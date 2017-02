Inför Hertha BSC-Frankfurt

Lördagkväll möts två lag som har vittring på Europa.

Välkommen hem!, säger vi till en äkta Herthahjälte och syftar naturligtvis på Niko Kovac. Totalt 223 matcher blev det i Herthatröjan under karriären. Mer än någon annan klubb som Niko representerade under sin framgångsrika karriär. Sedan Niko Kovac tog över Eintracht i slutet av förra säsongen blir detta första besöket på Olympiastadion.?Vilket inflytande Niko Kovac har haft på detta Eintracht från Frankfurt . Vilken scenförvandling! Förra säsongen fick örnarna kvala sig kvar. Nu innehas istället en finfin femteplats. Europa finns inom räckhåll. Helt klart. Det finns stora likheter mellan Niko Kovac och Pal Dardai, de forna kollegorna. Båda är duktiga på att få med sig sina spelare. Båda var själva framgångsrika spelare som sedermera blev förbundskaptener för respektive land. Både Hertha och Frankfurt har överträffat experternas förväntningar. Det borde kunna bli en sevärd historia.?Höstens möte blev en målrik historia som slutade 3-3 efter att Hertha vänt 1-2 till 3-2 under andra halvleken. Så på stopptid fick Alexander Meier sista ordet och delad pott blev alltså resultatet. Riktigt lika många mål denna gången tror inte undertecknad på. Hertha har som mest släppt in högst ett mål per match på Olympiastadion denna säsongen. En svit som ska behållas. Sanna mina ord.?Förra lördagen fick vi uppleva en riktig batalj. Hertha hade självaste Bayern på gaffeln. I den sjätte övertidsminuten fälldes Coman med en självklar frispark som följd. Bayern gör en bra variant där bollen sedan spelas diagonalt tillbaka till en fristående Robben, som träffar målet och i kalabaliken som uppstår, så lyckas Lewandowski vara på rätt plats och få bollen i mål. Ett solklart mål. Efterspelet blir sorgligt med spottloskor och visade fingrar. Oerhört tråkigt att Hertha inte fick med sig alla poängen. Däremot borde insatsen i sig vara en rejäl boost för Pal Dardai och hans mannar. Efter flera tveksamma insatser var detta definitivt en klar förbättring. En liknande prestation önskas lördagkväll.?Eintracht Frankfurt har stått för två tveksamma matcher på raken. Först torsk borta mot Leverkusen med hela 0-3. Förra helgen kom säsongens bottennapp då Ingolstadt kunde vinna vinna på Waldstadion med 2-0. Därmed tappade Eintracht tredjeplatsen och ligger istället femma, en pinne före Hertha.Troligt lag Frankfurt: Hradecky,-Hector, Hasebe, Oczipka,-Chandler, Besuschow, Gacinovic, Tawatha, Rebic,Blum,-HrgotaSom sagt, ett revanschsuget Hertha som alltså tog Bayern ända in i kacklet förra helgen. Hertha förtjänade poäng. Nu siktar vi på seger när Frankfurts örnar kommer på besök. Inga större problem med laget. Alla verkar kuranta och spelsugna. Ondrej Duda förväntas glädjande ta en plats på bänken för första gången denna säsongen. Slovaken var ju den stora transfern under sommaren och har hittills inte spelat en minut. Kanske ett inhopp under andra halvlek??Match lördagkväll 18.30 och kan ses på Eurosport. Domare är Sascha Stegemann. Matchen spelas på Olympiastadion, Berlin.