Inför Hamburger SV-Hertha BSC

Matchen HSV-Hertha avslutar den 23:e Bundesligaomgången.

Redaktör Wollin kan vara stolt. För det var ju vi "Tysklandsredaktionerna" som tog hem quizen på skribentträffen tidigare i veckan. Vi sopade golvet med alla de andra redaktionerna. Tack till Axel Falk, Karl Jansson, samt Leverkusen Erik för gott samarbete. Trevligt att umgås under avspända förhållanden. Hoppas vi ses någon annan gång.?Nu till själva matchen HSV-Hertha. Hemmalaget kommer från den sedvanliga överkörningen från Bayern. Hela 0-8 i baken. Nu ställda inför sin egen hemmapubliken så måste Rothosen komma "All guns blazing". En titt i historieböckerna avslöjar hur Hamburg har reagerat efter den säsongsenliga krossen från Bayern. Alltså den första matchenen storförlust:?2015/16 HSV-Stuttgart 3-22014/15 HSV-Gladbach 1-12013/14 HSV-Mainz 2-3?2012/13 HSV-Freiburg 0-1Svårtolkade siffror men som synes har HSV alltså de senaste fyra säsongen alltid släppt in åtminstone ett mål i matchen efter en Bayernförlust på bortaplan. En förväntad matchbild får antas vara ett HSV som för spelet och ett Hertha som kontraslår. Många tycker tydligen att Hertha spelar en tråkig fotboll trots 30 gjorda mål.?Pierre-Michel Lasogga, den forne kelgrisen. Nu verkar karriären gå på stiltje. Likt Gojko Kacar så verkar Lasso få spendera allt mera tid på läktaren än på planen. De senaste matcherna har PML inte ens varit med i truppen. Lite skadeglädje känner man trots allt över denna situation. För Lasogga gick ju till HSV för att ta nästa steg i en sk större klubb. Faktum kvarstår att Hertha slutat före HSV i tabellen varje säsongen sedan klubbytet. Just nu skiljer det hela 17 poäng till de blåvitas poöngfördel. Sedan verkar Lasoggas morsa vara fotbollsvärldens tokstolle nr.1. Kerstin Lasogga som sabbar grabbens karriär mer än att hjälpa den. Alla dessa utspel. Nog snackat om Lasogga. Det var länge sedan någon sörjde honom och idag vill ingen ha honom tillbaka.?Motsatt inrikting på karriären har Per Skjelbred haft. Som spelare i Hamburg blev det mest bänknötande innan Hertha fick låna den blonde norrmannen. Förra helgen spelade Per faktiskt sin 100:e match i Herthatröjan då Frankfurt besegrades. En viktig och uppskattad kugge på Hertha´s mittfält. Jag ser fram emot redaktör Wollin´s intervju med denne kämpe. En lämplig belöning för segern i quizen.Troligt lag Hamburg: Adler,-Sakai, Papadopoulos, Jung, Ostrzolek,-Ekdal, Walace,-Müller, Kostic, Holtby,-Wood?Match 17.30 söndag. Dömer gör Felix Brych och kan ses på Eurosport.