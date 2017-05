Inför Darmstadt-Hertha BSC

Mod. Beslutsamhet. Övertygelse.?Med dessa tre ledord måste Hertha ta sig an redan nedflyttningsklara Darmstadt lördageftermiddag. Nu får det vara slut med alla dessa passiva och avvaktande insatser på bortaplan. När Benjamin Brand blåser för avspark vill vi se Hertha ta tag i taktpinnen och bestäma händelseförloppet på planen.?Visst. Undertecknad vet att Liljorna gör sin sista hemmamatch för den här sejouren och vill naturligtvis avsluta snyggt. Samtidigt ljuger inte en Bundesliga tabell efter 32 omgångar. Darmstadt är Bundesligas sämsta lag och var kraftigt nederlagstippade inför säsongen. Flertalet av Darmstadts spelare är förmodlingen mentalt redan i andra klubbar. Svenske Alexander Milosevic är en av dessa. Det ska bli spännande var Alexander hamnar nästa säsong. Nu har han spelat ner ännu en Bundesligaklubb i zweite (förra säsongen var det H96).?Die Lillen gjorde en bragd som klarade kontraktet förra säsongen (genom att vinna i nästsista omgången på Oly). Inför denna säsongen blev sedan klubben hårt åderlåtna på sina bästa spelare. Sandro Wagner gick till Hoffenheim . Konstantin Rausch gick till Köln osv. Om Darmstadt var nederlagstippade förra säsongen så var man ännu större underdogs denna säsongen vill jag påstå. Trots flera imponerande resultat sista tiden så kom nådastöten förra helgen då Bayern vann hemma med matchens enda mål.?Många tycker att det är lite sorgligt att Darmstadt lämnar Bundesliga. Det finns mycket som är charmigt med denna klubb. Genom sina segrar de senaste veckorna så lämnar liljorna ändå med huvudet högt. Kan man behålla Torsten Frings som tränare och fansen ställer sig bakom klubben så finns det någonting att bygga vidare på och kanske Darmstadt kan ta sig tillbaka någongång i framtiden.Förr oss Herthaner har ju Darmstadt blivit något av en uppsamlingsplats för fd Herthaspelare. Som tidigare nämnts Sandro Wagner. Mot Hertha verkar endast Fabian Holland komma till spel. Såväl Peter Niemeyer och Terrence Boyd har lämnat återbud pga skador.Troligt lag Darmstadt: Esser,-Singu, Banggaard, Sulu, Holland,-Kamavuaka, Altintop,-Heller, Gondorf,Vrancic,-Platte?Pal Dardai fick sig en rejäl funderare senast mot Leipzig. Inte många rätt i den matchen. Båda ordinarie mittbakarna Sebastian Langkamp och Jay Brooks avstängda. Snackisen har varit hur coach Dardai ska lösa den gåtan. Svaret tycks bli Jordan Torunarigha och Fabian Baak, som gör sin debut i A-laget. På Hertha´s avbytarbänk noterar vi namn som Genki Haraguchi , Mitch Weiser och Sami Allagui . Dessa spelare har varit betydligt närmare representationslaget denna säongen och kanske det hade varit bättre om någon av dessa spelat mittback en match, vilket man måste kunna kräva av spelare på denna nivå. Men Pal Dardai verkar vilja ha dessa spelare som ett alternativ att byta in om Hertha måste forcera på slutet.?För Hertha står en Europaplats på spel, vilket blev det uttalade målet under juluppehållet. Då måste man visa att man verkligen vill ta denna plats. Inga fler halvmesyrer nu. Dessutom är det viktigt att klättra i den sk TV ligan. Bundesligaklubbarna får ju pengarna efter hur man placerat sig den senaste femårsperioden. En framskjuten placering denna säsong borde innebära att Hertha klättrar någon eller ett par placeringar i den tabellen. Så Hertha borde vara heltaggat lördageftermiddag.?Glädjande verkar Marvin Plattenhardt kunna spela. Senast Marvin besökte Böllenfalltor så smekte vår vänsterback en frispark i mål. Hertha vann matchen med 4-0. Det gäller att ta fram positiva minnesbilder och sprida dessa i truppen. Vi kan vinna på Böllenfalltor.Vi är starka där.?Detta är den näst sista omgången. Det innebär att samtliga matcher i Bundesliga spelas samtidigt. Den klassiska Bundesligatiden med avspark 15.30 lördag. Benjamin Brand dömer och matchen spelas på Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor och kan ses på Eurosport player.