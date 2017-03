Det svänger om Hertha!

Om det är något vi lärt oss denna säsong är att hemmamatch betyder vinst och tre poäng till Hertha. Lördagens match mot Dortmund blev inget undantag.

Hertha BSC är verkligen laget med två ansikten. Lika trögt och idéfattigt som det har sett ut på bortaplan, senast bara en vecka sedan i Hamburg, lika energifyllt och fräckt anfallsspel kan laget bjuda på hemma på Olympiastadion. Prov på det sistnämnda fick gästerna från Dortmund uppleva under gårdagens viktiga ligamatch, där båda föreningarna är direkt inblandade i jakten på Champions League -placeringar.Herr Dardai ställde upp med exakt samma startelva som senast och spelarna var inte sena med att tacka för förtroendet. Efter elva minuter ringde bakom Roman Bürki, efter att Ibisevic snott bollen av en klumpfotad Ginter och serverat Kalou öppet mål. Ivorianen var på spelhumör, och fortsatte hota Dortmunds försvarsverk halvleken igenom.På det hela taget var Hertha det bättre laget under första halvlek. Laget vågade pressa sin motståndare högt och var framgångsrika i sina försök att störa Dortmunds speluppbyggnad. Möjligtvis hade några av de gulklädda spelare kvar tankarna på veckans storseger mot Benfica, för inledningsvis kom inte bortalaget upp i normal standard.Dortmund fick dock kontakt tidigt i andra halvlek genom mål av notoriske målskytten Aubameyang. Ett fint kombinationsspel föranledde fullträffen och var en av få gånger det kompakta berlinförsvaret utsattes för problem. Med målet kom också en ökad press mot Rune Jarstein och kanske hade man förtjänat även ett ledningsmål. Men Herthas frisparksvirtuos Marvin Plattenhardt ville annat. Med 20 minuter kvar prickade vänsterbennyn in en ny frisparkspärla som inte bara skickade Olympiastadion till sjunde himlen utan även gav Hertha tre poäng och ett mindre gap på fem poäng ner till jagande Frankfurt på sjätteplatsen. Nu återstår det bara för Hertha att förstå att man kan spela samma typ av fotboll även utanför huvudstaden.Målskyttar:1-0 Kalou (11')1-1 Aubameyang (55')2-1 Plattenhardt (71')