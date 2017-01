20 år med Pál Dardai

Den 1:a Januari 19977 signerade en ungersk talang ett kontrakt med Hertha. 20 år senare är Pál Dardai fortfarande kvar i Hertha.

Arbetare, Kämpe. Dirigent. Där har ni några adjektiv som passar in på vår ungerske huvudtränare. Sedan Pal Dardai tog över tränarsysslan för snart två år sedan så har Hertha tagit mer än 90 poäng. Skulle man ha en tabell som enbart gick efter de resultat som tagits sedan Pal blev tränare så skulle Hertha ligga femma i den serien. Bara fyra andra Bundesliga lag har alltså gått bättre under samma tidsperiod.?Men vi vrider tillbaka klockan 20 år. Pal Dardai var en lovande talang i Pecs i hemlandet Ungern. Ett antal klubbar runt om i Europa hade börjat få upp ögonen för ynglingen. En av dessa klubbar var Hertha. Framförallt var det andretränaren, Bernd Storck, som var eld och lågor. Känns namnet igen? Ni läsare har rätt. Bernd Storck blev ju sedermera den som tog över det ungerska landslaget när Hertha ville att Pal Dardai skulle satsa fullt ut på Hertha häromåret. Med Bernd Storck´s hjälp så lyckades Hertha övertyga Pal om att det var i den tyska huvudstaden framtiden låg. På nyårsdagen 1997 så skrev Pal Dardai under ett kontrakt.?På den här tiden låg alltså Hertha i Zweite. Men med ambitionen att ta steget upp. Konkurransen inom laget var hård. Nerverna på helspänn inom klubben. Först i mars 1997 fick Pal Dardai göra sitt första inhopp då Hertha vann mot Wolfsburg . När säsongen var över så Hade Hertha infriat förväntningarna och tagit steget upp. Framgångarna fortsatte. Med Jörgen Röber som headcoach som Hertha sensationell trea redan andra säsongen i Bundesliga. Med spelare som Dariusz Wosz, Sebastian Diesler, René Tretschock och Michael Preetz hade de blåvita en fruktad offensiv. Navet på mittfältet var dock Pal Dardai, som var den som satte takten i laget. Under sin Champions League sejour så lyckades Hertha slå både Chelsea och Milan på hemmaplan.?Anbud från både Bayern och just nämnda Milan kom också in. Men Pal Dardai förblev Hertha trogen. Större delen av 2000-2010 spelade också Hertha internationellt. Sex säsonger av tio möjliga så spelade Hertha i nuvarande Europa League . Med två omgångar av säsongen 2008/09 så var det en fyralagrace om titeln. Tyvärr vek Hertha ner sig och fick stryk borta mot KSC med hela 4-0 i sista omgången.?Inför säsongen 2009/10 försvann sedan flera tongivande spelare. Marko Pantelic, Joe Simunec och Andrei Voronin för att nämna några. Dessutom var Pal Dardai själv skadad i princip hela säsongen. Inte undra på att Hertha fick en usel start med bara sex poäng inspelade till jul. Viss uppryckning under våren men degraderingen kunde inte förhindras. Naturligtvis var detta lågpunkten för Pal Dardai under tiden i Hertha.?Men Hertha tog sig tillbaka omgående. I sista matchen säsongen 2010/11 så mötte Hertha topprivalen Augsburg (som också gick upp). Fullsatta läktare naturligtvis. Undertecknad var själv på plats denna eftermiddag. Då avancemanget redan var säkrat lät Markus Babbel Pal Dardaifå spela första halvlek mot Augsburg. I Pausen sprang sedan Pal Dardai ärevarv inför stående applåder. Spelarkarriären var härmed över.?Efter spelarkärriären så har Pal Dardai börjat sin tränargärning med att coacha Hertha´s juniorer. När hemlandet Ungern erbjöd förbundskaptensjobbet så tackade Pal ja på den frågan. Uppryckningen kom för också Magyar. Från ha varit en slagpåse under många år byggde Pal Dardai basen för ett Ungern som tog sig till ett stort mästerskap på väldig länge.?I februari 2015 tog sedan Pal Dardai över Hertha, som då låg på nedflyttningsplats Vinst i debuten borta mot Mainz. Med nöd och näppe så lyckades Pal Dardai rädda kontraktet våren 2015. Förra säsongen låg länge Hertha med i den absoluta toppen men föll tillbaka till en sjundeplats. En framgång givetvis samtidigt som man som herthan ändå kände en viss besvikelse. Nu till vintervilan så ligger vi trea ånyo. Vilka lärdomar har Pal Dardai tagit med sig från förra säsongen? Kan Hertha följa upp en strålande höst med en stabil vår eller blir det pannkaka av alltihop?När Pal Dardai inte befinner sig på fotbollsplanen så tycker han om att besöka musikaler. Även klassisk musik är ett intresse. Pal Dardai ser likheterna mellan ett fotbollslag och en symfoniorkester. Bägge måste vara i harmoni och någon måste ange takten.