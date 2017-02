Hertha håller fortsatt fortet

Bundesligas bästa hemmalag fortsätter vinner på Olympiastadion. Efter en sömnig första halvlek piggnade Hertha till och kunde avgöra med två mål mot gästerna från Frankfurt.

Effektiva Hertha - den benämningen får absolut anses gälla som en sanning efter gårdagens insats mot Eintracht Frankfurt . Hemmalaget ställde upp på exakt samma sätt som bärgade en poäng mot Bayern förra helgen, men inledningsvis var gårdagens batalj ett rejält sömnpiller. Första halvtimmen präglades av riskminimering av båda lagen, och Hertha var inte i närheten av att skapa några lägen framåt.Det höll på att straffa sig. Efter en halvtimme frispelade Seferovic skickligt sin anfallskollega Rebic, men Jarstein kom ut och gjorde sig stor och väntade ut anfallarens avslut. Norrmannen stod för en ny kalasräddning, som understryker att han tillhör Bundesliga s toppskikt bland burväktarna denna säsong. För Seferovic' del slutade däremot matchen i moll. Schweizaren skickade en oprovocerad armbåge mot Niklas Stark i andra halvlek, och tvingades av banan med kvarten kvar.Det kom att dröja till kort före paus innan Hertha mäktade med sitt första avslut mot mål, men Kalous nick var dessvärre alltför tam.Utdelningen kom istället, lite oväntat må medges, i upptakten av den andra halvleken. Stark hittade en en misstänkt offsidestående Kalou med en djupledsboll. Oczipka glidtacklade bryskt både bollen och ivorianen, men istället för straff fyllde Ibisevic på bakifrån och smällde in sitt tionde ligamål för säsongen.När Frankfurt sedan reducerades till tio man tippade vågskålen definitivt över till Herthas favör. Med tio minuter kvar skickade inbytte ynglingen Mittelstädt in ett perfekt inlägg som Darida tjusigt nickade i mål. Saken var därmed klar. De 43 323 åskådarna, varav den gamle brasilianske storspelaren och fuskblondien Marcelinho var en av dessa, kunde räkna in säsongens nionde hemmaseger. De tre poängen betyder dessutom att Hertha och Frankfurt byter plats i tabellen - de blåvitrandiga är numera femma när det nu återstår 12 omgångar.Målskyttar:1-0 Ibisevic (52')2-0 Darida (83')