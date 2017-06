TV-revolution i 3.Liga

3. Liga växer till nya dimensioner.

Från och med kommande säsong visas varje enskild match live.



Deutsche Telekom har köpt sändningsrättigheterna till 3. Liga fram till 2022 och kommer att visa varje enskild match på tv och genom streamingtjänster. Samtliga matcher produceras och sänds i full hd.Den som skaffar sig ett abonnemang hos Deutsche Telkom kommer att kunna se samtliga 380 matcher. Ett årsabonnemang kostar 9,95 € i månaden.Det nya avtalet innebär att varje klubb får en dryg miljon € i tv-pengar varje säsong istället för som hittills bara 700.000 €.Deutsche Telekom kommer att producera matcherna tillsammans med ARD. Säsongen 2017/2018 har ARD rätt att visa 120 matcher live, från och med säsongen 2018/2019 bara 86 matcher per säsong.Att ARD fortfarande sänder så många matcher är goda nyheter för 3. Ligafans utanför Tyskland. Ett abonnemang hos Deutsche Telekom är möjligt bara för den med tysk adress. ARD:s matcher kommer även i fortsättningen att sändas på regionala NDR, MDR, WDR och så vidare. Precis som tidigare på fria kanaler via parabol eller internet.I och med avtalet forsätter 3. Liga att växa. I Bundesliga och 2. Bundesliga kan fansen sedan flera år följa sitt lag genom att varje enskild match visas live och i hd. Med Deutsche Telekoms förvärv av sändningsrättigheterna kan fansen se fram emot samma service i 3. Liga.3.Liga lockar i snitt 6.000 åskådare till varje match. Ligan har för att tala tv-språk blivit en mycket attraktiv produkt.I en europisk jämförelse har bara engelska League One lyckats locka fler den gångna säsongen. I Italien har tredjeligan ett snitt på drygt 2.000, i Spanien ligger tredjedivisionens publiksnitt under 2.000Hälften av klubbarna i 3. Liga har ett publiksnitt på över 5.000. En klubb som 1. FC Magdeburg har ett publiksnitt på över 17.000, Hansa drygt 12.000.Deutsche Telekom kan säkert se fram emot många nya abonnenter.