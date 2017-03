Oroliga fans i Chemnitz, ny sponsor i Erfurt.

Nytt gräs i Rostock, gammalt gräs i Lotte.

Här är senaste nytt från 3. Liga!



I november tillkännagav klubbens styrelse att Chemnitzer FC ”befinner sig i stora ekonomiska svårigheter” och att klubben drogs med skulder på 3 miljoner €. Närmare detaljer nämndes inte. Några dagar efter detta dystra besked meddelade klubben att staden Chemnitz och energibolaget ”Eins” går in med tillsammans 3 miljoner € för att rädda klubben och säkra dess likviditet fram till säsongens slut.Därmed frid och fröjd? Inte riktigt. Flera fans frågar sig hur det kommer sig att man så hastig upptäckte att man saknar så mycket pengar. Och vad var egentligen orsaken till att man fick hjälp så snabbt?Nu har klubbens fans tröttnat på att inget få veta och gått ut med ett öppet brev till styrelsen. I det brevet frågar man om staden och ”Eins” ställt några villkor för att gå in med pengar. Har ”Eins” krävt mer inflytande, till exempel vad gäller personer i ledande position hos klubben? Hur ser återbetalningsplanen till ”Eins” ut? Finns det några villkor i samband med den och i så fall vilka? Varför blev stadion färdigbyggd fyra månader för sent? Vilken skuld har staden Chemnitz i detta?Fans och sympatisörer är helt enkelt rädda för att klubben bakom ryggen på medlemmarna har gjort sig för beroende av finansiärer.Nu återstår att se vad styrelsen svarar.Sedan 1999 sponsras Rot-Weiß Erfurt av energibolaget TEAG (Thüringer Energie AG). För ett par veckor sedan meddelade TEAG att man inte kommer att förlänga sitt sponsoravtal utan lämnar den rödvita tröjan till sommaren. TEAG uppges ha betalat 250.000 € per säsong. TEAG blir kvar som så kallad CO-sponsor.På en presskonferens idag presenteras nya Autohaus König som nu huvudsponsor. Som namnet avslöjar rör det sig om en bilfirma. Autohaus König är specialiserat på försäljning av Renault och Dacia.Det finns sammanlagt 18 Autohaus Köning i Berlin, Brandenburg och Thüringen. I Erfurt har Autohaus König två filialer.Nya huvudsponsorn sägs bidra med 350.000 € per säsong plus att man i fortsättningen kommer vara klubbens billeverantör.Autohaus Königs engagemang ska vara en av de första åtgärderna som fyller kassorna hos ekonomiskt svaga Rot-Weiß Erfurt.Nästa avgörande steg för en bättre ekonomi tas i juni då medlemmarna förmodligen kommer att rösta ja till att proffsverksamheten görs om till aktiebolag. Andra traditionsklubbar från öst som FC Hansa och 1. FC Magdeburg har redan gjort likadant. Chemnitzer FC förväntas följa efter.I åtta långa år har vi haft samma, med tiden allt mer väderbitna gräsmatta på Ostseestadion. På grund av vår dåliga ekonomi har den sällan varit till någon prydnad för klubben. Det kostar mycket pengar att hålla sig med greenkeeper och framför allt att vårda planen genom att hålla värmeslingorna igång. Som många andra fattiga klubbar i 3. Liga har Hansa därför valt att inte ha värmen igång utan hoppas på att temperaturen håller sig över nollan så ofta som möjligt och att planen uppfyller minimikraven för att få spela boll på. Planen har sett ut därefter.Till sommaren försvinner den äntligen och nytt friskt gräs rullas ut. Enligt klubben kostar en ny matta över 100.000 € .Hansa gör en aktion av händelsen under namnet ”Abgrasen 2017” där den som vill får köpa ett stycke av den gamla mattan för 19,65€ (Hansa grundades 1965). De lyckliga köparna får sina grässtycken i samband med att säsongen avslutas.Kvartsfinalen i DFB-Pokal mellan Sportfreunde Lotte och Borussia Dortmund blev inställd på grund av intensivt snöande. Matchen kommer att spelas den 14 mars istället. Men var? Gräset på Frimo Stadion är en lerig åker. Enligt Bild har förbundet redan signalerat att man inte kommer att godkänna att kvartsfinalen mot BVB spelas på Lottes 30 år (!) gamla åker till fotbollsplan. Innan helgen vill DFB meddela hur man beslutar.Möjlligen väljer Sportfreunde Lotte att ta hjälp av lokalkonkurrenten VfL Osnabrück och flytta matchen 13 kilometer till Osnatel-Arena som tar knappt 17.000 åskådare. Ett andra alternativ är Bielefeld och Schüco-Arena som ligger sex mil bort och tar in över 26.000 åskådare. Ett tredje alternativ är att Sportfreunde Lotte tar en del av sina inspelade cuppengar och helt enkelt snabbt investerar i en ny matta.Hos Fortuna Köln har det varit allt annat än festligt under karnevalen. Laget har spelat uselt hela februari och tagit två poäng på fyra matcher. För två veckor sedan gjorde man säsongens bottennapp när man fick stryk med 1 – 5 borta mot Holstein Kiel. Den som hade hoppats på att laget skulle visa en tydlig reaktion i hemmamatchen mor Erfurt i omgången efter blev väldigt besviken. Ett disciplinerat Erfurt kunde större delen av matchen rulla ut ett oinspirerat hemmalag och vinna rättvist med 1 – 0.Fortuna Köln gjorde en annars en bra höstrunda och hade 28 poäng efter 19 matcher. Efter jul har det dåliga spelet gjort att avståndet ner till nedflyttningsplatserna minska till sex poäng.Fortunas dåliga målskörd oroar. Med sina 23 fullträffar är man bara bättre än jumbon Mainz och Rot-Weiß Erfurt med varsina 19 mål.