Nytt sparpaket - nya avtal

I december 2015 presenterade Hansa sitt första så kallade Konsolidierungspaket. Det innebar hela 527.000 € i sänkta kostnader per år.Nu presenterar Hansa sitta andra Konsolidierungspaket. Det är tänkt att spara in ytterligare ca. 335.000 € per år. Dessutom ska det ge möjligheter till betydligt större intäkter.Det viktigaste innehåll i detta paket är rättigheterna till försäljning av reklam och uthyrning av VIP-loger på Ostseestadion, så kallade ”stadiongeborene Rechte”.Dessa rättigheter har fram till nu legat hos Hansas samarbetspartner Infront. Från och med nästa säsong - och för första gången sedan 1999 – kommer rättigheterna ligga helt hos FC Hansa.I gengäld får Infront ensamrätt att ordna nya sponsorer till Hansa.FC Hansa kommer alltså att kunna öka sina intäkter från Ostseestadion betydligt. Samtidigt får Infront chansen att tjäna mer pengar på nya sponsorer vilket förmodligen motiverar Infront att jobba ännu hårdare än hittills.Nästa viktiga överenskommelse med Infront innebär att FC Hansa får en garantisumma från Infront om sponsorintäkter uteblir. Om Infront till exempel misslyckas med att skaffa oss en huvudsponsor får vi ändå ut en garantisumma. Denna summa överstiger våra reklamintäkter de senaste säsongerna. Det är också överenskommet att garantisumman ska bli större för varje säsong eftersom både Hansa och Infront räknar med att reklamintäkterna kommer att öka.Garantisumman är dessutom en säkerhet när det gäller licensen. I och med garantisumman står vår budget inte och faller med de sponsorer vi eventuellt lyckas knyta till oss. Det innebär att vi inte längre är tvungna att under tidspress ragga sponsorer till dåliga villkor. Garantisumman ger alltså både säkerhet och arbetsro.Två andra detaljer i Konsolidierungspaket II är att Hansa byter till billigare bilar för sina anställda. Hansa meddelar också att man byter elbolag till ett betydligt billigare.”När vi tillträdde (2013) gick vi back 2 miljoner € per säsong” säger Hansas ekonomiskt ansvarige Christian Hüneburg. Genom våra två konsolideringspaket och hårda besparingar har vi kunnat täppa till hålen samtidigt som vi fått mer pengar till vår proffsverksamhet. För att få ekonomin på fötter kommer vi fortsätta med våra konsolideringspaket. Ett tredje konsolideringspaket kommer att sjösättas i slutet av nästa säsong.”Det här är glädjande nyheter. Att vi själva innehar alla rättigheter till reklam och VIP-loger på Ostseestadion borde ge kraftigt ökade inkomster. Den avtalade garantisumman är så vitt jag kan bedöma minst lika viktig. De närmaste åren behöver vi förhoppningsvis inte leva med rädslan att inte få någon licens från DFB.FC Hansa verkar ha kommit till ro. Det vi hör och ser från FC Hansa verkar vara seriöst arbete. Den nya styrelsen får jobba ifred och har hittills lyckats med nödvändiga besparingar.Det var inte länge sedan Hansa omgavs av nästan bara dåliga nyheter. Katastrofal ekonomi, interna stridigheter, tränare som kom och gick medan Hansa dalade sakta men säkert mot botten på 3. Liga.Senaste året har vi inte haft några skandaler. Styrelse, sportchef och tränare verkar samarbeta. Christian Brand har förlängt sitt kontrakt till 2019 och vi kan se fram emot nästa säsong med en större spelarbudget och en rejäl satsning mot 2. Liga.