Oväntad femmålskytt

Dags för näst sista träningsmatchen. Hansa mot Verbandsligalaget Güstrower SC. När vi för bara ett par månader sedan mötte Güstrow i cupen var det mest spel mot ett mål.I motsats till den gången startar vi med Marcel Schuhen i målet, en frisk Maximilian Ahlschwede , provspelande Joshua Nadeau samt vårt nya mittfältshopp från Union Berlin, Christopher Quiring som blev officiellt klar så sent som igår.Fabian Holthaus och Christian Dorda, båda vänsterbackar spelar båda från start. Dorda tar plats som mittback.Eftersom matchen har avspark klockan 13 en vardag får Güstrow inte med sig alla spelare till matchen och spelar därför med ett betydligt yngre lag än annars. Bortalaget saknar faktiskt så pass många spelare att Hansas (!) andremålvakt Samuel Aubele får stå för Güstrow.I cupmatchen började Hansa försiktigt men idag är det full fart framåt från början. Efter ett solonummer av Stefan Wannenwetsch kan Tobi Jänicke lyfta bollen till en fri Marcel Ziemer som gör 1 – 0 efter nio minuter.Sedan har Hansa en rad chanser utan att göra mål. Holthaus har ett skott över ribban, Marcel Ziemer har ett par chanser innan han i 32:a minuten gör bort två försvarare och kallt placerar bollen i mål. 2 – 0.Resultatet står sig fram till paus.Till andra halvlek byter Christian Brand in Jeff-Denis Fehr för Ahlschwede, Andrist för Wannenwetsch, Benyamina på topp istället för Ziemer och Marcus Hoffmann som mittback istället för Tommy Grupe.Hansa är ännu mer offensivt än i första halvlek och har ett par riktigt farliga chanser genom Benyamina och Quirling de första minuterna. Det dröjer dock en dryg timme innan Soufian Benyamina kan göra 3 – 0.Efter vårt tredje mål rasar Güstrows försvar ihop. I 64:e minuten kommer Melvin Platje in och Dennis Erdmann går ut. Platje har haft en bedrövlig höst. Vår holländske anfallare har inte gjort ett enda mål och har till och med ryktats vara på väg bort från Rostock. Mot Güstrow får Platje dock full utdelning. Efter fem minuter på planen gör Platje 4 - 0, ytterligare fem minuter senare 5 – 0. Med en Stephan Andrist till höger om sig som hela tiden springer ifrån sina motspelare får Platje massor av bollar att göra någonting av. På pass från Andrist gör Platje 6 – 0 i 81:a minuten.Efter samspel med Jeff-Denis Fehr gör Andrist 7 – 0 i 85:e minuten. Andrist ligger bakom vårt 8 – 0 när han skickar en boll in i straffområdet som Platje dundrar i mål med en vacker volley.Minuten senare gör Platje 9 – 0 vilket blir slutresultatet.Fem mål av Platje, sammanlagt åtta mål av våra anfallare borde ge självförtroende inför omstarten i ligan om knappt två veckor.Att provspelande Joshua Nadeau för det första är kvar i Rostock och för det andra fick spela hela matchen gör det än mer sannolikt än för några dagar sedan att Nadeau snart skriver på ett kontrakt.På lördag spelar vi vinterns sista träningsmatch när vi tar emot Hertha BSC:s U23 klockan 13.Schuhen – Holthaus, Dorda, Nadeau, Ahlschwede (46. Fehr) – Quiring, Erdmann (64. Platje), Wannenwetsch (46. Andrist), Grupe (46. Hoffmann), Jänicke – Ziemer (46. Benyamina)1 – 0 Marcel Ziemer (9.)2 – 0 Marcel Ziemer (32.)3 – 0 Soufian Benyamina (62.)4 – 0 Melvin Platje (69.)5 – 0 Melvin Platje (74.)6 – 0 Melvin Platje (81.)7 – 0 Stephan Andrist8 – 0 Melvin Platje (87.)9 – 0 Melvin Plaje (88.)