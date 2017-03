Senaste nytt från 3. Liga

Vi ser tillbaka på helgens matcher.

I fredags kväll tog 1. FC Magdeburg ytterligare ett steg mot 2. Bundesliga . De blåvita har missat flera straffar den här säsongen. Christian Beck har missat två. Marius Sowislo har även han missat två stycken. Nico Hammann har missat en. Så vem skulle slå straffen som man fick mot Preußen Münster i den 68:e minuten? Tränare Jens Härtel visste. Vinternyförvärvet Richard Weil från Würzburger Kickers har under sin karriär varit en pålitlig straffskytt.Weil gjorde inte sin tränare besviken utan dunkade in straffen intill vänstra stolpen.Krisande Preußen Münster klarade inte av att samla sig till en slutoffensiv utan Magdeburg kunde tämligen behändigt bevaka sin ledning. 17.741 åskådare på plats på MDCC-Arena. 1. FCM ligger fortfarande tvåa.VfL Osnabrück har haft några jobbiga veckor med fyra raka förluster. Nu är man dock tillbaka i toppstriden efter 2 – 1 mot Holstein Kiel hemma på Stadion an der Bremer Brücke. Hemmaborgen har återfått sitt gamla namn efter att avtalet med namnsponsorn Osnatel gått ut. Kwasi Okyere Wriedt och Jules Reimerink gjorde VfL:s mål. Målskytt för Holstein Kiel blev Kingsley Schindler när han reducerade i 74:e minuten. 8.400 åskådare.FSV Zwickau fortsätter att vinna! På ett fullsatt stadion slog man ärkerivalen och storebror Chemnitz i årets match. Typiskt för en tät match var att ett självmål avgjorde till Zwickaus fördel. En frispark från René Lange närmade sig mål. Flera spelare gick upp för att nicka. Chemnitz Dennis Grote fick huvudet på bollen som sedan seglade i en båge över målvakten och in i mål. Ett snöpligt självmål i en match där Zwickau genom sin härliga energi förtjänar de tre poängen. 9.673 åskådare på Stadion Zwickau innebär utsålt och nytt publikrekord för nya arenan. FSV Zwickau låg sist för några veckor sedan. Nu lyfter man till 15:e plats i tabellen och är dessutom bästa Rückrundenmannschaft.Det blir bara värre för SC Paderborn. I matchen mot ett annat av ligans krislag nämligen Rot-Weiß Erfurt blev det förlust igen. En sagolikt vacker frispark från Erfurts unge mittfältare Theodor Bergmann gav matchen enda mål. Frisparken var placerad någon meter utanför Paderborns straffområde, lite till vänster. Fem man i muren. Bergmann lyfter med fantastisk känsla bollen över muren och in till vänster om en maktlös målvakt. Jag har sällan sett en president visa sådan äkta och ur djupet vällande glädje som Rot-Weiß Erfurts Rolf Rombach efter matchen. Var det kanske glädjen över något utöver de tre poängen? I veckan har Rot-Weiß nämligen meddelat staden att man inte längre vill ha hjälp med de 600.000€ man tidigare flaggat för. Något är på gång i Erfurt…Vad beträffar Paderborn blir läget naturligtvis inte bättre av den här bittra förlusten. Ska SC Paderborn verkligen gå från Bundesliga till Regionalliga på tre år? Eller ännu värre – från Bundesliga till konkurs på lika många år?6.798 åskådare var på plats på Benteler-Arena.Die Zebras förlorade överraskande sin hemmamatch mot pånyttfödda Wehen Wiesbaden. MSV har ändå så mycket som sju poäng ner till tredjeplatsen och kommer klara att gå upp i 2. Bundesliga.12.181 åskådare såg David Blacha göra Wehen Wiesbadens mål. SVWW har fyra raka segrar. Tschüss Abstiegskampf!Mainz II mot Bremen II. 698 åskådare såg Rafael Kazior göra matchens enda mål och se till att Bremen fick med sig alla poängen. Jag förstår inte varför U23-lag eller andralag ska ta upp plats i en liga.Se till att inrätta en U23-liga eller liknande!Första matchen för FSV Frankfurt under nye tränaren Gino Lettieri blev ingen rolig historia. Annars började FSV piggt men kom av sig efter att gästande Halle tagit ledningen. Ett simpelt inkast i 14:e minuten blev plötsligt till en målchans när FSV-försvaret inte kunde rensa undan. Dorian Diring höll sig framme och gjorde matchens enda mål. Publik: 3.071. Halle är en poäng bakom tredjeplatsen.På tisdag reser FSV Frankfurt till Münster för en riktig sexpoängsmatch mot Preußen Münster. Båda har 26 poäng. FSV Frankfurt på rätt sida strecket, Preußen just nu på fel sida. Abstiegskampf pur.I veckan – eller rättare sagt i fredags – tillkännagav DFB sin dom för att VfR Aalen gått i konkurs mitt under säsongen. Aalen straffas med de förväntade nio minuspoängen. Klubben har fram till den 17 mars på sig att överklaga domen. Starkt av VfR att i Schwabenländle-derbyt mot Großaspach gå ut och direkt ta initiativet och göra två mål i första halvlek. Daniel Stanese gjorde 1 – 0 i 13:e minuten. Matthias Morys ökade på till 2 – 0 i 39:e minuten. Matchen slutade 2 – 0 till Aalen.3.579 såg på. Det tar en timme med bil från Aspach till Aalen. En lite rolig sak med VfR Aalen är att stadiontidningen heter ”LAOLAA”. När publiken gör vågen kallas detta i Tyskland för ”die Laola-Welle”.VfR Aalens stadiontidning har fått sitt namn efter denna övning OCH det faktum att man på den lokala dialekten uttalar Aalen som ”Olaa”. Detta fick jag berättat för mig av min vän Reinhard för några år sedan.Lotte fortsätter vinna. Den här omgången blev det tre poäng mot FC Hansa Rostock . Vi talar inte mer om saken.Die Sportfreunde aus Lotte är nu uppe på kvalplats till 2. Bundesliga. På tisdag kväll spelar man förmodligen den största matchen i klubbens historia. På Stadion an der Bremer Brücke i Osnabrück tar man på riktigt fint gräs emot Borussia Dortmund i DFB-Pokals kvartsfinal. Klockan 18.30 kommer miljoner tyskar att bänka sig för att se matchen på ARD (tyska ettan). Lotte är ett svårspelat lag och har ett fantastiskt flyt just nu. Jag tror inte att BVB bara springer hem matchen utan vidare.Jahn Regensburg ledde med två noll och såg ut att slå vakt om sin kvalplats till 2. Bundesliga. På grund av en elak armbågsskada på Regensburgs Markus Ziereis i 90:e minuten lade domaren till tio minuter. Fortuna reducerar i 96:e och kvitterar i 100:e minuten. Efter tre raka segrar måste den poängen vara fantastisk för moralen. Fortunas målskyttar: Christopher Theisen (1-2) och Markus Pzurek (2-2).Regensburgs två mål i första halvlek gjorde Marco Grüttner. Publik: 1.498.