Dokumentär om Salomon Kalou vann första pris

Häromdagen avslutades den 14:e upplagan av Fussball Filmfestival på biografen Babylon i Berlin. Många prominenta gästar deltog. Exempelvis Arne Friedrich, Jeffrey Bruma (fd lagkamrat från Chelseatiden) och islands ambassadör till Tyskland.?Filmfestivalens stora pris gick till dokumentären Salomon Kalou - L Élephant Cheri. Översatt till svenska den älskvärda elefanten. I över ett år följde regissören Angel Chow-Toun Salomon i dennes hemmiljö i Elfenbenskusten där Salomon är en nationalhjälte. Såväl Salomon´s syskon och föräldrar intervjuades. En stark scen är när Salomon´s pappa gick bort sommaren 2016 och hela Elfenbenskustens landslag dyker upp och visar sin vördnad på minnesstunden.?Trots att Salomon Kalou varit fotbollsproffs i länder som Holland, England, Frankrike och Tyskland har han aldrig tappat fotfästet. Regissören Angel Chow-Toun beskriver Salomon som en enkel och vanlig kille trots sin enorma rikedom. En människa som ser sin idrottskarriär mer som en plattform att kunna hjälpa mindre bemedlade än att bara tänka på sig själv.?Huvudpersonen själv beskriver sig själv som "I´m just a little boy from Africa". Roligt och inspirerande att en så trevlig och stark förebild belönas. Ska försöka få tag i en kopia av filmen.