Inför Hertha BSC-Hoffenheim

Toppmatch inleder den 26:e omgången.

Då var det helg igen och Bundesliga startar om efter landslagsuppehållet förra helgen. Först ut denna omgång är mötet mellan Hertha och Hoffenheim . Två lag som övertygat denna säsongen. Gästande Hoffenheim innehar fjärdeplatsen med sina 45 inspelade poäng. Bara två förluster på hela säsongen skvallrar om ett ytterst svårslaget lag. Möjligen att det har blivit väl många kryss för Sinsheims stolthet.Hertha är laget med två ansikten. Helt odugliga på bortaplan. Senast en ny förlust mot Köln (2-4), där försvarsspelet var under all kritik. Matchen innan var desto muntrare då självaste Dortmund fick på nöten på Olympiastadion där Hertha har resultatraden 10-1-1. Vilket Hertha får vi se fredagkväll??Dessvärre verkar hemmalaget drabbats av en del frågetecken inför match. Klart är att Marvin Plattenhardt inte kommer till spel. Likaså Fabian Lustenberger . Även Mitch Weiser har slagit upp sin gamla skada och missar matchen. Stort frågetecken även för Salomon Kalou . Detta föranleder coach Pal Dardai att ta in Maxi Mittelstädt på vänsterbacken och att Valentin Stocker förmodligen kommer in som offensiv kraft brevid Genki Haraguchi och Vladimir Darida ?När man talar om Hoffenheim så måste måste man genast hylla den unge tränaren Julian Nagelsmann, som för ganska exakt ett år sedan tog över ett Hoffenheim som då var i fritt fall. Efter att ha manövrerat Hoffenheim ur nedflyttningskrisen så har Hoff denna säsongen var en ytterst väloljad & svårslagen maskin. Roligt att se fokus på offensiv fotboll. Förre Herthanen, Sandro Wagner har följt upp sin fina säsong i Darmstadt med att ånyo övertyga stort med många mål som följd. Här får givetvis Hertha se upp.Troligt lag Hoffenheim: Baumann,-Süle, Vogt, Hübner,-Kaderabek, Zuber,-Rudy, Nad Amiri, Demirbay,-Wagner & Kramaric.?Annars är den stora snackisen i Berlin den markbarhetsstudie som Hertha tagit fram tillsammans med arkitetfirman Albert Speer & Partner. Kort sammanfattat har området i anslutning till Olympiastadion identifierat som mest lämplig att bygga en helt ny fotbollsarena. Med ledorden Steil, Nah, Laut! så är det tänkt att den nya arenan ska vara helt självfinansierad (beräknad kostnad 150 mio Euro) och stå färdig till 2025 då gällande hyresavtal löper ut. Den renodlad fotbollsarena ska ta ca 55 000 åskådare. Albert Speer & Partner har framgångsrikt tidigare byggt fotbollsarenor. Exempelvis Allianz Arena i München och Continental Arena i Regensburg. Som reservplan finns att bygga en arena i Brandenburg. Men nu verkar en riktig fotbollsarena vara på gång fastslår Hertha´s ordförande Werner Gegenbauer.Match ikväll 20.30 på Olympiastadion, Berlin. Dömer gör Benjamin Brand. Matchen kan ses på Eurosport.