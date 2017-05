Äntligen en bortaseger!

Efter cirka sju svåra år och åtta bedrövelser kunde Hertha BSC äntligen ta tre poäng utanför Berlin. Redan avsågade Darmstadt hade inte mycket att sätta emot när bortalaget i praktiken avgjorde matchen redan i första halvlek.

Tysklands motsvarighet till Åshöjden - Darmstadt - tog farväl av Bundesliga för den här gången hemma på Böllenfalltor genom att bjuda in ett Eurpa League-jagande Hertha BSC. Trots en del rotation i startelvan sedan debaclet mot Leipzig såg Hertha spelsuget ut och var inte en vidare god gäst då man tidigt tryckte tillbaka hemmalaget.Darida och Haraguchi skapade tidigt varsin målchans, men det dröjde till dryga kvarten innanden förstnämnde fick på ett kalasfint inlägg som Kalou behärskat nickade i mål. Skönt för ivorianen, som tydligt varit ur form den senaste månaden. Under lördagens match hade Dardai skruvat lite på uppställningen, där Kalou snarare var anfallare än yttermittfält, vilket skänkte nödvändig tyngd i bortalagets anfallsspel.0-2 kom sedan av bara farten, då ynglingen Torunarigha nickade in sitt första a-lagsmål i Herthadräkten. Mittbacken blev finfint serverad av en frispark signerad en numera spelduglig Plattenhardt.Ledningen gav Hertha en komfortabel resa till pausvilan. Hemmalaget såg aningen sänkt ut och även i andra halvlek såg vi ett Hertha som hade kontroll över skeendena och matchen i sin helhet. Darmstadt fick dock sina möjligheter och Rosenthal borde ha gett sina lagkamrater lite hopp med halvtimmen kvar att spela. Jarstein räddade dock Darmstadt-mittfältarens båda möjligheter, och stod äntligen för en stabil insats över 90 minuter till skillnad från de två senaste omgångarna.Sista tredjedelen släppte Hertha lite på handbromsen och tycktes gå för ett tredje mål. Detta kom nu inte att inträffa, men likväl kan de för dagen rosabeklädda Hertha-spelarna vara nöjda med en kontrollerad insats som innebar tre bekväma poäng och en upplösning av Europa League -placeringarna i egna händer nästa vecka.Målskyttar:0-1 Kalou (14')0-2 Torunarigha (28')