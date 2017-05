Idag avgörs det: Europa League eller Kvalspel

Cupfinal idag i vårt kära Berlin. En match som sedan länge naturligtvis är utsåld. Stämningen är hög och finalen får ett stort medialt intresse. I den röda ringhörnan har vi uppstickarna Eintracht Frankfurt , som gör sin första final på väldigt länge. En chans för Eintracht är rädda säsongen. I vintras låg "örnarna" trea i ligan och såg ut att ta sig ut i Europa. Våren blev dock en enda lång tortyr för Eintrachtfansen. När domarna blåste av sista omgången hade Frankfurt fallit tillbaka till en elfteplats. Något säger mig att det är denna match som SGE gått och laddat för de senaste veckorna. Ligan hade Frankfurt gett upp sedan länge. Alexanderplatz är Frankfurtfansens tillhåll i samband med finalen. Många verka de vara Frankfurtfansen Vinner Eintracht cupen så är man tillsammans med Köln klara för gruppspelet i Europa League och vårt Hertha får kvala. Freiburg blir då helt lottlösa. Frankfurt kommer vara heltända och oddset att Frankfurt klarar minst oavgjort är väldigt tilltalande. Runt tre gånger pengarna.?I den gula ringhörnan har vi favoriterna Dortmund som tycks spela cupfinal år ut och år in. Torget utanför Europa-Center är deras tillhåll i samband med finalen. Förövrigt samma plats där ett terrorangrepp skedde i julas då julfirande människor mejades ner av "stulen" lastbil. BVB har ju redan säkrat spel i Champions League då man kom trea i ligan. På pappret ska Dortmund vara favoriter då de har ett bättre lag och där formen också talar för dem. Men cup är cup och i cupen kan allting hända. Därför tycker undertecknad att Dortmunds massiva favoritskap är omotiverat. Runt 1,35 få man för BVB vinst under ordinarie speltid. Inget spelvärde i detta enligt mig. Så säkert är det inte. En vinst för Dortmund innebär att Hertha går rakt in i Europa League och Freiburg får kvala. Så visst håller vi en liten tumme för de gula ikväll. Inget personligt mot Frankfurt.?Idag är det förövrigt exakt tio år sedan Nürnberg vann cupen. En vinst som gjorde att "Club" fick spela i Europa League säsongen 2007-08. Det kanske Nürnberg hade önskat ha ogjort för dubbelbelastningen medförde faktiskt att Nürnberg åkte ur Bundesliga våren 2008. Skulle Frankfurt ikväll vinna cupen så skulle åtminstone inte jag bli ett dugg förvånad om Eintracht nästa vår åker ur Bundesliga. Historia har nämligen en kuslig förmåga att upprepa sig.Trots detta så tillönskas både lagen ett stort lycka till. Må bästa lag vinna.