddag väntar nämligen kvartsfinal i lokala cupen mot Greifswalder FC.



3. LIGA, 33. SPIELTAG

FC HANSA ROSTOCK – 1. FC MAGDEBURG 1 – 1 (0 – 0)





FC Hansa

Schuhen - Ahlschwede, Henn, Marc. Hoffmann, Dorda - Gardawski (67. Bischoff), Erdmann - Andrist, Jänicke, Quiring (74. Holthaus) - Ziemer (58. Väyrynen)









1. FC Magdeburg

Zingerle - Handke, Puttkammer, Hammann - Butzen (90. Razeek), Löhmannsröben, Sowislo, M. Niemeyer - T. Chahed (83. Schiller), Schwede - Beck (82. Düker)



Målen

0 – 1 Christian Beck (67.)

1 – 1 Stephan Andrist (straff, 77.)



Varningar, Hansa

Dennis Erdmann, Tobias Jänicke



Varningar, Magdeburg

Steffen Puttkammer, Marius Sowislo, Christian Beck



Utvisning, Magdeburg

Tobias Schwede (76., hands i straffområdet)



Publik

20.400 (ca. 2.000 Magdeburgfans) på Ostseestadion i Rostock



Domare

Wolfgang Stark (Ergolding)



Nästa match

måndag 17 april 14.00 (på Volksstadion i Rostock)

Viertelfinale Landespokal Mecklenburg-Vorpommern

FC Hansa Rostock – Greifswalder FC (live Hansa Fanradio)



Der 33. Spieltag

VfR Aalen – SC Paderborn 4 – 0

Sportfreunde Lotte – FSV Zwickau 2 – 1

Preußen Münster – Fortuna Köln 4 – 2

Rot-Weiß Erfurt – Holstein Kiel 1 – 1

Chemnitzer FC – Wehen Wiesbaden 4 – 2

Jahn Regensburg – Werder Bremen II 3 – 1

Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg 1 – 1

Sonnenhof Großaspach – 1. FSV Mainz 05 II 2 – 1

Hallescher FC – MSV Duisburg 1 – 1

FSV Frankfurt – VfL Osnabrück idag 14.00



Tabellen