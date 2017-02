Hertha var sekunder från skräll mot FC Bayern

Med matchens absolut sista spark säkrade inbytte Lewandowski en poäng till sitt FC Bayern. En oerhört bitter sekvens för de tappra Herth-spelarna, som får fortsätta vänta på en trepoängare mot giganterna från München.

Segerlösa de senaste åtta åren - det var förutsättningarna inför Herthas hemmamatch mot just FC Bayern. Lägg därtill en rejäl uppvisning av bortalaget i onsdagens match mot Arsenal, och det var få Herthaner som närde något större hopp om att den allt längre segerlösa resultatraden skulle få ett stopp denna lördagseftermiddag.Men; hemmalaget inledde matchen piggt och visade rekordmästarna att det knappast skulle bli en angenäm lördagspromenad på Olympiastadions söndersprungna gräsmatta. Bayern stod inledningsvis knappt att känna igen, möjligen något slitna såväl fysiskt som mentalt efter onsdagens urladdning.Sakta men säkert övertog Bayern bollinnehavet, men Herthas defensiva uppställning fungerade väl. Genom en taktisk omdispositionering där Stark spelade ensam "sexa" bakom ett fyrmannamittfält, kunde de flesta av bortalagets försök att trä in bollen centralt förhindras under den första halvleken.Istället stack Hertha fram nosen i mitten av halvleken. Pal Dardai hade inför matchen understrukit vikten av att ta vara på fasta situationer. Plattenhardt hade uppenbarligen inte sovit på taktikgenomgången, utan skickade in en perfekt frispark i Bayerns "förstayta" där Ibisevic dök upp och styrde in ledningsmålet. Bosnierns måltorka var därmed till ända, och Vedad firade vilt framför en extatisk Ostkurve.Bayerns tunga offensiva artilleri fortsatte att utebli även under inledningen av andra halvlek. Istället var firma Plattenhardt/Ibisevic ånyo nära att upprepa sitt framgångsrika samarbete några minuter efter sidbytet.Med dryga halvtimmen kvar växlade dock Bayern upp några snäpp. Bollen gick snabbare, Hertha fick det allt tyngre, men lyckades ändå freda sitt mål. När klockan nått de nittio meddelade domare Ittrich att fem frikostiga minuter lagts till. När uret sedan stod på hela sex (!) minuters tilläggstid fick så bortalaget en frispark i farligt läge. Bollen nådde en omarkerad Robben, vars skott blockerades på mållinjen. Dessvärre inte bättre än att Lewandowski fick en tå på bollen, och det var utjämnat.Säsongens bittraste ögonblick var ett faktum, och för några av spelarna höll det på att rinna över. Jarstein och Plattenhardt hamnade i palaver, tillsammans med eleganten Carlo Ancelotti som riktade långfingret till den uppretade Berlinpubliken, efter att ha blivit bespottad av densamma, enligt egen uppgift. Dramatiskt således. Men när krutröken väl lagt sig kunde Dardai och hans mannar kvittera ut ett högt betyg efter en imponerande laginsats mot ett av Europas bästa fotbollslag.Målskyttar:1-0 Ibisevic (21')1-1 Lewandowski (90+6')