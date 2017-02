David Fjäll - En av oss?

Under helgens Eurotalk Weekend kom det minsann ett scoop.

Under söndagseftermiddagen spanade undertecknad in Eurotalk Weekend. Programmet vars syfte är att guida tittarna/lyssnarna rätt på Europatipset. Med Gusten Dahlin som programvärd och med Martin Åslund och David Fjäll som sk experter.?För att komma till saken så gnabbas Martin och David när matchen Augsburg- Werder Bremen ska analyseras. Martin Åslund menar att Bremen visst är på gång och tippar X2 då Bremen är ett starkt lag om våren. Till saken hör att Sanny Åslund en gång spelat för Werder, vilket skulle förklara Åslund Junior´s sympatier. David Fjäll kontrar och drar till med den solklara ettan på Augsburg. Detta får Gusten Dahlin att fråga David Fjäll om det är han som är Europatipset´s motsvarighet till Werder Bremen. David Fjäll ser närmast förnärmad ut över frågan, varpå han kläcker ur sig "Hertha Berlin är en fin klubb". Stor humor. Detta sker 26.42 in i programmet.?Lika överraskande som det är roligt. David Fjäll som Herthan eller var det en freudiansk felsägning? Det skulle vara jätteroligt om så var fallet. Då ska jag skicka en Herthahalsduk till David Fjäll.