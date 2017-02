Stryk mot Preußen Münster

Hansa förlorade söndagens bortamatch mot Preußen Münster.

Matchen slutade 3 - 1 efter att Hansa stått för flera individuella misstag.

Nu får vi se till att inte dras in i bottenstriden. Vi har sex poäng ner till lagen under strecket.





Preußen Münster tar en tidig ledning när Hansa misslyckas med ett uppspel. Bollen fastnar på Sinan Tekerci som med fart kan ta sig igenom vårt försvar och sätta 1 - 0 bekom en chanslös

Hansa hittar sitt spel och tar över spelet.

Preußen förlitar sig på kontringar och är nära att öka på sin ledning minuterna före Hansa hittar sitt spel och tar över spelet. Stephan Andrist har en frispark som smeker ribban i 23:e minuten. Fyra minuter senare blockeras ett skott från Christopher Quiring i sista stund av ett försvarsben. Ett skott från Mirkan Aydin lyckas Stephan Andrist rensa undan på mållinjen.

Andra halvlek börjar med att hemmalaget lite överraskande trycker på. Bara tre minuter in på andra halvlek är Adriano Grimaldi ensam framför Marcel Schuhen. Grimaldi tar för lång tid på sig och chansen rinner ut i sanden. Sex minuter senare får en alldeles obevakad Benjamin Schultz skjuta ur bra läge. Schuhens retur placerar Mirkan Aydin i mål. 2 - 0 till Preußen. Fan vad dåliga vi är.

Hemmalagets andra mål gör att Hansa helt kommer av sig. Preußens kompakta försvar har full kontroll på händelserna. Det dröjer mer än 20 tröstlösa minuter innan Hansa skapar en målchans. Tommy Grupe får skjuta från nära håll men målvakten räddar.

I 77:e minuten misslyckas Hansa återigen med ett uppspel. Tobias Warschewski snor bollen och gör 3 -0. Jetzt wird es richtig bitter...

Hansa får ett tröstmål på straff efter att Tim Väyrynen fällts.

Matchen slutar 3 - 1.

Tore: 1:0 Tekerci (12.) 2:0 Aydin (54.) 3:0 Warschewski (77.) 3:1 Benyamina (86., Foulelfmeter)





Pr. Münster: Schulze-Niehues - Tritz, Schweers, Mai, Al-Hazaimeh - B. Schwarz (75. Kobylanski), Rizzi - Rühle (78. Wiebe), Aydin, Tekerci - Grimaldi (66. Warschewski)











Zuschauer: 8601









Resultat 21:a omgången



1. FSV



Wehen Wiesbaden - Sportfreunde Lotte 0 - 3



Holstein Kiel - VfR Aalen 2 - 2



Rot-Weiß Erfurt - FSV



Chemnitzer FC - Hallescher FC 1 - 1



Jahn Regensburg - Sonnenhof Großaspach 1 - 1



MSV Duisburg - VfL Osnabrück 2 - 2



Werder Bremen II - Fortuna Köln 1 - 1



Preußen Münster - Hansa Rostock 3 - 1



1. FC Magdeburg - FSV Zwickau 1 - 1



2017-02-05 21:36:00

