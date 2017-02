Inför Hertha BSC-Ingolstadt

Hertha bör helst ta en seger mot Ingolstadt.

En minst sagt tafflig insats borta mot Freiburg förra söndagen, som mycket riktigt ledde till förlust. Sådant försvarsspel dugar inte. Hur kan Nils Petersen få göra mål när han är omringad av 3-4 Herthaförsvarare? Inte heller erbjöd Hertha´s offensiv någon vidare fröjd för ögat. Anledning till oro? Hertha gick ju ut under vintervilan och förkunnade att en Europaplats numera är ett officiellt mål. Hur laget ska nå dit med det spel vi fått se mot Leverkusen & Freiburg är för mig en gåta.?Nej, det måste helt enkelt bli mycket bättre. När Ingolstadt gästar huvudstaden under lördagen vill vi se ett betydligt mera beslutsamt Hertha. En ny förlust skulle nämligen innebära att luften går ur den uppsatta målsättningen. Efter Ingolstadt väntar sedan Schalke & Bayern. Matcher där Hertha traditionsenligt har haft svårt genom åren.?I media har följdaktigen tränare, Pal Dardai, även medgett att trycket ligger på Hertha. "Vi måste prestera bättre". På söndag är det exakt 2 år sedan just Pal Dardai tog över tränarrollen. Vi har fått se Hertha prestera starka höstsäsonger men sedan falla igenom på våren. En allvarlig trend som måste brytas. Omgående.?För gästade Ingolstadt är läget prekärt. Efter HSV`s vinst fredagkväll återfinns åter "die Schanzer" under nedflyttningsstrecket. För de rödsvarta var just vinsten förra helgen mot HSV starka papper. En redig insats där vinsten var högst välförtjänt. Med höga huvuden och nybryggt självförtroende beger sig alltså Ingolstadt till Berlin där man går för en ny trea. Framförallt Suttner och Lezcano farlighet vid fasta situationer är något som Hertha´s försvar måste ta udden ur. Förre Herthanen Alfredo Morales verkar vara given på mittfältet i Ingolstadt. Roligt att konstatera.Troligt lag Ingolstadt: Hansen,-Matip, Roger, Tisserand, Hadergjonaj,-Cohen, Morales,-Suttner, Gross, Leckie,-Lezcano Marvin Plattenhardt har haft det jobbigt i matcherna efter nyår. Därför väljer Pal Dardai, att ge Maxie Mittelstädt chansen istället på vänsterbacken. Hoppas innerligt att unge Max tar chansen. Genki Haraguchi verkar även han hitta tillbaka till startelvan. Detta medför i sin tur att Vladimir Darida tar ett steg tillbaka och istället tar plats som "sexa" tillsammans med norrmannen Skjelbred. En japan, en tjeck och en norrman får sällskap av en schweizare (Stocker) och en innehavare av ett pass från Elfenbenskusten (Kalou). Längst fram spelar vår bosnier tillika lagkapten Ibisevic. Nationsöverskridande så det förslår. Må denna internationella cocktail ha så mycket potens att den tillslut bryter ner Ingolstadt´s försvar.Avspark lördag 15.30 på Olympiastadion, Berlin. Frank Hardenborg heter domaren. Matchen kan ses på Eurosport player.