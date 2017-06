Nya klubbadresser, nya sponsorer och ny teknik.

Här är senaste nytt från FC Hansa Rostock.



En efter hittar de spelare som lämnat FC Hansa nya klubbar.Låt oss summera:Marcel Schuhen, målvakt. SV Sandhausen (2. Liga) Maximilian Ahlschwede , back. Würzburger Kickers (3. Liga)Aleksandar Stevanovic, mittfältare. SV Elversberg (Regionalliga Südwest)Michael Gardawski, mittfältare. Korona Kielce (Ekstraklasa)Dennis Erdmann, mittfältare. 1. FC Magdeburg (3. Liga)Timo Gebhart, mittfältare. TSV 1860 München (Regionalliga Bayern)Ronny Garbuschewski, mittfältare. FSV Zwickau (3. Liga)Tobias Jänicke, mittfältare. 1. FC Saarbrücken (Regionalliga Südwest)Kerem Bülbül, mittfältare. Lån, tillbaka till FC Ingolstadt (2. Bundesliga Bostadsbolaget WG Schiffahrt-Hafen är ny sponsor hos FC Hansa. Bolaget har cirka 10.000 lägenheter i regionen med sammanlagt 20.000 boende.Vår nya sponsor kommer vara representerade med väl synlig reklamplats på stadion, på matchbiljetterna, ha businesstolar och vara så kalla Sponsor of the day vid en hemmamatch.Dessutom kommer man att vara sponsor för en av Hansas ungdomsspelare.I veckan har Hansa också kunnat välkomna tillbaka en före detta sponsor. Efter bara ett års paus blir bilhuset Auto Birne från Bad Doberan återigen sponsor.Familjeföretaget som är specialiserat på försäljning av Audi och Volkswagen kommer de närmaste tre säsongerna att ha sin logga i XXL-format på Ostseestadions Südtribüne.I fortsättningen kommer FC Hansa även ha digital reklam runt planen på Ostseestadion. Våra sponsorer kommer från och med matchen mot VfL Wolfsburg den 17 juli ha möjligheten att visa upp sig via LED.Sammanlagt 240 meter LED-band kommer att ersätta den nuvarande statiska reklamen och kommer att synas i tv-sändningarna från Ostseestadion.”Med den nya LED-tekniken får vi upp stadionreklamen på en ny nivå, blir mycket mer flexibla och kan erbjuda sponsorerna mycket mer. Med den nya tekniken kommer vi kunna öka reklamintäkterna från Ostseestadion med 70%” säger Hansas ordförande Robert Marien.Med den nya tekniken kommer Hansa också före matchen, i paus eller när matchen är slut kunna presentera sponsorer som annars inte finns på stadion.Efter VfL Osnabrück, Chemnitzer FC och FSV Zwickau blir Hansa den fjärde klubben i 3. Liga som använder sig av den nya tekniken.Idag genomfördes sommarträningens obligatoriska mjölksyretest. Uppdelade i två grupper fick Hansaspelarna i allt högre tempo springa varv efter varv på Volksstadions friidrottsbanor. Efter varje varv fick spelarna ett stick i örnsnibben i syfte att fastställa mjölksyrehalten i blodet.Även i fullständig vila och mellan rundorna lämnade spelarna blod. Detta för att man ska kunna se vid vilken belastning träningen är som effektivast. Tränarteamet kan sedan ta resultaten till hjälp för att optimera träningen.Dessutom kan värdena från idag jämföras med test längre fram för att se om spelarna förbättrat eller försämrat sin prestationsförmåga.