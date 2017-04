Kan Salomon Kalou dra en kanin ur hatten och chocka Bremen?

Inför Bremen-Hertha BSC

Kan Hertha äntligen bryta den tradiga bortasviten?

Julian Schieber

Valentin Stocker

Mitch Weiser

Sinan Kurt

Fabian Lustenberger

?Niklas Stark

?Ingen av dessa sex Herthaner kommer spela något mer denna säsongen. När Hertha sätter sig i bussen för att åka till Bremen som saknas även



?Ni förstår själva att Hertha knappast kommer vara favoriter mot



?Segern förrra helgen innebar att Hertha säkrade kontraktet och med tanke på det så är det rätt att vila Johnny Brooks och Marvin Plattenhardt så att de kanske kan spela längre fram. Inför säsongen var målsättningen att ta 45 poäng och med fyra matcher kvar så har vi tagit 46 poäng. Det mesta talar för en slutplacering på den övre halvan. Så om Hertha tillslut skulle missa spel i Europa så finns det trots allt förmildrande omständigheter till en sådan utveckling. Bänken är ju rejält tunn och det finns inte så mycket alternativ till att slänga in.



?Som sagt



?Troligt lag Bremen: Wiedwald,- Veljkovic, Sané, Moisander,-Gebre Selassie, Eggestein, Junozovic, Bauer, Bartels, Gnabry,-Kruse



?Frågan är om Hertha kan bryta sin åtta matcher långa förlustsvit på bortaplan. När alla förväntar sig en klar Bremenseger så kanske skrällen slår till när man minst anar det. Inlånade brassen Allan fick mycket beröm efter sin insats mot



Match lördag på Weser-Stadion, Bremen. Avspark 15.30. Dömer gör Patrick Ittrich. Matchen kan ses på Eurosportplayer.



?Hertha BSC: Jarstein,-Pekarik, Langkamp, Torunarigha, Mittelstädt,-Allan, Skjelbred,-Esswein, Darida, Kalou,-Ibisevic



2017-04-27 22:52:10

