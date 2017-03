Inför Hertha BSC-Dortmund

Omgångens toppmatch sänds på Eurosport.

Tänk att Hertha kan spela så miserabelt på bortaplan. Insatsen mot HSV senast gjorde ingen Herthan lycklig. Att se Hertha i sitt rosa bortaställ hålla på och leka internationellt storlag är bara patetiskt. Skrota "Pretty in Pink" omgående. Så fånigt. På bortaplan vill jag helst se det helvita bortastället. Alternativt röd, gul eller orange bortatröja.?Borta bra men hemma är bäst lyder ordspråket. På Olympiastadion är Hertha som ett helt annat lag. Nio segrar, en oavgjord och en förlust är starka papper. Därför ändå viss tillförsikt då ett formtoppat BVB gästar under lördagseftermiddagen. Lagen har spelat mot varandra två gånger tidigare under säsongen. En gång i ligan och för en månad sedan i cupen. Båda matcherna på Westfalenstadion med slutresultatet 1-1 efter 90 minuter. I cupen vann sedan de gulsvarta först efter straffar.?Vilken syn det var häromveckan när Dortmund skulle spela cupkvart ute på den tyska landsbygden. Snön vräkte ner och tilltog i styrka på Lotte´s hemmaplan. Domaren hade inget annat val än att ställa in matchen och nytt speldatum är kommande vecka. Roligast var ändå hur Dortmunds stora och fina spelarbuss fastnade i snömassorna och tvingades bogseras bort. Det kallar jag humor.?Som sagt verkar gästerna ha hittat målformen på sistone. Insatserna mot Freiburg och Benfica var ren propaganda. Tredjeplatsen, som leder direkt till Champions League , bör de gulsvarta försvara säsongen ut. Dessutom är Dortmund kvar i den inhemska cupen och Champions League, vilket i sin tur betyder mycket matcher på komprimerad tid. Vad prioriterar BVB mest?Troligt lag Dortmund: Bürki,-Passlack, Sokratis, Ginter, Schmelzer,-Merino,-Kagawa, Castro, Pulisic, Schürrle,-Aubameyang?Mycket glädjande tycks Mitch Weiser äntligen vara kvitt sina ryggproblem och är uttagen till truppen. Det var länge sedan vi såg något från Mitch. Kanske det kan bli ett inhopp under matchens gång?Annars verkar coach Pal Dardai matcha i princip samma lag som senast. Spelarna måste vara rejält revanschsugna för insatsen förra helgen.Avspark lördag 15.30 på Olympiastadion, Berlin. Robert Hartmann dömer. Matchen direktsänds på Eurosport. Femman möter trean.