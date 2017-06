Nyförvärv - Hansa fortsätter värva talanger

Idag presenterade Hansa sitt tionde nyförvärv i Mike Owusu.

Owusu är 22 år och kommer från Hertha BSC II.



Hansa fortsätter att värva unga spelare från Regionalliga. Idag blev det klart med 22-årige Mike Owusu som senaste säsongen spelat 22 matcher för Hertha BSC II i Regionalliga Nordost.Owusu är född i Berlin och började spela fotboll hos lilavita Tennis Borussia Berlin. Redan som 10-åring kom han till Hertha BSC och har blivit kvar där sedan dess.Den gångna säsongen har Owusu som sagt spelat 22 matcher i Regionalliga och gjort fem mål och stått för tre framspelningar. 1, 90 långe Owusu verkar kunna spela på de flesta platser i offensiven. Under säsongen har han spelat på vänster mittfält, höger dito, offensivt dito, släpande samt forward.Sammanlagt har Mike Owusu gjort 48 matcher för Hertha BSC II och på dessa gjort sex mål och fyra målpass.”I Mike får vi en riktig offensivtalang som kommer att ge vårt anfallsspel ännu mer dynamik. Han är en stark dribbler och kan med sin teknik och passningssäkerhet göra det oväntade. När Mike hamnar en mot en är det svårt för vilken back som helst att få stopp på honom utan att fälla honom” säger sportchef René Schneider om vårt senaste nyförvärv.Mike Owusu har skrivit på ett ettårskontrakt med option för ytterligare en säsong. Owusu börjar träna med oss på torsdag.De värvningar Hansa gjort hittills är nästan alla unga okända spelare. Vårt ålderssnitt kommer att sänkas betydligt. Förmodligen även snittlönen. Ryktet om att Hansa valt en ny lönemodell med en lägre fast lön och istället högre segerpremier verkar stämma. Jag tror att det är just därför som många etablerade spelare valt att lämna Hansa. Tobias Jänicke väljer 1. FC Saarbrücken, Ronny Garbuschewski blev idag klar för FSV Zwickau.Dennis Erdmann valde 1. FC Magdeburg, Maximilian Ahlschwede ändrade sig i sista stund och skrev på för Würzburger Kickers. Jag tror att anledningen till klubbytena i de flesta fallen stavas pengar. Vilket är okej. Det står varje spelare fritt att välja det han tycker verka vara bäst.Dessutom sympatiserar jag med den nya lönepolitiken. Det är väl alldeles utmärkt att unga hungriga spelare – de flesta helt oskrivna kort på den här nivån - kan påverka sin inkomst genom att spela bra fotboll när de inte är i den sitsen att de kan förhandla sig till en hög lön.Problemet är bara att de flesta av våra nyförvärv är just oskrivna kort. Jag tvivlar inte på att de alla är stora talanger. Men talanger finns det mer än gott om i fotbollsvärlden och 3.Liga är definitivt inget undantag.Vi måste helt enkelt ha tur med våra nya spelare. Nej, inte bara med våra nya spelare. Vi måste ha tur. Punkt. Det må låta platt men med en begränsad budget och en ständigt jämn liga måste man ha tur. Först ska vi ha tur med att vår nya trupp blir till ett fungerande lag. Sedan ska vi ha tur med att ingen blir skadad. Sedan ska vi ha tur med att spelare är i form. Sedan ska vi ha tur med målskyttet. Sedan ska vi ha tur med att spelare vill ta ansvar.När ligan går i mål fram i maj är det förmodligen några få poäng som skiljer mellan framgång och misslyckande.Det är trösterikt att veta att tur kan man påverka. Till exempel om man har en bra tränare. Det är jag övertygad om att Hansa har i Pavel Dotchev . Han har flera gånger lyckats föra helt otippade lag till uppflyttning. Mest sensationellt var när Dotchev säsongen 2015/2016 tog ett helt ommöblerat Erzgebirge Aue tillbaka till 2.Liga omgående. Dotchev hade en helt ny trupp när träningen satte igång. Han lyckades forma ett stabilt lagbygge som med attraktiv fotboll tog sig tillbaka till 2. Bundesliga . Jag tror på Dotchev.Även Hansas sportchef René Schneider är naturligtvis delaktig i våra spelarköp. Schneider engagerades sommaren 2016 och har sedan dess kämpat med en smal budget. Nu har Hansa en budget på drygt 4 miljoner € och den här säsongen kommer Schneider få problem om vi likt de senaste åren är ett bottenlag. Nu är det upp till bevis för vår sportchef. En svag inledning kommer fort leda till diskussioner om Schneiders vara eller inte vara hos FC Hansa.