Bottennapp i säsongsavslutningen

Hertha underpresterade å det grövsta hemma i säsongsavslutningen. Storstryk med 2-6 mot en av säsongens stora besvikelser Leverkusen betyder att Hertha BSC tappar direktkvalificeringen till Europa League och ånyo får försöka kvala sig in i turneringen nästa säsong.

1-4 Weiser (71')

1-5 Aranguiz (81')

2-5 Allagui (86')

2-6 Pohjanpalo (90')

Nej, säsongsavslutningen är nog något samtliga herthaner vill glömma så fort som möjligt. En ny, stabil säsong under Pal Dardai fick inte krönas med en direktplats till Europa League nästa säsong. Istället uppträdde hemmalaget alldeles för generöst i sitt försvarsspel - något Kiessling utnyttjade tidigt och trädde fram en boll i den schweizerost som var Herthas mittförsvar redan efter fem minuter. Chicharito chippade kyligt över utrusande Jarstein, och kunde få slut på sin ovanligt långa måltorka.Hertha försökte ge svar på tal, och främst Weiser hade några halvhyfsade lägen till kvittering. Matchen var en öppen tillställning, mellan två offensivt inriktade lag, men då Leverkusen gjorde både 2-0 och 3-0 innan halvtidsvilan så var matchen förlorad för huvudstadslaget.Dardai gjorde vad han kunde i paus och tog ut för dagen svaga Brooks och Allan. Ersatte gjorde Langkamp och Skjelbred. Hertha ryckte också inledningsvis upp sig till den andra halvleken, men hade behövt förvalta Ibisevics och Kalous möjligheter på ett bättre sätt för att snabbt få kontakt. Istället pekade domare Aytekin korrekt på straffpunkten efter 63 minuter vilket resulterade i Leverkusens fjärde mål för eftermiddagen.Leverkusen kunde även göra sitt femte från straffpunkten, men då hade åtminstone Weiser hunnit att peta in en boll däremellan efter palaver Leverkusen-försvaret.Eftermiddagens finaste stund kom cirka fem minuter före slutet, då Aytekin återigen pekade på staffpunkten, men denna gång till Herthas favör. Inbytte Sami Allagui, som byter Berlin mot Hamburg och Hertha mot St Pauli i sommar,fick göra mål i sitt sista framträdande i Herthatröjan. Precis innan slutsignal var sedan finske Pohjanpalo ofin nog att skicka in Leverkusens sjätte boll bakom Jarstein.Sex mål i röven på hemmaplan mot ett Leverkusen som underpresterat hela säsongen är naturligtvis ingen godkänd säsongsavslutning men är ganska talande för en säsong som resultatmässigt varit upp och ner mest hela tiden. Förlusten innebär att Hertha nu får ställa in sig på en tidigare säsongsstart i och med kvalspelet till Europa League. Kan vi åtminstone hoppas på ett svensk motstånd där?Målskyttar:0-1 Chicharito (5')0-2 Havertz (31')0-3 Havertz (45+1')0-4 Kiessling (64')