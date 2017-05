Från skandalen i Düsseldorf till Europa League på fem år

Idag är det den 15:e Maj. Ett datum föralltid vi minns av olika orsaker. Den 15:e Maj 2011 firarade vi att vi just vunnit Zweite Bundesliga inför fullsatta läktare mot Augsburg, som gjorde oss sällskap upp. Pal Dardai spelade sin sista match i den matchen. Spelade hela första halvlek, blev utbytt och sprang sedan ärevarv i halvtidspausen. Jag minns det som igår. Jag var själv där.?Ett år senare intraffär ett av de svartaste ögonblicken i vår snart 125-åriga historia. Tumultet i Düsseldorf. Skandalscener utan dess like. Hertha hade ju förlorat första kvalmatchen hemma med 1-2 och behövde alltså en vinst på Espirit-Arena. Hela Düsseldorf var där för att fira hemmalagets återkomst bland de stora lagen inom tysk fotboll. Känslorna tog överhanden och som jag minns det var det en massa småavbrott pga av all pyroteknik. Båda lägren tände på ganska friskt.?En match där F95 hela tiden hade det målmässiga övertaget men där firma Ramos & Raffael kvitterade 2-2 med fem minuter kvar. Hoppet levde för Hertha som alltså bara behövde ett mål för att vända situationen till sin fördel. Klockan fortsatte ticka ner mot noll. Domare Wolfgang Stark beordare fyra eller fem minuter tilläggstid.?Dessa hann dock aldrig spelas av. Det sista som händer är att Thomas Kraft lägger upp bollen och sedan backar och ska ta sats för att sparka ut bollen efter ett F95 anfall. Helt plötsligt stormas planen av segerrusiga Düsseldorfare. Tusentals människor väller in på innerplan. Matchen blir egentilgen aldrig färdigspelad. Utan Düsseldorf döms ha vunnit sammanlagt och tar Hertha`s plats i Bundesliga. Händelsen får ett tråkigt rättsligt efterspel. Erfarna jurister som Hertha anlitar menar att Hertha har all rätt att kräva omspel. Någon slutsignal kom aldrig?Det är det som sedan händer i katakomberna som får det verkliga mediala uppmärksamheten. Domare Wolfgang Stark blir kallad fegis av några Herthaspelare. Thomas Kraft, Christian Lell och lagkapten André Mijatovic. Allra värst missnöje ska dock Levan Kobiashvili ha visat. Den rutinerade georgiern ska helt sonika ha klippt till domaren. Ord står mot ord. Levan Kobiashvili blir avstängd i sju månader, vilket än idag är den längsta avstängningen i Bundesligas historia. Lite ironiskt kan man tycka då Levan Kobiashvili idag är ordförande i Georgiens fotbollsförbund.?Fem år senare blåser det andra och mera positiva vindar kring Hertha. En mattematiker skulle säkert uppskatta Hertha´s chanser att nå Europa League till 75 eller 80% med en omgång kvar att spela av årets säsong. Fortuna Düsseldorf försvann lika fort som de kom upp och har fört en ganska anonym tillvaro i 2. Bundesliga de senaste åren