Hey Ho, Let´s Go Mitch Weiser!

Hertha får tillbaka spelare mot Leipzig

Både Valentin Stocker och Mitch Weiser verkar ta plats I truppen mot Leipzig.





?Men Hertha är ingalunda chanslösa mot detta Leipzig. Vi har hemmaplan och på Oly är vi en maktfaktor. Herthaspelarna tänder till lite extra när det vankas stormöte. Det har vi sett tidigare under säsongen då exempelvis Bayern och



?Till matchen verkar dessutom både Lördagkväll är det stor fotbollsfest på Olympiastadion. Sensationslaget RB Leipzig gästar och kommer ha med sig ca 10 000 fans. Mycket talar för en publiksiffra runt 65 000-70 000. Redan nu börjar nedräkningen inför stormötet mentalt.?Men Hertha är ingalunda chanslösa mot detta Leipzig. Vi har hemmaplan och på Oly är vi en maktfaktor. Herthaspelarna tänder till lite extra när det vankas stormöte. Det har vi sett tidigare under säsongen då exempelvis Bayern och Dortmund gästat. Då har Hertha steppat upp påhejade av sin egen publik. Nu infinner sig samma känsla igen. RB Leipzig ska minsann få sig en obehaglig överraskning. Hertha kommer sälja sig dyrt. Detta blir en kamp ända in i kaklet.?Till matchen verkar dessutom både Valentin Stocker och Mitch Weiser kunna delta. Bägge klarade nämligen av att köra för fullt på tisdagsträningen. Härliga nyheter att höra. Annars har det mest varit skadebekymmer. Framförallt Mitch Weiser var rent ut sagt sensationellt bra i höstas och hans långvariga frånvaro är en bidragande orsak till Hertha´s sämre vårsäsong.

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR ALEXANDER CARLSSON

2017-05-03 22:04:25

