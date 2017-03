Ekdal sänkte Hertha

Hertha BSC:s bedrövliga bortafacit fortsatte under söndagen. I mötet mot bottenlaget HSV stod huvudstaden för en dålig insats, där Albin Ekdal förlöste hemmalaget sent i andra halvlek med matchens enda mål.

HSV kom till matchen mot Hertha BSC med klart stukat självförtroende. 0-8 mot Bayern är svårt att snacka bort för bottenlaget från Hamburg, som är i akut poängbehov ifall kvalspelet ska kunna undvikas senare i vår. Herthas självbild var klart starkare efter två raka segrar, båda på hemmaplan. Men med tanke på huvudstadsklubbens bortaspöke denna säsong var det upplagt för en tät fight på Volkparkstadion.Inledningsvis såg det ut som att HSV skakat av sig förra helgens kölhalning. Efter några skapade halvchanser fick Müller ett drömläge att ge sitt lag ledningen efter 20 minuter. Jarstein kom, sin vana trogen, ut perfekt och kunde därmed plita ner ytterligare ett räddat friläge denna sässong. Lasse Lagerbäck kan knappast ha några funderingar över vem som ska vakta den norska kassen framöver.Herthas offensiv var i det närmaste obefintlig. Trion Kalou-Darida-Haraguchi hade ingen av sin bästa eftermiddagar, det var tydligt, vilket den ensamme anfallaren Ibisevic blev lidande av. Det var snarare hemmalaget som återigen kom närmast ett ledningsmål innan paus, genom chanser för Wood och Papadopoulos.Hertha hade både mer boll och därmed rejält fler passningar inom laget jämfört med HSV, men framåt skedde i stort sett ingenting under 90 minuter för de rosaklädda (!) berlinarna. Andra halvlek gick i stå, och spelarna hade stora problem att bemästra den lösa planen. Felpassningar och kampsituationer karaktäriserade de sista 45.Som åskådare var det rätt så frustrerande att se den undermåliga passningskvalitén. Än värre blev det när den annars duktige Plattenhardt drällde med bollen i uppspelsfasen med dryga tolv minuter kvar. Två sekvenser senare hade Albin Ekdal premiärmålat i Bundesliga , då han hårt trängd borrade in bollen tätt intill Jarsteins vänstra stolpe. Ett klassavslut från den ovane mittfältaren, som om han bara få hålla sig hel en längre period har förmåga att lyfta denna ganska svaga HSV-årgång.Hertha hade svårt att ge svar på tal efter baklängesmålet. Slovaken Duda, som byttes in en kvart in i andra halvlek, såg spelsugen ut och kan säkert bli ett alternativ för en startplats inom kort. Särskilt med tanke på att konkurrensen om de offensiva mittfältspositionerna idag var extraordinärt svag. I övrigt var det få ljusglimtar från Herthalägret, som därmed inkasserar sin sjunde förlust på bortaplan denna säsong.Målskytt:1-0 Ekdal (77')