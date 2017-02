Rückblick - 23:e omgången i 3. Liga

Rückblick. Vi ser tillbaka på helgens tio matcher i 3. Liga.

1. FSV Mainz 05 II – MSV Duisburg 0 – 2

Werder Bremen II – SC Paderborn 1 – 0

SV Wehen Wiesbaden – FSV Zwickau 3 – 0

Holstein Kiel – Fortuna Köln 5 – 1

Rot-Weiß Erfurt – Sportfreunde Lotte 0 – 3



Chemnitzer FC – VfR Aalen 0 – 1

Jahn Regensburg – FSV Frankfurt 2 – 1



Preußen Münster – Sonnenhof Großaspach 3 – 0

1. FC Magdeburg – VfL Osnabrück 3 – 0



Hansa Rostock – Hallescher FC 1 – 0

Tabelljumbon Mainz med 17 poäng tar emot serieledande MSV Duisburg på 42 poäng. Mainz kämpade tappert men föll efter att MSV gjort två snabba mål när runt halvtimmen var spelad. I och med segern går MSV upp på 45 poäng och har därmed nio poäng ner till tredjeplacerade Magdeburg. Jag tror att MSV Duisburg spelar i 2. Bundesliga nästa säsong.0 – 1 Dustin Bomheuer (30.), 0 – 2 Kingsley Onuegbu (33.)1.898SC Paderborn – kom ihåg att SCP med nygamle president Finke och nye tränaren Stefan Emmerling vill snabbt tillbaka till 2. Bundesliga – verkar har fastnat i bottenstriden. Mot Werders U23 blev det en riktigt bitter förlust. Efter 22 minuter får Paderborn straff. Zlatko Dedic skjuter och Werders målvakt Eric Oelschlägel räddar. Några minuter före paus gör Werder 1 – 0.I andra halvlek trycker Paderborn på för att åtminstone åstadkomma en kvittering. Målchanserna lyser med sin frånvaro mot ett samlat werderförsvar. De gönvita tar tre päng och går upp på 28 poäng – lika många som Paderborn.Johannes Eggestein (39.)742Jag trodde att Zwickau var rejält på gång efter segern mot Werder II förra helgen. Mot Wehen Wiesbaden gick det dock snett redan från början. Hemmalaget inleder beslutsamt och sätter Zwickau under press. Så småningom kommer belöningen i form av 1 – 0 efter 27 minuter. Före detta hansaspelaren David Blacha ökar till 2 – 0 två minuter in på andra halvlek. Zwickau jagar reducering i men får istället släppa in ett mål till. Så var den dagen förstörd för Zwickau som trots förlusten kan klämma sig över nedflyttningsstrecket om man slår Kiel hemma nästa söndag.1 – 0 Manuel Schäffler (27), 2 – 0 David Blacha (47.), 3 – 0 Manuel Schäffler (68.)1.923Stackars Fortuna Köln lyckas få en man utvisad, straff mot sig och ett självmål under matchens 90 minuter. Kiel gör 1- 0 och 2 – 0 i 29:e respektive 30:e minuten. Fortuna reducerar på övertid i första halvlek och har förmodligen gott hopp om matchen i halvtid. Andra halvlek är bara en minut gammal när Kiel gör 3 – 1. Senare fäller Fortunas back Boné Uaffero Kiels Dominick Drexler i straffområdet och får sitt andra gula kort. Drexler får straff och tar den själv. Mål och 4 – 1 till Kiel. Fortunas misslyckade andra halvlek kröns av Cedric Mimbalas självmål med knappt tjugominuter kvar.Räkna inte bort Kiel i toppstriden! De blåvitröda har bara tre poäng upp till kvalplatsen. Precis som Fortuna Köln i den underligt jämna tabellen. Jag är trots poängskörden tveksam till om Fortuna Köln någonsin kommer blanda sig i toppstriden på allvar.1 – 0 Alexander Bieler (29.), 2 – 0 Manuel Janzer (30.), 2 – 1 Hamdi Dahmani (45.), 3 – 1 Mathias Fetsch (46.), 4 – 1 Dominick Drexler (straff, 60.), 5 – 1 självmål (72.)3.952Ingen bra vecka för Rot-Weiß Erfurt. Först kom nyheten om att det är ytterst tveksamt om man klarar DFB:s efterhandsgranskning av licensunderlagen. En bov i dramat är de dåligt besökta hemmamatcherna på nybyggda arenan.När Rot-Weiß i senaste hemmamatchen mötte FSV Frankfurt kom 3.891 åskådare. Det är alldeles för dåligt för ett traditionslag och alldeles för lite för en arena som tar in närmare 20.000 åskådare. För säkerhetsarrangemang och säkerhetspersonal runt hemmamatcherna betalar Rot-Weiß mer än 20.000 €. ”Det är helt vansinnigt. Räknar man bara på den här omgången ska vi vara glada att vi inte gör förlust” säger klubbens president Rolf Rombach.För några dagar sedan meddelades att klubbens huvudsponsor sedan 1999 (!), Thüringer Energie AG hoppar av efter den här säsongen. Efter den nyheten meddelade Rot-Weiß att man känt till TEAG:s beslut sedan några månader och att man därför befinner sig i förhandlingar med andra potentiella huvudsponsorer. Och se där – idag heter det att en ny huvudsponsor kommer att presenteras senare i veckan. Förmodligen heter den sponsorn Autohaus König och sägs komma att bidra med cirka 350.000 för nästa säsong. En hyfsad summa för ett lag i 3.Liga. Hansas huvudsponsor Kurzurlaub.de uppges till exempel bidra med 400.000 € per säsong.För att kunna ta sig ur sin finansiella misär har Erfurt – liksom Hansa förra året – beslutat att låta medlemmarna rösta om att göra om proffsverksamheten till ett aktiebolag.Matchen mot Lotte var länge jämn och kunde gått hur som helst. En typisk 3. Liga-match. Fysiskt spel, en del väl hårda tag, defensivt skickliga lag med en del misstag när man ska framåt. Den som ville se mål på Steigerwaldstadion fick vänta länge. Sedan kom målen med besked. Lotte gjorde 0 – 1 i 77:e, 0 – 2 i 87:e och 0 – 3 i 89:e minuten.0 – 1 Saliou Sané (77.), 0 – 2 Kevin Freiberger (87.), 0 – 3 Saliou Sané (89.)4.119Mycket starkt av Aalen att under dessa omständigheter resa till Chemnitz och ta tre poäng. Vilka omständigheter? Jo förra veckan lämnade VfR Aalen faktiskt in en konkursansökan. Att VfR Aalen hamnat i ekonomisk kris beror på två före detta huvudsponsorer. I slutet av säsongen 2012/2013 fick både Imtech (senare konkurs) och Scholz Recycling (ekonomisk kris) dra sig ur sitt engagemang hos klubben. Detta gjorde att Aalen samlade på sig skulder för att klara sig i 2. Bundesliga. När man senare åkte ner i 3. Liga fanns skulderna kvar men inkomsterna minskade betydligt.DFB:s stadgar säger tydligt att om en klubb går igenom ett konkursförfarande under pågående säsong ska klubben bestraffas med nio minuspoäng efter att ligan är färdigspelad. För Aalens del skulle detta innebära att man hamnar precis ovanför nedflyttningsstrecket.Ändå verkar man se framtiden an med tillförsikt hos VfR Aalen. De 3,6 miljoner € i skulder har man utarbetat en saneringsplan för att kunna återbetala. Klubben meddelar också att det inte är någon fara för innevarande säsong. Man kommer kunna genomföra de matcher man ska spela och spelarna kommer att få sina löner. Dessutom har huvudsponsorn just förlängt sitt kontrakt med två år och flera större sponsorer har följt efter.Det blir intressant att följa hur DFB kommer att agera. Det spekuleras i att man kanske trots allt inte kommer bestraffa VfR så hårt som med nio minuspoäng. Argumentet för en mildare dom skulle kunna vara att klubben inte gärna hade kunnat förutse att de två största sponsorerna skulle hamna på fallrepet.Matchen mot Chemnitz så. Aalen gör en nittio minuter lång gedigen laginsats. Lön för mödan får man redan efter elva minuter när Rico Preißinger gör 0 – 1 efter en snygg soloprestation.Chemnitz vaknar efter en halvtimme och skapar en rad målchanser. De flesta på Community4you-Arena skriker på straff när Daniel Frahn görs ner av Thomas Geyer. Det blir ingen straff. Däremot får Chemnitz en man utvisad två minuter in på andra halvlek. Dennis Grote blir förbannad på domaren och använder ord som gör att domare Timo Gerach visar röda kortet.Senare gör Aalen mål – tror man. Målet underkänns dock eftersom finske Mika Ojala står offside. Sedan kvitterar Chemnitz – tror man. I en tilltrasslad situation trycker notoriskt farlige Daniel Frahn bollen över mållinjen. Frahn har använt händerna för mycket på väg fram till bollen och målet underkänns.Aalen fortsätter spela modigt och jagar ett andra mål. Det uteblir men vinner gör man efter en imponerande insats.0 – 1 Rico Preißinger (11.)6.084Nykomlingen SSV Jahn stod på 30 poäng inför matchen, FSV Frankfurt på 27. Skulle FSV komma ikapp? Ja man inleder målskyttet i den 14:e minuten. Kanske dags för första segern efter jul? Med bara någon minut kvar till paus får Regensburg straff och kvitterar.Hemmalaget är piggt och bestämmer spelet i inledningen av andra halvlek. Ett par farliga lägen, däribland en stolpträff från Haris Hyseni i 54:e minuten, gör att Regensburg bestämmer allt mer. Med drygt tjugo minuter kvar slår Regensburgs nyss inbytte Jann George ett inlägg som FSV:s back Christoph Schorch olyckligt nickar i eget mål. Schorch nickar i mål efter inlägg från George. Det låter roligt. Men roligt var det säkert inte för FSV som i och med förlusten bara har en ynka poäng på fyra matcher efter jul. Nästa helg kommer Hansa Rostock på besök.För Regensburg innebär de tre poängen att man är tabellnia med 33 poäng.0 – 1 Cagatay Kader (14.), 1 – 1 Andreas Geipl (straff, 42.), 2 – 1 självmål (68.)4.461Nedflyttningshotade storheten Preußen Münster gör tre mål på svårspelade Großaspach. Hemmalaget dominerar från början och får ett tidigt ledningsmål genom Adriano Grimaldi i 13:e minuten efter att snyggt ha kombinerat sig fram med hjälp av Stephane Tritz och Tobias Rühle.Großaspach lycka sinte resa sig efter målet utan ett beslutsamt Preußen Münster fortsätter att anfalla. Med första halvleks sista aktion lyckas Mirkan Aydin lura målvakten Yelldel och göra 2 – 0.Hemmalaget fortsätter sin dominans i andra halvlek. Efter en frispark från Michele Rizzi kan Mirkan Aydin göra sitt andra mål när han nickar in 3 – 0. Münster vinner och har nu ett par poäng mellan sig och nedflyttningsplatserna.Preußen Münster är laget med de tjusiga italienska namnen. Adriano Grimaldi och Michele Rizzi är båda födda i Tyskland med varsitt tyskt och italienskt pass.1 - 0 Adriano Grimaldi (13.), 2 - 0 Mirkan Aydin (45.+1), 3 - 0 Mirkan Aydin (65.)5.764Utan tvekan omgångens Topspiel. Trean Magdeburg (35 poäng) mot tvåan VfL Osnabrück (36 poäng). Över 16.000 åskådare på plats på Magdeburgs fina fotbollsarena.Magdeburg inleder beslutsamt och sätter Osnabrück under press. Magdeburg har två farliga skott i 6:e och 11:e minuten innan Marius Sowislo tre minuter senare tar sig ner till kortlinjen och därifrån slår ett inlägg som Osnabrücks målvakt Marius Gersbeck helt missbedömer. Florian Kath är på plats och forcerar bollen i mål med en viljestark språngnick.Första halvlek bjuder på avsevärt mycket mer kamp än estetiska läckerbitar. Men matchen är tät och så klart väldigt spännande med tanke på tabelläget.Andra halvlek är nio minuter gammal när Jan Löhmannsröben slår ett inlägg som 1,96 meter långe Christian Beck nickar i mål. 2 – 0 till Magdeburg.Osnabrück får chansen att ta sig in i matchen fem minuter senare. Kwasi-Okyere Wriedt dras ner i Magdeburgs straffområde. Domaren blåser straff. Bastian Schulz slår en illa riktad straff som målvakten räddar.Osnabruck kommer inte tillbaka mer efter detta. Istället får Magdeburg straff efter 79 minuter. Nico Hammann missar att helt avgöra matchen när hans straff går förbi mål.3 – 0 kommer istället efter att Julius Düker med en snygg nick serverat Marius Sowislo som från nära håll trycker in 3 – 0.Magdeburg tar sig upp på andra plats – direktplats till 2. Bundesliga. Magdeburg i 2. Bundesliga – ja tack!Igår kväll röstade 1. FC Magdeburgs medlemmar ja till att göra om proffsverksamheten till aktiebolag på ett extra medlemsmöte. Två tredjedelars majoritet krävdes för att förslaget skulle gå igenom och det gjorde det med besked när 80,8% av de närvarande medlemmarna röstade för förslaget.1 - 0 Florian Kath (13.), 2 - 0 Christian Beck (54.), 3 - 0 Marius Sowislo (83.)16.014Marcus Hoffmann blev matchens enda målskytt när han nickade in Stefan Wannenwetschs frispark i 80:e minuten.10.300 på plats på Ostseestadion.