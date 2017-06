Paderborn plötsligt tillbaka i 3.Liga!

För ett par veckor sedan åkte SC Paderborn ur 3. Liga.

Därmed slog man ett sorgligt rekord nämligen att som första klubb ramla från Bundesliga till Regionalliga på bara tre säsonger.

Men nu finns det gott hopp om att få stanna kvar.

Eftersom 1860 München inte får någon licens är en plats i 3. Liga vikt åt SC Paderborn.



DFB skickar positiva signaler vad gäller Paderborns chanser att få licens. ”SCP verkar ha gjort sin hemläxa. Det ser egentligen riktigt bra ut” säger Manfred Schnieder, ordförande i DFB:s matchutskott till tidningen Neue Westfälische. Det är ovanligt att DFB kommenterar sådant här innan definitivt beslut är fattat. Därför får man tolka uttalandet så att SC Paderborn med allra största sannolikhet kommer att spela 3. Liga nästa säsong.Ytterligare goda nyheter är att SCP just förlängt med nye tränaren Steffen Baumgart fram till 2018 och att man genom att slå Sportfreunde Lotte i finalen av Landespokal Westfalen är klar för DFB-Pokal.Ingen licens för 1860 München! Klubbens finansstarke partner Hasan Ismaik har inte betalat de drygt 10 miljoner € som 1860 enligt uppgift måste fram med för att få sin licens. Det var klubbens sista möjlighet att få fram pengar.Media meddelar att SC Paderborn verkar ha gjort sin hemläxa och lämnat in sina licensunderlag till DFB. SCP hade en finansieringslucka på drygt 2 miljoner € att fylla. Det verkar man ha gjort. Innan klockan 15.30 måste man ha inkommit med sina underlag till DFB. Från 1860 München ännu ingenting.Sista omgången i 3. Liga. I bottenstriden klarar sig Paderborn kvar om inte Rot-Weiß Erfurt och Werder Bremen II inte vinner sina matcher. Erfurt gör dock sitt jobb hemma mot Großaspach och vinner med 4 – 1 och går om Paderborn. Återstår Werder Bremens U23-lag. Notoriskt målsvaga Werder har 0 – 0 hemma mot Aalen. Fem minuter före slutet nickar Dominic Volkmer in 1- 0 för Werder.Paderborn har plötsligt bara fem minuter på sig att undvika nedflyttning. Borta mot Osnabrück – i ett prestigefyllt derby – får Paderborn ingenting gratis och lyckas trots förtvivlade attacker inte göra något mål.Trots att Paderborn inte förlorat en match edan Steffen Baumgart tog över som tränare i mitten på april åker man ur 3. Liga.Det här gick inte som SCP hade tänkt sig. Innan säsongen var det uttalade målet att ta sig tillbaka till Bundesliga omgående. I sista omgången måste Paderborn vinna hemma mot Nürnberg för att ha en liten chans att åtminstone få försöka kvala sig kvar. Med fyra minuter kvar gör Nürnberg mål och vinner med 1 – 0. Samtidigt bottenkonkurrenten MSV Duisburg beslag på kvalplatsen genom att slå RB Leipzig.Trots sin starka inledning orkar SC Paderborn inte hela distansen utan slutar sist i Bundesliga och åker ur.Paderborn tar bara en poäng på de avslutande sex matcherna.SC Paderborn har sensationellt tagit sig till Bundesliga. I fjärde omgången möter man Hannover 96 hemma. Efter sena mål av Elis Kachunga och Morita Stoppelkamp vinner Paderborn med 2 – 0. Bnetelr-arena är ett enda glädjehav. I all synnerhet som Stoppelkamps mål är ett fantastiskt långskott på över 82 meter in i ett öppet motståndarmål.När matchen är slut presenteras resultaten från övriga bundesligamatcher på anslagstavlan. Dortmund får stryk borta mot Mainz och Bayern får inte med sig mer än ett 0 – 0 från Hamburg.Efter resultaten tickar så tabellen efter fjärde omgången fram. Överst tronar SC Paderborn. Nykomlingen leder Bundesliga.I sista omågngen av 2. Liga spelar SCP hemma mot VfR Aalen. Paderborn vinner med och slutar tvåa bakom 1. FC Köln. SC Padrborn är för först agångne i historien klart för Bundesliga!