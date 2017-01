Vi summerar Hansas höst

Hansa bjöd på flera starka insatser på bortaplan.

Samtidigt var vi ofta svaga på hemma på Ostseestadion.

Därför blir det inte mer än medelmåttigt.



Efter 19 matcher förra säsongen låg vi på 18:e plats med 18 poäng. 17-24 i målskillnad. 3 vunna matcher.Efter 19 matchen den här säsongen ligger vi på 13:e plats med 26 poäng. 24-21 i målskillnad. 6 vunna matcher.Hansa är ligans tredje bästa lag – på bortaplan. Bara ettan och tvåan – MSV Duisburg och 1. FC Magdeburg har tagit fler poäng borta nämligen en enda. Vårt starka bortafacit kan vi tacka vår defensiv för. På nio bortamatcher släpper vi bara in sex mål. Inget lag i ligan släppte in färre på bortaplan.Om vi imponerade borta var vi desto ofarligare hemma. På tio hemmamatcher lyckade vi bara vinna två. Den senaste tig vi så sent som i september då vi utklassade nykomlingen FSV Zwickau med 5 – 0. Sedan har det varit slut på de troliga och Hansa har på tio hemmamatcher bara skrapat ihop tio poäng. Matcherna på Ostseestadion har sett ett osäkert Hansa där spelarna har radat upp enkla individuella misstag. De få målchanser vi skapat har vi inte kunnat ta till vara på. Christian Brand har ändrat startelvan nästan varje match vilket inte har hjälpt. Dessutom hade vi flera gånger spelare skadade eller avstängda.Eftersom nästan hela laget från fjolårssäsongen stannade blev det få nya spelare. Största och mest spektakulära nyförvärvet är utan tvekan före detta bundesligaspelaren Timo Gebhart. Trots att Gebhart var avstängd ett par matcher och skadad i några imponerar ändå det han hunnit visa upp. Till exempel har han stått för en målgivande passning i varje match.Kerem Bülbül, på lån från Ingolstadt, är utan tvekan en stor talang men har inte varit konstant nog för att vara en riktig tillgång.Vänsterbacken Fabian Holthaus kom från Fortuna Düsseldorf och inledde lovande men har sedan missat hela hösten på grund av skador. Hansa kämpade länge för att få snabbe mittfältaren Jeff-Denis Fehr till sig. Fehr har inte blivit den förstärkning Hansa hoppats på. Förutom några korta inhopp i 3. Liga har det för det mesta blivit spel med vårt andralag i Oberliga.Slutligen våra nya målvakter Samuel Aubele och Eric Behrens . Föga överraskande har de blivit reserver bakom starke Marcel Schuhen Med sex mål och fyra målpass är schweizaren Stephan Andrist vår bäste målskytt och bakom Timo Gebhart vår bäste målpassare. Andrist har varit den som skapat mest framåt. Han har till och med lyckats skapa chanser av de långbollar som matats mot honom i avsaknad av ett kreativt mittfält. Jämte Marcel Schuhen har Andrist varit vår mest konstante spelare.Flera spelare har varit sämre än vi hoppats. De senaste åren har Marcel Ziemer alltid varit en pålitlig målskytt och kanske till och med den främsta anledningen att vi klarat oss kvar i ligan. I höst har det emellertid gått tungt för ”Cello”. På arton matcher har det blivit bara tre mål. Ziemers anfallskollega Melvin Platje har inte lyckats göra något mål och hamnat längre och längre ifrån en plats i startelvan. När Hansa nu är på väg att köpa en ny anfallare inför våren spekuleras det i om inte Platje lämnar Hansa i förtid.Hansas höst har verkligen varit en ständig blandning av framgångar och misslyckanden. Ett tag såg vi ut att verkligen kunna etablera oss på den övre tredjedelen av tabellen men en svag avslutning gör att vi är bättre än trettonde lag. ”Det är logiskt att vi befinner oss där vi gör. Vi är ett medelmåttigt lag” sade tränare Brand i december när Hansa efter stryk mot Chemnitz i sista matchen innan jul återigen misslyckats med att på allvar närma sig toppen.”När vi spelar bra kan vi slå alla men vi kan lika gärna förlora mot varje lag vi möter” säger Brand. Hansa har sex poäng upp till tredjeplatsen. Hansa har sex poäng ner till bottenlagen. Medelmåttigt.Hansa behöver få tillbaka skadade spelare som Gebhart, Gardawski och Hoffmann för att vara riktigt slagkraftigt. Kanske kan en eller ett par nya spelare göra skillnad. Hansa ska inte behöva spela för nytt kontrakt med en så här pass stark trupp. Tyvärr lär vi inte heller orka ta oss upp mot 2. Bundesliga . Vi vinner inte tillräckligt ofta.