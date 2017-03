Senaste nytt från 3. Liga

Finns SC Paderborn kvar efter sommaren?

Klarar Rot-Weiß Erfurt krisen?

Vad har hänt med FSV Zwickau?

Ny tränare hos FSV Frankfurt och hos FC Erzgebirge Aue.

Nya datum för flyttade matcher.



Den 11 maj 2014 slog SC Paderborn VfR Aalen med 2 -1 hemma på nybyggda Benteler-Arena och tog därmed det sensationella och fullständigt otippade steget upp i Bundesliga Med 2. Bundesligas minsta budget (6 miljoner €) hade tränare André Breitenreiters SC Paderborn slutat tvåa bakom 1. FC Köln och lämnat lag som Kaiserslautern , Fortuna Düsseldorf, St. Pauli och Union Berlin bakom sig.SC Paderborn fick lämna Bundesliga efter en säsong. SCP slutade sist med 31 poäng. Allt annat hade varit ett under. Truppen hade ett uppskattat marknadsvärde på 22,5 miljoner € vilket inte ens var hälften av vad nästjumbon SC Freiburg (52 miljoner €) hade.Den stora katastrofen inträffade säsongen därpå. Trots att Paderborn uttalat förhoppningar om att återvända till Bundesliga kom man sist i 2. Bundesliga. Detta trots att man kunnat behålla flera spelare från säsongen i Bundesliga och trots att man hade en trupp som på papperet faktiskt skulle ha en realistisk chans att slåss om tätplaceringarna.Den här säsongen verkar det mardrömslika raset fortsätta. SCP har förlorat med uddamålet de senaste tre omgångarna och har ramlat ner på tabellens näst sista plats.I måndags hade klubben årsmöte. Där presenterade styrelsen alarmerande siffror. Under säsongen i 2. Bundesliga gick man back med 1,2 miljoner €. Som väl var hade klubben den gången pengar från säsongen i Bundesliga och klarade därför att hålla sig flytande.När Paderborn åkte ur Bundesliga fick man 500.000 € i fallskärm av DFB, man sponsrades med 300.000 € av DFL för sitt träningscentrum samt tjänade 170.000 € för spel i DFB-Pokal.Samtliga dessa intäkter går man miste om den här säsongen. TV-intäkterna förra säsongen låg på drygt 10 miljoner € att jämföras med innevarande säsongs ynkliga 730.000 €.Lägg därtill att man förra säsongen hade ett publiksnitt på nästan 11.000 medan man nu har lite över 5.000 på hemmamatcherna.SC Paderborn förlorar helt enkelt pengar i en rasande fart. På årsmötet avslöjades dessutom att president Wilfried Finke, hans möbelfirma och ytterligare sponsorer gått in med ett lån på 4 miljoner € till klubben för att den ska klara likviditeten fram tills säsongen är slut.”De belastningar vi har leder till att vi inte kan överleva i 3. Liga. Om ingenting ändras är vi snart konkursmässiga” säger Wilfired Finke i en kommentar och uppmanar samtidig staden och lokala företag att hjälpa klubben ur krisen. Redan igår reagerade staden på Finkes uttalande och meddelade att man inte är beredd att hjälpa klubben. Borgmästare Michael Dreier påminde om de 3,4 miljoner € staden hjälpte till att finansiera nya arenan med samt de par miljoner som investerades i infrastrukturen runt densamma.SC Paderborn riskerar att slå något slags rekord i hastigt fritt fall. Vi lär få anledning att återkomma till utvecklingen hos den före detta bundesligaklubben.Hyran på ombyggda Steigerwaldstadion har blivit ett stort problem för Rot-Weiß Erfurt. Klubben ska betala 500.000 € i hyra per säsong. Enligt klubbens president Rolf Rombach kommer man inte att klara av att betala den summan. Erfurts borgmästare har sagt att man vill hjälpa klubben och det är därför troligt att staden ger Rot-Weß uppskov med betalningen.DFB kräver att klubben innan den 1 april kan visa att den är likvid. Det slutgilitga beskedet om licens för nästa säsong meddelar DFB i mitten på juni. Skulle Rot-Weiß Erfurt inte få någon licens kommer man att tvångsnedflyttas till Regionalliga.Nykomlingen från bilstaden i västra Sachsen låg länge sist i ligan. Trots jumboplatsen har Zwickau hållit kvar vid sin tränare Torsten Ziegner. Kanske är det förtroendet för honom som börjar ge resultat.De leder faktiskt die Rückrundentabelle alltså tabellen efter jul. På sex matcher har man spelat ihop 13 poäng och lyft till en 15:e plats i tabellen och har nu 30 poäng. Plötsligt ser man ut att ha en god chans att rida ut stormen och klara sig kvar. Förra helgen imponerade FSV stort när man slog mångåriga DDR-konkurrenten Rot-Weiß Erfurt borta med 3 – 1. Och det blir kanske ännu bättre nu till helgen: Chemnitz kommer på besök till ett utsålt stadion. 10.000 kommer vara på plats för att följa Zwickaus poängjakt mot Chemnitz som med en seger mot ärkerivalen vill lägga beslag på tredjeplatsen. Det är bara drygt fyra mil mellan Zwickau och Chemnitz. Klubbarna har mötts 65 gånger. Chemnitz har vunnit 26 gånger, Zwickau bara 18. I DDR var mötet en klassiker. Inte mindre än 51 gånger möttes man då. FSV Zwickau hette på den tiden BSG Sachsenring Zwickau och senare BSG Motor Zwickau. Chemnitzer FC hette FC Karl-Marx-Stadt (Chemnitz bar namnet Karl Marx-Stadt från 1953 till 1990). När någon öster om Elbe talar om ”FCK” kan det mycket väl vara FC Karl-Marx-Stadt eller Chemnitzer FC denne menar.FSV Frankfurt har det inte lätt. Det har bara blivit två tröstlösa poäng på de matcher man spelat efter jul. Som nyligen nedflyttad från 2. Bundesliga vill FSV naturligtvis inte fortsätta direkt ner i Regionalliga. Just nu är man bara i kraft av bättre målskillnad än Preußen Münster på rätt sida nedflyttningsstrecket. Igår reagerade styrelsen och gav tränaren Roland Vrabec sparken. Vrabec har ett ganska spännande CV. Han har varit tränare för Eintracht Frankfurts U19, Mainz 05 :s U19, fungerat som andretränare för Tysklands U19 och U18 med Christina Ziege som cheftränare. Senare har Vrabec varit andretränare hos Lokomotive Leipzig och hos FC St. Pauli innan han fick chansen att leda St. Pauli ett knappt år. Först som tillfällig tränare och sedan 20 matcher som cheftränare.Efter 28 matcher som tränare hos FSV får Vrabec nu sparken. Hans efterträdare är redan presenterad och heter Gino Lettieri. Han har tränat flera klubbar i Regionalliga, Wehen Wiesbaden i 3. Liga och nu senaste MSV Duisburg i 3. Liga och 2. Bundesliga. Lettieri fick sparken från MSV Duisburg i november 2015 och har sedan dess inte tränat något lag. FSV:s kontrakt med Lettieri sträcker sig fram till slutet av säsongen.FC Erzgebirges före detta tränare Pavel Dotchev bad om att få lämna sin post förra veckan. Nu har klubben funnit en efterträdare – i TSG Hoffenheim . Domenico Tedesco är bara 31 år och blev proffstränare för bara två år sedan. Tedesco (som för övrigt betyder tysk på italienska) fick sin tränarlicens efter att ha fått högsta betyg och dessutom blivit kursetta. Tedesco genomgick sin utbildning tillsammans med Hoffenheims nuvarande tränare Julian Nagelsmann. Hittills har Tedesco varit verksam först hos VfB Stuttgart som ungdomstränare och senare U17-tränare. Hos TSG Hoffenheim har han varit ungdomstränare och nu senast U19-tränare.Den från den 22:a omgången uppskjutna matchen mellan Sportfreunde Lotte och Holstein Kiel spelas tisdag 28 mars klockan 19.00.Ikväll klockan 19.00 fullbordas den 24:e omgången då den uppskjutna matchen mellan Sportfreunde Lotte och Chemnitzer FC spelas.Hansas bortamatch mot FSV Zwickau som var planerad att spelas lördagen den 18 maj flyttas till måndag den 20 maj. Orsaken är att ett par större demonstrationer äger rum i Sachsen den helgen och polisen har därför för lite personal till fotbollsmatchen. Avspark klockan 20.30. MDR/mdr.de sänder live.