Inför Dortmund-Hertha BSC (DFB-Pokal)

Tätt på given när Hertha under onsdagskvällen intar Westfalenstadion. Vinsten i lördags satt fint. Härligt att bryta den negativa trenden. Nu blir det förmodligen tuffare mot ett taggat BVB, som självfallet måste starta matchen som favoriter. Men cup är cup och i cupen kan allt hända heter devisen. Motsvarande möte i ligan slutade 1-1. Grannarna Union tog faktiskt detta sjärnspäckade BVB till straffavgörande.?Inför säsongen var det uttalade målet för Hertha att gå till tredje rundan. Ett mål som också har uppfyllts. Därför skulle inte undertecknad bli alltför nedstämd om cupäventyret skulle ta slut när Deniz Aytekin blåser av matchen. Under vintervilan gick ju Hertha officiellt ut och sade att spel i Europa är det uppsatta målet. Kanske det är bättre med ett mål, en uppgift. Fullt fokus på ligan alltså. Det är ju otroligt jämnt bakom Bayern och Leipzig, som lär hålla undan. Frankfurt har 35 poäng. Dortmund och Hoffenheim står på 34 poäng. Hertha som sexa har 33 och jagas av sjundeplacerade Köln på 32.?I hemmalaget var det urladdning under lördagskvällen. Tung vinst mot Leipzig. Tyvärr verkar en del BVB fans gått i överstyr och hotat & vandaliserat Leipzigs bortafölje. Det är alltid bättre att heja på sina egna än att fokusera på vad motståndaren hittar på. Möjligtvis kan det finnas en del tunga ben i BVB som Hertha förhoppningsvis kan utnyttja. Dortmund går nu i en tung matchningsperiod med liga, cup och Champions League . Vad kommer högst på prioriteringslistan hos de gulsvarta??Troligt lag Dortmund: Bürki,-Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer,-Weigl, Pulisic,-Castro, Guerreiro, Reus,-Aubameyang?För Hertha väntar viktigt ligamatch borta mot Schalke på lördagkväll. Laget blir därför kvar i ruhrgebit efter match och kommer ha ett mindre träningsläger mellan matcherna. Jämfört Ingolstadtmatchen tillkommer Niklas Stark, som var avstängd sist. Norrmannen Per Skjelbred väntas även han spela från start. Så även Marvin Plattenhardt på vänsterbacken. Frågetecken för Salomon Kalou , som har ryggproblem. I hans ställe kan Alexander Esswein Vladimir Darida eller varför inte Dortmundbekantingen Julian Schieber spela. Viss rotation alltså hos de blåvita.Match onsdagkväll på Westenfalenstadion. Avspark 20.45 med Deniz Aytekin som rättsskipare.