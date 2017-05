Nya spelare på gång.

Spelare på väg bort.

Här är senaste nytt från FC Hansa.



Dennis Erdmann kommer med all sannolikhet lämna FC Hansa. I dagarna twittrade Erdmann tillsammans med en bild på sig själv i hansatröjan ”es war mir eine Ehre” (det har varit en ära för mig). Det får väl anses vara bevis nog på att han inte är kvar efter sommaren. Maximilian Ahlschwede och dennes agent sägs fortfarande inte ha diskuterat nytt kontrakt med Hansa. Istället uppges ligakonkurrenten Holstein Kiel vara intresserad av Ahlschwede. Om Holstein går upp i 2. Bundesliga är det säkert ett steg i rätt riktning för Ahlschwede. Blir Kiel kvar i 3. Liga kan jag inte tänka mig att Ahlschwede skulle få mycket mer betalt i Kiel än hos Hansa.Ett annat rykte har varit att MSV Duisburg är ute efter vår starkaste målskytt Stephan Andrist (11 mål). MSV har dock dementerat ryktet. Jag hoppas att Hansa gör allt för att behålla Andrist. Schweizarens kontrakt går ut till sommaren och därför är Andrist naturligtvis mycket intressant för flera klubbar.Hansas mittfältare Aleks Stevanovic har haft en ofattbar otur med skador och därför inte spelat många matcher. Stevanovic sägs därför vara en av de spelare som inte får sitt kontrakt förlängt.Förlänga sägs Hansa däremot vilja göra med vår mittback Matthias Henn och vår vänsterback Christian Dorda.Hansa har 14 spelare med utgående kontrakt och sportchef René Schneider lär ha fullt upp med förhandlingar inför kommande säsongen. Många runt Hansa börjar bli oroliga av att det inte presenteras några konkreta nyförvärv eller förluster. Det brukar emellertid se ut så här i 3. Liga. Många väntar på definitiv visshet om hittillsvarande klubben går upp eller åker ur samtidigt som spelarna får vänta till slutet av maj innan de vet om deras eventuella klubbyte innebär spel i en högre division.I många matcher den här säsongen har det varit tydligt att Hansa saknar en riktig ledare på planen. Enligt medier vill Hansa gärna ha Hallescher FC:s mittfältskämpe Klaus Gjasula. Hos Hallescher FC är Gjasula den tydliga ledaren, en tuffing som spelar väldigt fysiskt. Faktist inte olik Dennis Erdmann men med större spelskicklighet.Ett litet problem är att Gjasula har kontrakt hos HFC fram till 2018 och förmodligen kommer kosta mer än 200.000 €. Kanske dags för Hansa att öppna plånboken?En av Hansas trognaste sponsorer lämnar oss efter den här säsongen. Scanhaus, ett företag från Mecklenburg-Vorpommern som levererar färdiga hus, har sponsrat oss sedan 2002.Scanhaus har tillsammans med AOL och W. Holz Catering varit så kallad Co-Sponsor och bidragit med gissningsvis 100.000 € per säsong.Kanske är det Scanhaus avhopp som gör att DFB konstaterat en lucka i Hansas budget för nästa säsong. I en intervju med Bild säger Hansas finansstarke partner Rolf Elgeti att ”luckan i budgeten kommer vi att täppa till. Det har jag skriftligen lovat klubben”.Just nu provspelar två målvakter hos FC Hansa. 22-årige Christian Ortag tillhör FC Ingolstadt. Några insatser i Bundesliga har det inte blivit. Däremot står Ortag regelbundet i mål för andralaget i Regionalliga Bayern. Till sommaren går Ortags kontrakt med FC Ingolstadt ut. Hansa har just nu bara vår tredjemålvakt Eric Behrens kontrakterad över nästa säsong. Om vår förstemålvakt Marcel Schuhen och vår andremålvakt Samuel Aubele stannar hos oss återstår att se.Sedan igår provtränar även Eintracht Frankfurt s 18-årige målvakt Eric Gründemann med Hansa.Hansas medlemskampanj har varit framgångsrik. FC Hansa har fått över 2.000 nya medlemmar det senaste året. Det innebär att vi bara är drygt hundra nya medlemmar från magiska 12.000. Om FC Hansa har fler än 12.000 medlemmar till 31 maj kommer fans som vill få vara med i en utlottning om att få möta FC Hansas proffs i en match på Ostseestadion i sommar.När jag började älska Hansa i mitten på 90-talet hade vi inte ens 2.000 medlemmar. Hansafamiljen växer. Som en jämförelse kan nämnas att SG Dynamo Dresden har drygt 20.000 medlemmar, Erzgebirge Aue knappt 7000,1. FC Magdeburg cirka 5.000, Chemnitzer FC 2.500, Rot-Weiß Erfurt drygt 2.000.Att vi har så många medlemmar är inte bara ett bevis på hur omtyckt Hansa är – för klubben är det ekonomiskt mycket hälsosamt. Medlemsavgiften hos Hansa kostar 96 € om året. Det innebär över en miljon € i medlemsavgifter till klubben varje år.Det är till exempel ganska exakt dubbelt så mycket som en huvudsponsor betalar per säsong.