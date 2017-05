Oinspirerat mot Kiel

Hansa förlorade bortamatchen mot Kiel.

Kiel behöver vinna en match av återstående två för att gå upp i 2. Bundesliga.

Hansa lär avsluta säsongen på tabellens undre halva.



Innan två minuter är spelade får Holstein Kiel straff. Marvin Ducksch tar sig in i straffområdet från vänster. Matthias Henn stänger honom och domaren blåser straff vilket han gör rätt i.Kingsley Schindler sätter straffen distinkt mitt i mål. Marcel Schuhen slänger sig tidigt åt höger. 1 – 0 till Kiel.Hansa tillåts ta över spelet men idag ser det segt och idéfattigt ut redan från början. Timo Gebhart får mycket boll på mittfältet men tappar den gång på i försök att på egen hand skapa något framåt. Tempot är dåligt och Kiel behöver inte göra mycket mer än bevaka sin ledning.En ganska tråkig halvlek utan målchanser vaknar till liv efter 34 minuter. Joshua Nadeau tappar bollen utanför vårt straffområde. Steven Lewerenz tar sig in i straffområdet och får iväg ett mäktigt skott som tar i vänster stolpe och studsar ut till Marvin Ducksch som avslutar direkt ur snäv vinkel. Marcel Schuhen är med och räddar bollen ståendes på mållinjen.Tre minuter senare gör Kingsley Schindler sitt och Kiels andra mål. Steven Lewerenz kontrar och spelar bollen till Schindler som från 18 meters håll dundrar bollen i ribbans underkant och i mål. 2 – 0.Första halvlek är slut och Kiel leder rättvist. Hansa har haft en hel del boll men inte förmått skapa någonting.Hansa ligger under med två mål men backar hem(!). En dålig första halvlek verkar följas av en ännu sämre andra. Vad håller vi på med? Maximilian Ahlschwede och Christian Dorda försöker tappert bygga upp spelet bakifrån men har inga spelare med fart att sätta bolarna på. Stephan Andrist och Tobias Jänicke har en tung dag. Och vad sysslar Timo Gebhart med?! Han fortsätter precis som i första halvlek med sina stillastående dribblingar som bara resulterar i tappade bollar. När han inte får passningarna som han vill ha dem suckar han och gnäller. Gebhart har spelat över hundra matcher i Bundesliga . Han kan en hel del. Men idag spelar han provocerande dåligt, oinspirerat, nonchalant.Ur ingenting lyckas Hansa reducera. Marcel Ziemer får bollen i straffområdet, ser ut att tappa den men har tur att bollen studsar på en motståndare och tillbaka till Ziemer som trycker upp bollen i nättaket. 2 – 1.Hansa har en kort period efter målet då vi spelar upp oss och kan sätta Kiel under viss tryck. I slutet av matchen är Kiel nervöst och Hansa får ha bollen på Kiels planhalva. Hansa klarar dock inte av att skapa målchanser.Vår enda riktiga målchans blir en frispark några meter utanför straffområdet i matchens sista minut. Inbytte Ronny Garbuschewski får bollen förbi muren men även förbi målet med ett par meter..Matchen är slut. Holstein Kiel vinner och tar ett stort steg mot 2. Bundesliga. Hansa har ett par spelare som försöker men laginsatsen är för dålig för att vi ska vara riktigt nära en poäng.Kronholm - P. Herrmann, Schmidt, Czichos, C. Lenz - Peitz - K. Schindler, A. Bieler (90. Siedschlag), Drexler (74. Hoheneder), Lewerenz - Ducksch (85. Janzer)Schuhen - Ahlschwede, Nadeau, Henn, Dorda (79. Garbuschewski) - Erdmann - Andrist (59. Holthaus), Gardawski, Gebhart, Jänicke - Ziemer (75. Benyamina)1 – 0 Kingsley Schindler (3., straff)2 – 0 Kingsley Schindler (37.)2 – 1 Marcel Ziemer (63.)Christopher Lenz, Patrick Herrmann, Dominick DrexlerJoshua Nadeau, Michael Gardawski 9.912 (utsålt, 2.300 hansafans) på Holstein-Stadion i KielMarco Fritz (Korb)3. Liga, 37. Spieltaglördag 13 maj 13.30FC Hansa Rostock – Rot-Weiß ErfurtWerder Bremen II – Hallescher FC 1 – 1Rot-Weiß Erfurt – Jahn Regensburg 1 – 4SC Paderborn – FSV Zwickau 1 – 1VfL Osnabrück – Fortuna Köln 1 – 2MSV Duisburg – Sportfreunde Lotte 1 – 11. FSV Mainz 05 II – VfR Aalen 2 – 01. FC Magdeburg – FSV Frankfurt 1 – 1Wehen Wiesbaden – Sonnenhof Großaspach 0 – 0Holstein Kiel – Hansa Rostock 2 – 1Chemnitzer FC – Preußen Münster idag 14.00