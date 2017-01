Hertha blir finkultur-Får egen utställning

Den 25:e Juli fyller Hertha 125 år. Samma dag öppnar en utställning dedikerad till Hertha på Museum Ephraim-Palais I centrala Berlin.

Igår hölls en speciell presskonferens i Nicolaikirche. Dr. Paul Spies, som är direktör för Berlins StadtMuseum, förkunnade att till sommaren kommer en utställning öppnas med temat "Hauptstadtfussball". I Berlin finns ca 400 olika fotbollslag. Två sticker ut från mängden. Union och Hertha. Så det är ingen vild gissning att merparten kommer handla om dessa lag.?Utställning kommer att öppnas den 25:e Juli. Samma dag som alltså Hertha fyller 125 år. Platsen är Museum Ephraim-Palais, den gamla rokoko byggnaden som ni säkert känner till. Precis som ett fotbollslag har elva spelare så kommer utställningen särskilt lyfta fram elva profiler som varit särskilt framstående. Hanne Sobeck, 30-talets motsvarighet till Franz Beckenbauer, är naturligtvis given. Men även Hermann Horwitz, som var Hertha´s läkare och dessutom av judisk börd under 30-talet då nazismen växte sig stark, belyses. Senare Herthaprofiler som Marcelinho, som snart kommer få en avskedsmatch, är också med.?Under 60-talet byggdes en berömd mur upp i Berlin, som medförde att många Herthaner, som var bosatta i ÖstBerlin, under nästan 30 år fråntogs rätten till sitt eget lag. Även detta kommer säkert utställningen till viss del ta upp. Redan nu vill Hertha att alla herthaner som vill dela med sig minnen, har spelarautografer, som är i besittning av gamla matchtröjor osv hör av sig till ausstellung@herthabsc.de. Utställningen blir lite av det vi själva gör det till.Låter som det kan vara värt ett besök denna utställning.