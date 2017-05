Nyförvärv? Tränare? Vad händer?

FC Hansa letar fortfarande efter en ny tränare.

Ännu har man inte presenterat något nyförvärv.

Vad händer hos Hansa?



Hos FC Hansa har planeringen inför nästa säsong fått ett ovälkommet avbrott efter det att man sparkade tränare Christian Brand. En ny tränare ska så mycket som möjligt vara med och påverka hur truppen ser ut kommande säsong. Därför låter en hel del beslut om värvningar vänta på sig.Hansa har två tränarkandidater som man förhandlar med: före detta Auetränaren Pavel Dotchev och Holstein Kiels förre tränare Karsten Neitzel. Så sent som i måndags var Pavel Dotchev i Rostock för att träffa vår sportchef René Schneider. Jag tippar att Hansa presenterar en ny tränare innan helgen.Vad beträffar spelartruppen är det mesta ännu helt oklart. Vi vet att Marcel Schuhen Stephan Andrist och Michael Gardawski lämnar Hansa. Sex spelare har fått erbjudande om förlängt kontrakt men om någon av dessa tackat ja vet vi ännu inte. I de lokala medierna har det ryktats att en del spelare gärna skulle stanna hos Hansa men då under en annan tränare än Christian Brand.Hansa har haft en rad målvakter för provspel sedan det blev klart att Marcel Schuhen lämnar. Hetaste kandidaten att få skriva under ett kontrakt med Hansa är förmodligen Zlatan Alomerovic som är fotbollsfostrad hos Borusia Dortmund och senast suttit på bänken hos 1. FC Kaiserslautern Hela vår backlinje med Christian Dorda, Matthias Henn, Marcus Hoffman och Maximilian Ahlschwede har fått erbjudande om nytt kontrakt. Eftersom vår backlinje är vår stabilaste lagdel skulle vi må bra av att den förblev intakt.Hansas mittfält har en hel del talang i spelare som Christopher Quiring och Amaury Bischoff. Ändå saknas det en riktig ledargestalt. Jag tror att Hansa kommer investera i en mittfältare som kan lyfta laget, förmodligen en spelare med rutin från spel i till exempel 2. Bundesliga Vårt anfall är ett bekymmer. Varför då? Därför att det helt enkelt inte är bra nog. Marcel Ziemer är visserligen en spelare med både målsinne och en fantastisk blick för sina medspelare men han har bara gjort fyra mål den här säsongen. Soufian Benyamina har även han gjort fyra mål men aldrig lyckats bli ordinarie i laget. Tim Väyrynen har sedan han kom från Dynamo Dresden i julas gjort ett mål. Hansa behöver en riktig målgörare. Om vi tittar på topplagen i ligan så har de minst en spelare som gör tio mål och mer under en säsong. Hansa behöver en, helst två sådana spelare för att vi ska kunna konkurrera om en plats i 2. Bundesliga. Det är ju vårt uttalade mål. Senast 2019 vill FC Hansa vara tillbaka i 2. Liga.Så här ser läget ut just nu:Marcel Schuhen (SV Sanhdhausen)Stephan Andrist (okänt)Michael Gardawski (okänt) Samuel Aubele (kontrakt inte förlängt)Dennis Erdmann (kontrakt inte förlängt)Aleks Stevanovic (kontrakt inte förlängt)Kerem Bülbül (utlånad från FC Ingolstadt) Eric Behrens (kontraktet upplöst)Hasan Ülker (kontraktet upplöst)Florian Esdorf (utlånad till FC Schönberg under säsongen, kontraktet upplöst)Lukas Scherff (utlånad till FC Schönberg under säsongen, kontraktet upplöst)Philipp Puls (Hansas U17)Fabian HolthausBen Ehlers (Hansas U19)Christopher QuiringAmaury BischoffTobias JänickeTommy GrupeJohann BergerMarcel ZiemerSoufian BenyaminaTim VäyrynenMarcus HoffmannMatthias HennChristian DordaMaximilian AhlschwedeStefan WannenwetschTimo Gebhart